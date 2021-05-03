Рахмонзода назначен послом Таджикистана в Ташкент

09:56 05.05.2021

Абдуджаббор Рахмонзода назначен послом Таджикистана в Узбекистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего помощника Абдуджаббора Рахмонзоду послом в Узбекистане.



Абдуджаббор Рахмонзода назначен новым послом Таджикистана в Узбекистане. Указ об этом 4 мая подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, документ опубликован на сайте главы государства.



На этом посту он сменит Содика Имоми, который возглавлял дипломатическую миссию Таджикистана в Узбекистане с 2017 года.



С декабря 2014 года Абдуджаббор Рахмонзода работал помощником президента Эмомали Рахмона по вопросам социального развития и связям с общественностью.