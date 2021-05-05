Мягкое обаяние грубой русской силы. Красивые слова и некрасивые бомбы, - К.Душенов

11:34 05.05.2021

Константин Душенов



5 мая 2021



Россия набирает военную мощь. Москва становится все сильней, а Кремль – все уверенней. Запад в бешенстве, но ничего поделать не может.



Вот бывший специальный представитель президента Трампа по вопросам Украины Курт Волкер горюет: хитрый Путин, грозный Путин снова-де всех обыграл. После масштабных апрельских военных учений русской армии Украина выглядит как никогда уязвимой. Запад оробел и явно уклонился от демонстрации ответной военной силы. Путин укрепил свои позиции в Черном море, Белоруссии, Крыму и Донбассе. Это явный успех Кремля, считает грустный Волкер.



Действительно, в апреле Россия осуществила внезапное и самое масштабное наращивание своих вооруженных сил с 2014 г. - со времени воссоединения с Крымом и начала Украиной гражданской войны на Донбассе. За считанные дни к границам Незалежной с Кавказа и из Сибири были переброшены две общевойсковые и одна воздушная армии. Из-под Пскова, Иванова и Ростова прибыли три дивизии ВДВ. Одновременно в Черном море была создана мощная корабельная ударная эскадра, усиленная большими десантными кораблями Северного и Балтийского флотов, а в акваторию Азовского моря для действий на мелководье введены 15 кораблей Каспийской флотилии. Общее число военнослужащих созданной группировки войск приблизилось к 100 тысячам бойцов.



В дополнение к грубой воинской силе, на этот раз Россия так же грамотно и эффективно применила свои "мягкие" возможности информационной борьбы в виртуальном пространстве. Волкер сетует: наращивание русских войск сопровождалось мощной информационной атакой, высокопоставленные российские политики, чиновники и военачальники наперебой обвиняли Украину в эскалации боевых действий в Донбассе. Одно за другим звучали грозные предупреждения о том, что бандеровский режим в Киеве, в случае новых атак с его стороны, будет просто уничтожен.



Все это совпало, - горюет Волкер, - с успешным использованием Россией гибридной силы в Белоруссии и с ежегодным обращением президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он предостерег Запад против любой угрозы интересам России и любых попыток пересечения ее красных линий, определение которых является исключительной прерогативой самого Кремля.



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Запад при этом продемонстрировал редкостную пассивность. На словах наращивание русского военного присутствия вызвало резкое осуждение со стороны США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, многих других политических игроков. Но все словами и ограничилось, хотя, надо признать – грозных и яростных слов было очень много. Так, президент США Байден, государственный секретарь Блинкен, советник по национальной безопасности Салливан, министр обороны Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли - все они в течение нескольких дней позвонили в Киев, чтобы заверить несчастную и обиженную Украину в том, что могучие Соединенные Штаты ее поддерживают и одобряют, а злую и агрессивную Россию – порицают и осуждают...



Впрочем, слова эти как-то невзначай разошлись с делами, т.к. в реальности США резко свернули свою военную активность в Черноморье, опасаясь, как они сами же откровенно заявили "эскалации напряженности и противостояния с Россией". К примеру, в последний момент в срочном порядке был отменен заход в Черное море двух ракетных эсминцев, "Дональда Кука" и "Рузвельта", которые, как было заранее громогласно объявлено, должны были патрулировать черноморскую акваторию с 14 апреля по 5 мая.



Впрочем, у этой внезапной американской робости есть простое объяснение. В Вашингтоне прекрасно понимают, что в случае конфликта в Европе Пентагон, увы, не может рассчитывать на сколь-либо масштабную помощь своих европейских союзников. На фоне молниеносного развертывания крупномасштабной русской группировки возможности НАТО в этой области выглядят откровенно жалкими. Так, альянс уже пятый год не может добиться реализации своего, по российским меркам, довольно скромного, плана по формированию сил быстрого развертывания, который носит название "четыре на тридцать".



Дело в том, что в рамках этого, повторим, пока недостижимого и нереализуемого, натовского плана, совместные вооруженные силы альянса, в случае начала конфликта, должны быть готовы в течение 30 дней развернуть 30 боеготовых батальонов пехоты, 30 эскадрилий авиации и 30 боевых кораблей. На фоне тех способностей к концентрации сил, которые только что продемонстрировала Москва, это, согласитесь, никак не впечатляет…



Поэтому и грустят забугорные аналитики и политологи. Путин, - сетует Курт Волкер, - несмотря на жесткую риторику Запада, ничего не потерял. Он достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться при случае еще большего. Кремль продемонстрировал способность в самые сжатые сроки развертывать мощные войсковые группировки – с ядерным, кстати говоря, оружием и всем необходимым материально-техническим обеспечением. Но главное, Москва показала непреклонную политическую волю и готовность, в случае необходимости, применить силу для достижения своих целей.



Что же при этом показал Запад? Волкер огорчен: Запад показал лишь умение красиво говорить и явное нежелание ввязываться в неприятности из-за Украины.



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!