КырВласти сменили стаю баткенских акимов

08:47 05.05.2021

5 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Назначены новые акимы в районы Баткенской области



Премьер-министр Улукбек Марипов подписал ряд кадровых распоряжений.



Алмазбек Рахманкулов назначен акимом Лейлекского района. Абдирашит Ташбалтаев стал первым заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области. Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенского района. Кутпидин Шакиров - акимом Кадамджайского района.



Ранее, напомним, стало известно, что бывший пограничник Абдикарим Алимбаев возглавил Баткенскую область.



В отставку вчера отправлен полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.