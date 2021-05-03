|"Крутые туры, Дубаи и Сингапуры, а в голове - окурок", - каз-тик-токерша LiiLi покоряет сеть
10:41 05.05.2021
Провокационный арт-перформанс казахстанской певицы разрывает чарты российского TikTok, Apple Music и Spotify
Песня "ATTENTION!" певицы LiiLi, будучи, по сути, электронным поп-хитом, сделанным по всем законам этого невзыскательного жанра, не особенно требовательного к социально-политическим взглядам своей несовершеннолетней аудитории, неожиданно вскрыла целый пласт мировоззренческих и нравственных проблем, годами копившихся в обществе.
Парадоксально, но трек юной исполнительницы стал первой за многие годы попыткой поговорить всерьез о том, что рядовыми обывателями давно воспринимается или как ментальный отпечаток социального неравенства, или вовсе как издевательский анекдот. Декорируя очевидные смыслы электронным битом и нарочито "попсовыми" инструментами, LiiLi высмеивает глуповатых содержанок, если что-то и дающих миру - так только бесконечную череду туалетных селфи из кальянных, лаунж-баров и ночных клубов, основных ареалов их обитания в процессе охоты на богатых папиков.
"Крутые туры, Дубаи и Сингапуры, а в голове - окурок" - неутешительный диагноз соотечественницам, а во многом и ровесницам, выставляется с безаппеляционностью остросоциального рэпа, так и не прижившегося в современном культурном контексте Казахстана. Призыв зарабатывать честным трудом, конечно, тоже звучит невсерьез, это издевательство и ерничанье, облаченная в поп-ритм комедия: декамероновские сюжеты, для адаптации которых к современности раньше требовался кинематограф и профессиональные актеры, теперь оживают в голове аудитории через TikTok и Instagram.
Вот и неудивительно, что за первые сутки после публикации трек собрал в TikTok более полумиллиона лайков и несколько тысяч перепостов, а исполнительницу буквально атаковали предложениями о сотрудничестве российские рекорд-лейблы.