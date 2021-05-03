"Сдохнуть можно": украинские гастарбайтеры рассказали о заработках в Польше, - "МК"

12:39 05.05.2021

"Сдохнуть можно": украинские гастарбайтеры рассказали о заработках в Польше



В Польше с конца мая стартует сезон сбора клубники, смородины и черешни, поэтому ожидается наплыв украинских работников, которым разрешен въезд на сезонные работы – для этого необходимо лишь оформить соответствующий документ в визовом центре и предоставить результаты теста на коронавирус, сообщает Strana.ua.



В объявлениях поляков говорится, что предоставляются "комфортные условия" для проживания – по 2-4 человека в комнате. Однако в реальности оказывается, что в помещении, больше похожем на сарай, могут находиться и 10, и 20 человек. Среди обязанностей – сбор плодов, вязание пучков, складывание в ящики.



Польская продукция всегда считалась лидером на европейском рынке из-за низкой себестоимости. А эта себестоимость обеспечивалась дешевой рабочей силой – украинскими гастарбайтерами. Но сейчас из-за ввода биометрии возникли сложности, и есть риск, что часть урожая пропадет. "Говорят: лучше быть бомжом в Берлине, чем работать на польского фермера. Но платить больше плантаторы не могут, иначе вылетят в трубу, поскольку сдают ягоды оптом по той же цене за кило", – рассказывает один польский предприниматель.



Сами украинцы жалуются, что работают за гроши. Рабочий день длится с 5-6 утра до позднего вечера. Люди со слабыми коленями, спиной и суставами не справляются. При этом малину собирать легче, да и платят за нее больше. А вот клубнику надо отбирать крупную. "За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой – даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков", – рассказывает украинка Оксана.



Многие во время сбора ягод жалуются на химикаты. "Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться", – говорит одна жительница Незалежной.



Впрочем, есть и те, кто считает, что на Украине сейчас столько денег не заработаешь. "Я по образованию учитель, какое-то время ездила летом в Польшу собирать ягоды. Потом накопила денег и занялась в Украине небольшим бизнесом, открыла кафе", – поведала свою историю жительница Львова. Признает, что потом прогорела, но надеется снова поехать в Польшу и заработать на сборе клубники 100 тысяч гривен – правда, в ущерб здоровью.