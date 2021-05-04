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С криком "Аллах Акбар" они напали на нас. Как таджики захватили кыргызскую погранзаставу "Кулунду"
08:18 05.05.2021

Начальник погранзаставы: С криком "Аллах Акбар" они напали на наш пост
4 мая 2021 16:42 - Бакыт Басарбек

Начальник погранзаставы: С криком "Аллах Акбар" они напали на наш пост

Таджикская сторона утверждает, что первыми совершили нападение кыргызстанские пограничники. В то же время факты говорят об обратном. К примеру, за неделю до инцидента таджики начали строить окопы близ нашей границы и подгонять военную технику. Но самое интересное, что в это же время граждане Таджикистана в приграничной зоне стали покидать свои дома. То есть были все предпосылки для нападения именно с таджикской стороны.

Как все на самом деле происходило, рассказал редакции VB.KG начальник пограничной заставы "Кулунду" Улукбек Акмазиев.

Скажите, вот таджики уверяют, что первыми напали наши солдаты. Можете ли вы фактами опровергнуть их слова? Расскажите, как все начиналось для вас?

В тот день где-то в районе 16.00 часов со стороны Республики Таджикистан скопилась масса пограничников и бронетехники в количестве 4 штук. В 17.45 они начали атаковать нас минометами и машинами БТР. Где-то полтора часа они вели огонь из минометов и БТР. После этого пошла пехота, среди которой были и гражданские.

Правда, ли что наша сторона не знала о готовящемся нападении?

У нас не было такой информации. Я как начальник заставы предполагал, что будет какой-то инцидент, но такого масштабного нападения мы не ожидали. Это была явная агрессия. С криками "Аллах Акбар" они напали на пограничный пост.

Насколько сильно пострадала погранзастава во время нападения?

Во время нападения погранзастава сгорела на 100 процентов. Пограничники Таджикистана, среди которых были и гражданские, смогли зайти на территорию заставы.

Насколько пострадали наши пограничники?

Среди моего личного состава не было никаких жертв. Было только ранение плеча у одного человека и от осколков в области шеи.

Источник - Вечерний Бишкек
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