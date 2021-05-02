Империя лицемеров. Процесс духовной деградации Америки ускоряется, - С.Князев

08:20 05.05.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 02.05.2021



Лицемерие начинает распространяться с общественных верхов



Институт Gallup провел опрос о религиозных воззрениях американцев. Несмотря на царящие в западной массовой культуре антирелигиозные предрассудки (в тех же голливудских картинах верующих регулярно представляют мракобесами или жестоко высмеивают), абсолютное большинство жителей США называют себя приверженцами той или иной религиозной конфессии.



45% американцев именуют себя протестантами, 25% – католиками, 2% – иудеями, по 1% – мусульманами и мормонами. Не могут отнести себя ни к одной из перечисленных конфессий 19% граждан США (хотя явно не все из них считают себя атеистами), а еще 7% дали свой вариант ответа, не предусмотренный опросником.



Однако, несмотря на заявляемое наличие веры (принадлежность к определенной религиозной организации), серьезность этой веры вызывает, как бы лучше выразиться, очень большие сомнения. Да и потом мы помним: не все равно, во что веруешь.



Как выяснил Gallup, лишь 30% американцев в последнее время посещали службу (в церкви, в мечети, в собрании адептов). И это не спишешь на какую-нибудь "пандемию" с ее запретами: в 2018 году, до начала всемирной свистопляски вокруг "страшного вируса", данный показатель все равно составлял всего 32% (менее трети объявляющих себя верующими).



Реклама фильма "Догма", издевающегося над христианством



Реклама фильма "Догма", издевающегося над христианством



В тоже время 48% американцев заявляют, что религия для них "очень важна". Вроде бы много. На первый взгляд – прямо религиозное общество. Однако на протяжении большей части истории проведения подобных опросов (вплоть до начала 2000-х годов) такой ответ давали куда больше людей – приблизительно 70% опрашиваемых. По словам еще 25% опрошенных в ходе последнего опроса, религия для них "довольна важна". И 27% говорят, что религия для них не имеет значения.



По данным социологов, республиканцы значительно более религиозны, чем демократы: 65% против 46%. Воцерковленные американцы составляют большинство жителей Юга (58%) и Среднего Запада США (54%). Их значительно меньше в восточном (44%) и западном (38%) регионах. Очевидно, в последнем случае определяющую роль играет Калифорния, имеющая репутацию одного из самых либеральных (антирелигиозных) штатов Америки.



США в религиозном плане территориально расколоты, и территориальный раскол – не единственный. Если среди американцев, родившихся до 1946 года, людей, в принципе не ассоциирующих себя с религией, – всего 7%, то среди тех, кто родился в 1981-1996 годах – уже 31%.



Религия уходит из американского общества.



Мы понимаем также, что намного важнее заявленной конфессиональной принадлежности внутреннее содержание веры. А с этим – сплошные проблемы (мягко выражаясь).



Большинство мировых религий отрицательно относятся к абортам и сексуальным извращениям, в частности гомосексуализму. В Библии (а почти три четверти жителей США считают себя христианами) сказано: "Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость". Иоанн Златоуст называл гомосексуализм самым тяжким из грехов. Однако большинство населения Соединенных Штатов одобряют однополые "браки" (64% белых, 60% латиноамериканцев и 51% афроамериканцев) с их "мерзостью".



Джо Байден выход из церкви



Джо Байден – выход из церкви



Лицемерие начинает распространяться с общественных верхов. Например, президент США Джо Байден называет себя прихожанином католической церкви; в Белом доме заявляли даже о его намерении каждую неделю посещать мессу. Однако заявлять можно что угодно. А на практике Байден во время избирательной кампании пообещал снять направленные против абортов ограничения, введенные Дональдом Трампом. Главное же, при новой администрации США создается режим максимального благоприятствования для сексуальных меньшинств – им выделят специальные места в советах директоров крупнейших американских компаний и в аппарате Госдепа США.



Католичество формально осуждает гомосексуализм как грех, но папа римский Франциск в последнее время делает одно за другим заявления, которые можно расценить как поддержку однополых связей. Англикане проповедуют, что гомосексуалисты… "любимы Богом". Лютеране и пресвитериане в ряде стран "венчают" мужчину с мужчиной и допускают извращенцев к служению. И все эти "христиане" проповедуют грех.



Лютеране и пресвитериане в ряде стран "венчают" мужчину с мужчиной и допускают извращенцев к служению. И все эти "христиане" проповедуют грех.



Общество Соединенных Штатов Америки быстро продвигается по пути дехристианизации. Номинально христианские общины в США буквально оккупированы строителями "дивного нового мира". Процесс духовной деградации Америки ускоряется.



И напоследок. 12 марта 2021 года министр обороны США Остин Ллойд подписал меморандум для высшего командного состава. Тема меморандума: "Поощрение и защита прав лесбиянок, геев, трансгендеров, бисексуалов и интерсексуалов по всему миру".



На распространение всемирной практики сексуальных извращений новая администрация США с первых своих шагов ставит Пентагон. Это – обязательный элемент "новой нормальности" мнимых христиан, которая будет навязываться всем.