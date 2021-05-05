У казахского Елбасы новый шеф протокола - Адиль Джанзаков

09:47 05.05.2021

Назначен новый шеф Протокола Елбасы



5 мая 2021, 11:04

Фото: https://twitter.com/

Адиль Джанзаков получил новую должность, сообщает zakon.kz.



Об этом на странице в twitter написал пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева.



Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Джанзаков Адиль Булатович назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ранее А.Джанзаков занимал должность заместителя Шефа Протокола Елбасы, - сообщил Айдос Укибай.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Джанзаков Адиль Булатович назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ранее А.Джанзаков занимал должность заместителя Шефа Протокола Елбасы pic.twitter.com/x5sbmQa4eh



- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 5, 2021

Джанзаков родился 1 июня 1990 года в Костанайской области. В 2012 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), в 2014 - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.



С 2019 по 2021 гг. был заместителем Шефа Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.



Ранее эту должность занимал Арслан Дандыбаев.