"Крутые туры, Дубаи и Сингапуры, а в голове - окурок", - каз-тик-токерша LiiLi покоряет сеть

10:41 05.05.2021

Провокационный арт-перформанс казахстанской певицы разрывает чарты российского TikTok, Apple Music и Spotify



Песня "ATTENTION!" певицы LiiLi, будучи, по сути, электронным поп-хитом, сделанным по всем законам этого невзыскательного жанра, не особенно требовательного к социально-политическим взглядам своей несовершеннолетней аудитории, неожиданно вскрыла целый пласт мировоззренческих и нравственных проблем, годами копившихся в обществе.



Парадоксально, но трек юной исполнительницы стал первой за многие годы попыткой поговорить всерьез о том, что рядовыми обывателями давно воспринимается или как ментальный отпечаток социального неравенства, или вовсе как издевательский анекдот. Декорируя очевидные смыслы электронным битом и нарочито "попсовыми" инструментами, LiiLi высмеивает глуповатых содержанок, если что-то и дающих миру - так только бесконечную череду туалетных селфи из кальянных, лаунж-баров и ночных клубов, основных ареалов их обитания в процессе охоты на богатых папиков.



