 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмонзода назначен послом Таджикистана в Ташкент
09:56 05.05.2021

Абдуджаббор Рахмонзода назначен послом Таджикистана в Узбекистане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего помощника Абдуджаббора Рахмонзоду послом в Узбекистане.

Абдуджаббор Рахмонзода назначен новым послом Таджикистана в Узбекистане. Указ об этом 4 мая подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, документ опубликован на сайте главы государства.

На этом посту он сменит Содика Имоми, который возглавлял дипломатическую миссию Таджикистана в Узбекистане с 2017 года.

С декабря 2014 года Абдуджаббор Рахмонзода работал помощником президента Эмомали Рахмона по вопросам социального развития и связям с общественностью.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.Уз
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620197760
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