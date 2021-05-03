Новым фаворитом США в Киеве станет старый дуболом Кличко? - "СП"

11:38 05.05.2021 Америка ставит на конкурента Зеленского с железными кулаками

Кто, по мнению Нуланд, "пробьет брешь в защите Крыма и Донбасса"



Светлана Гомзикова

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Александр Асафов

Анатолий Вассерман



Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая начинает свой первый визит в качестве шефа американской дипломатии на Украину. В поездке, как стало известно, его будет сопровождать недавно вернувшаяся в большую политику Виктория Нуланд - та самая дама "с печеньками". На прошлой неделе Сенат Конгресса США утвердил ее на посту заместителя главы Госдепартамента, и этот визит для нее тоже будет первый в новой должности.



Хотя, на самом деле, с незалежной деятельность Нуланд связана давно. В администрации 44-го президента США Барака Обамы она как раз отвечала за политику в отношении постсоветских государств, в том числе Украины. И была - что общеизвестно - одним из кураторов госпереворота в Киеве.



В 2013 году в разгар Евромайдана, по ее же собственному признанию, она чуть ли не раз в месяц приезжала в столицу Украины. Но особую известность получил эпизод, как Нуланд в сопровождении американского посла Пайетта раздает участникам протестов какие-то хлебобулочные изделия из большого пакета - то ли печенье, то ли бутерброды.



"Печеньки Нуланд" после этого стали мемом и своего рода негативным символом ручного управления незалежной со стороны Вашингтона. И, к слову, именно Нуланд озвучила позже, в какую сумму обошлась Штатам смена власти на Украине - 5 млрд долларов.



Но она не только принимала активное участие в событиях на Евромайдане. Ее также считают архитектором постмайденной украинской государственности.



По сути, во многом благодаря протежированию Нуланд президентом Украины после вынужденного бегства из страны Януковича стал Петр Порошенко, а премьер-министром - Арсений Яценюк. Все вскрылось еще в феврале 2014 года после кассетного скандала, связанного с обнародованием записи телефонного разговора Нуланд все с тем же Пайеттом, во время которого она фактически раздает указания относительно кадровых назначений. При этом нецензурно высказывается по поводу участия в этом процессе Евросоюза.



Какие "печеньки" она теперь везет в Киев, сложно сказать. Тем более что время "печенек", видимо, прошло. Штаты давно раздают Украине исключительно указания и обязательные для выполнения рекомендации.



Перед визитом на Украину Нуланд, как говорят, сделала довольно неожиданное заявление, касающееся выборов президента Украины 2024 года. По ее словам, уже якобы "есть один главный претендент. Его знает весь мир, и он своими кулаками пробьет брешь в защите Крыма и Донбасса. Россия вернет ему все!".



Имя кандидата названо не было. Но если "пробьет" и "кулаками", то это Кличко, не иначе.



Может ли это означать, что США действительно собираются сдать комика Зеленского и поставить на мэра-боксера, которого сами же в свое время разжаловали до городского головы, закрыв ему дорогу в центральную власть.



В любом случае "невидимая рука" американской демократии уже начала расставлять фигуры на политической шахматной доске.



Проблема в том, что у обладателя железных кулаков Кличко сила мысли явно уступает физической - пусть иногда это выглядит даже забавно. Не случайно широкую известность он получил не за свои успехи в хозяйственной и управленческой деятельности, а за многочисленные смешные и нелепые высказывания. Этих, так называемых "кличкизмов", в Сети гуляет великое множество.



Так, своеобразной "визитной карточкой" Кличко стала фраза, сказанная им в эфире одного из украинских телеканалов: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать".



Не менее странно прозвучал и его призыв к киевлянам, когда, комментируя ситуацию с подготовкой столицы к отопительному сезону, он попросил их "подготовиться к земле". А, поздравляя как-то горожан с Новым годом, пожелал "не знать горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья".



В чем тогда может быть интерес американцев ставить не Кличко, не совсем понятно…



- Ничего удивительного, - комментирует ситуацию политический аналитик, публицист Анатолий Вассерман. - Ведь назначили же президентом США дуэт Байден - Альцгеймер. Я говорю: именно назначили. Поскольку само поведение активистов Демократической партии во время выборов и подсчета результатов однозначно доказывает, что имели место массовые фальсификации в пользу кандидата Байдена.



Так вот, исходя из того, что видимая невооруженным глазом болезнь Альцгеймера у кандидата от демократов не отменила назначение его на этот пост, очевидно, американцы считают выражение "короля играет свита", не только театральным. Они исходят из того, что Байден не будет мешать проводить самые дикие меры ни в экономике, ни в политике.



Собственно, он уже увеличил миграционные квоты для беженцев вчетверо и обещает увеличить еще вдвое.



А тонкость тут в том, что большая часть мигрантов США голосуют за Демократическую партию. Теперь же их постараются еще и расселить так, чтобы даже в тех американских штатах, что традиционно голосуют за республиканцев, размыть баланс.



Это только один пример, на самом деле, их - множество. Но суть у всех одна и та же - Байден спокойно одобряет меры, явно вредные для страны, но выгодные той группировке, что его объявила президентом.



Судя по этому примеру, Кличко хорош для американцев прежде всего, тем, что у него, как у Байдена, нет собственных мыслей. И даже возможности придумывать собственные мысли. А потому он будет, непременно, еще лучшей марионеткой для них, чем даже Зеленский.



То, что Киев при мэре-чемпионе приходит в упадок значительно быстрее, чем при его предшественниках, к сожалению, совершенно естественно. Ибо страна в целом катится в тартарары.



"СП": - Но у Кличко есть, пожалуй, один важный плюс. Он не замазал себя кровью, в отличие от Порошенко и Зеленского…



- С этим не беспокойтесь. Зеленский тоже не замазал себя кровью до выборов, зато после выборов он в ней прямо-таки купается. Это общее правило украинской политики. Порошенко, кстати, тоже позиционировал себя как кандидата мира.



Если Нуланд ставит теперь на Кличко, то это доказывает, что у него хорошие шансы. Правда, до выборов еще три года. И американцы могут найти кого-нибудь поудобнее для себя.



Но в любом случае и прошлая деятельность Нуланд, и нынешняя доказывают, что Украина для американцев - это лишь подконтрольный им полностью расходный материал.



По мнению политолога Александра Асафова, чтобы управлять государством, находящимся в прямом управлении Демократической партии США, действительно, мыслей никаких не нужно. Таких фигур в "незалежной" много:



- И все же, я думаю, что тщательно прорисованная версия о том, что главный кандидат на будущих выборах президента Украины - фигура известная, и все электоральные силы будут брошены на ее проведение - это как бы часть политики.



Сейчас нет никаких еще однозначных решений - рано. Но, тем не менее градус интереса повышать надо. Нужно интригу создавать. И вот они ее создают.



Я бы сравнил эту ситуацию с той, которая сложилась в самих США, когда обсуждался кандидат от Демократической партии. Это потом единственным кандидатом от демократов стал Байден. А на первых порах обсуждались тоже весьма парадоксальные, но вполне, скажем так, убедительные фигуранты, которых можно рассмотреть.



А именно, американские СМИ и ряд американских политиков точно в таком же духе делали тогда заявления (не называя фамилий) о том, что, вероятней всего, это будет телеведущая Опра Уинфри. Она тогда казалась, во-первых, с медийным охватом широким, с достаточно четкой репутацией и другими прочими достоинствами, которые могли бы сделать ее вполне убедительным лицом и кандидатом от Демпартии того времени.



Но это все имело цель - создание гипотезы. Создание той самой интриги для повышения интереса к электоральному процессу до начала его старта.



"СП": - Сейчас цель та же, вы думаете?



- Думаю, здесь ситуация точно такая же. Нуланд как видный, яркий представитель той самой партии, которая управляла Украиной и намерена продолжать это дальше, едет в Киев с большой ревизией. С тем, чтобы подвести политические итоги и понять, какие в наличие есть ресурсы, чтобы начать уже рисовать карты, маршруты для следующих электоральных историй.



Параллельно, я думаю, будет выполнено небольшое количество и иных задач. Но говорить о том, что американцы сейчас уже приняли решение о кандидатуре, которую они собираются вести в следующую президентскую кампанию на Украине, мне кажется, мягко говоря, преждевременно. Потому что там есть и более весомые, поддерживаемые американцами кандидаты. Да и Зеленский еще не до конца выполнил свои функции.



В конечном итоге до самого финала кампании не будет четкого, убедительного, однозначного ответа, выраженного через волю Демпартии посредством аффилированных с ней СМИ.



Поэтому за словами Нуланд стоит, скорее, интрига, подогревание интереса. Опять же обозначение интересов США: поскольку украинский фактор работает все хуже и хуже в санкционной политике, в него надо новое дыхание какое-то вложить.



Однако "проброс" Нуланд о том, что американцы ставят на опытного политика Кличко, который на посту мэра, кстати говоря, показал себя не очень хорошо, мне не представляется убедительным. Хотя нужно сделать оговорку: если будет принято решение, президентом Украины может стать кто угодно. Даже предмет неодушевленный. Как нужно будет американцам, так они и сделают.



Но шоу должно быть. И, конечно, как часть электорального шоу в американском духе заявление о том, что следующий президент Украину "кулаками пробьет и Крым, и Донбасс". Источник - СвободнаяПресса

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