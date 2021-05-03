|КырВласти сменили стаю баткенских акимов
08:47 05.05.2021
5 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Назначены новые акимы в районы Баткенской области
Премьер-министр Улукбек Марипов подписал ряд кадровых распоряжений.
Алмазбек Рахманкулов назначен акимом Лейлекского района. Абдирашит Ташбалтаев стал первым заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области. Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенского района. Кутпидин Шакиров - акимом Кадамджайского района.
Ранее, напомним, стало известно, что бывший пограничник Абдикарим Алимбаев возглавил Баткенскую область.
В отставку вчера отправлен полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.