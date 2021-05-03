Жапаров инициирует "Всемирный курултай кыргызов". А то мало болтовни...

09:52 05.05.2021

Жапаров призвал провести всемирный курултай кыргызов© Sputnik

Андрей Стенин



Президент призвал провести его накануне тридцатой годовщины независимости для определения собственной модели экономического развития.



БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Президент Садыр Жапаров призвал провести всемирный курултай кыргызов к 30-летию независимости Кыргызстана. Об этом глава государства заявил на официальной церемонии в госрезиденции, в ходе которой подписал новую Конституцию.



По словам главы государства, если бы кыргызы были слабым народом с низким потенциалом, то уже перетерлись бы в жерновах истории, не сумев сохранить свое имя, как многие бесследно исчезнувшие народности. Но нельзя забывать, что мы в течение десятков веков хранили на огромном евразийском пространстве свое наследие и имя "кыргызы".



"Мы живем в самом сердце Земли, на перекрестке цивилизаций и переплетения разных культур. Поэтому нам нужно найти свой путь через кыргызскую идентичность, иными словами, необходимо найти собственную модель экономического развития", - сказал он.

Для широкого, открытого, всестороннего обсуждения столь важной и значимой цели накануне тридцатой годовщины независимости президент призвал провести всемирный курултай кыргызского народа.



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"Каждый народ строит свою жизнь на основе собственных ценностей. У нашего народа испокон веков были две ценности - свобода и справедливость. Мы с вами неоднократно были свидетелями и каждый день наблюдаем, что наш народ не будет терпеть несправедливость и не согласится на жизнь, которая бы ограничивала его права. Необходимо ввести концепцию "естественного управления", управления в соответствии с природными характеристиками кыргызского этноса. Его главный принцип - согласовывать какие-либо решения с учетом позиции и интересов наших граждан. Именно поэтому в Конституции закреплен институт курултая", - заявил Садыр Жапаров.

Сегодня, 5 мая, глава государства подписал новую Конституцию на официальной церемонии в госрезиденции. После этого он обратился с посланием к кыргызстанцам.