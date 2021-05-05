Как Америке развернуть Россию против Китая, - В.Михеев

13:07 05.05.2021 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 05.05.2021



В ближайшие годы в треугольнике Россия – Китай – США будет искрить и дымить



Прозвучавшее в середине апреля рационализаторское предложение Джо Байдена провести на нейтральной территории, где-нибудь в Европе, встречу тет-а-тет с Владимиром Путиным, по поводу которого Байден перед этим выразился непотребно, показалось внезапным, как заморозки в Техасе.



Под Первомай госсекретарь США Энтони Блинкен написал, как ни в чем не бывало: "Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства".



Итак, со страной, которая была и остается в доктрине Пентагона главной военной угрозой, захотели "конструктивных отношений"?



В Лондоне 3 мая госсекретарь США объявил, что "мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения" с Россией. Понимать ли это так, что срежиссированная Вашингтоном "нестабильность", увеличивая неопределенность в отношениях двух ядерных государств, довела до черты, небезопасной для Америки?



Пока заметим лишь, что байденовская Америка не способна развернуться на 180 градусов.



Нахрапом не сработало



Кумулятивный эффект имела череда предыдущих провалов стратегии "сдерживания" России, которой всегда придерживались бонзы Демократической партии. На их счету – бомбардировки снарядами с обогащенным ураном населения Сербии в 1999 году, финансирование (5 млрд долларов) сил государственного переворота на Украине в 2014 году. После возвращения клана Обамы – Клинтон – Олбрайт во власть ждали новых диверсионных акций в рамках ведущейся против России гибридной войны. И это произошло.



Главная ставка, судя по всему, была сделана на обострение конфликта между киевским режимом, находящимся под внешним управлением, и Донбассом. Замысел администрации США, как и семь лет назад при Обаме, сводился к тому, чтобы спровоцировать Россию на вторжение и паразитировать на образе "России-агрессора", закрепляя принцип "ограниченного суверенитета" для европейских государств.



Москва приняла вызов и даже повысила ставки. Российское военно-политическое руководство ответило на угрозу нападения на ЛДНР беспрецедентной мобилизацией своих вооруженных сил, сосредоточило две армии на границе с потенциальным агрессором и дало понять, что защитит жизнь и права 600 тысяч жителей этих областей, ставших гражданами РФ.



Этим Москва напугала не только президента-комика Зеленского, но и ведущих контрагентов Москвы в Европе, Германию и Францию, не заинтересованных в нарушении статус-кво. Потому Пентагон и отозвал свои военные корабли, которые собирались войти в Черное море. А после нравоучительной беседы Макрона и Меркель с господином Зе и в Киеве начали стихать воинственные кличи.



Важным симптомом нестроения в паутине атлантической солидарности стала еще не завершенная история с достройкой газопровода "Северный поток - 2". Часть германской деловой элиты, заинтересованная в надежной подпитке дешевыми энергоносителями из Сибири, убедила фрау бундесканцлерин не поступаться кровными экономическими и финансовыми интересами и сказать Большому брату большое "найн". Давление заокеанских авторитарных демократов на умеющих быть упрямыми тевтонов на этот раз не возымело эффекта.



Разворот на Восток: медленно, но верно



Однако намного важнее не тактические фиаско обамовского клана, а то, что происходит в системе геополитических координат в целом. Меняется расстановка сил на мировой шахматной доске. Стоит запомнить знаковое событие 9 марта 2021 года. Россия и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании, предполагающий тесное сотрудничестве при создании… Международной научной лунной станции (МНЛС). Договорились "вести тесное взаимодействие при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС".



Повышение на одну ступень взаимодействия Москвы и Пекина в сфере высоких технологий стало весомым вкладом в "разворот на Восток", начавшийся в 2014 году после первых всполохов санкционной и психологической войны коллективного Запада против России.



В Госдепе США внимательно отследили и поездку в конце марта главы российского МИД в Пекин, где Сергей Лавров прямым текстом обвинил США при Байдене-Обаме в возвращении к "неоколониальному мышлению". Сердцевиной разговоров в Пекине стало предложение Москвы "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем".



Как выразился Лавров, "США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики". Выход для обеих стран, стоящих в условиях необъявленной им гибридной войны "спиной к спине", очевиден: "снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности".



Китайцы, по обыкновению, не стали торопиться с ответом и даже укрепили контакты с западной системой быстрых платежей SWIFT, от которой Европарламент пообещал отсечь Россию, если их клиентуре в Киеве сделают больно. Да, китайцы, торговавшиеся 15 лет по поводу условий вступления в полудохлую ныне ВТО, в своем репертуаре. Как метко подметил Иван Петлин, посланный в 1618 году тобольским воеводой князем Иваном Куракиным в Пекин с ознакомительной миссией, "а люди в Китайском государстве не воинские: большой их промысел торги сильные".



После введения 15 апреля администрацией Байдена-Обамы дополнительных санкций против России официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь назвал их "мерами гегемона", осуждаемыми "всем мировым сообществом". Следом, 26 апреля, другой официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе регулярного брифинга заявил: "Мы решительно против применения односторонних санкций… Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку". Подчеркнем: китайцы увязали западные санкции с угрозой "государственному суверенитету".



В паре с взаимодействием Москвы и Пекина в военно-стратегическом измерении и с координацией действий в дипломатии перспектива партнерства по делам денежным, отмеченная пока пунктиром, – это вызов господству американской финансовой олигархии. Накопленные Китаем валютные резервы (3 триллиона 170 миллиардов долларов США на март 2021 года), часть которых вложена в американские депозитарные расписки (АДР), способны в случае начала полномасштабной торгово-экономической войны почти в одночасье обрушить доллар, обесценив его до стоимости рулона туалетной бумаги.



Гамбит по схеме Киссинджера



Обама-клинтоновская администрация при всем ее высоком идеологическом напряжении понимает ценность прагматичных шагов на внешнеполитической арене, даже если их затевал ненавистный новым людям в Вашингтоне Дональд Трамп.



Известно, что прежний хозяин Белого дома общался в Хельсинки с Владимиром Путиным, где по наущению Генри Киссинджера пробовал на прочность преданность России особым отношениям с Китаем.



Сейчас и антагонист Трампа Байден намерен проверить при личной встрече, какую цену может запросить Москва если не за полный разрыв, то за подмораживание диалога с Пекином. Схема отработана. Еще в 1971 году Генри Киссинджер дважды посетил КНР в качестве советника по национальной безопасности. Киссинджер тогда пообещал: "США более не являются врагом Китая, не будут более изолировать Китай, поддержат предложение о восстановлении членства КНР в ООН, но выступят против изгнания из ООН представителей Чан Кайши". В том гамбите жертвой оказался Тайвань. Точнее, Китайская республика на Тайване как страна-основательница ООН.



Закулисная обработка стран-членов ООН привела к нужному итогу. Вместо Тайваня в ранге постоянного члена Совета Безопасности ООН появилась Китайская Народная Республика, которая в тот момент конфликтовала с Советским Союзом на идеологическом фронте, конкурировала за симпатии левых правительств в Азии и Африке и вынашивала месть за разгром своего десанта 2 марта 1969 года на острове Даманском.



Дальше – больше. После завершения проигранной Америкой вьетнамской войны с Тайваня были выведены две трети американского воинского контингента. А официальное признание Вашингтоном того, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, по сути, сделало ничтожным договор о совместной обороне 1954 года.



Гамбит по-киссинджеровски сработал. На сайте американского правительства America.gov находим оценочное суждение: "Это был главный поворотный момент в мировой истории, и он в итоге внес свой вклад в разрушение Советского Союза и в завершение холодной войны". Похоже, вашингтонские стратеги намерены клонировать "положительный опыт" 1970-х, разыграв в этот раз "российскую карту" против Китая.



Все "наладится"



В результате экстраполяции статистиками ЦРУ неудержимого экономического роста Поднебесной в начале XXI века появилась аналитическая записка с мрачным пророчеством: нарастание соперничества США и Китая идет по экспоненте; это неизбежно приведет двух гигантов к выяснению отношений силой. Война, по предсказанию ЦРУ, может разразиться в 2050 году.



В какой степени транснациональная, в первую очередь англосаксонская, финансовая олигархия делает ставку на замену Владимира Путина и его команды на своих ставленников в рамках подготовки к грядущей "матери всех битв" против Китая?



По всем признакам такая сверхзадача сформулирована. А раз так, нужно ожидать активизации усилий "глубинного государства", состоящего в массе из правоверных членов Демократической партии, по дестабилизации России с целью приведения к власти прозападной клиентелы. Возобновятся уже звучавшие из США призывы к олигархическому путчу по майданному сценарию.



Убийство Анвара Садата 6 октября 1981 года вдохновило организаторов покушения на Александра Лукашенко



Фото: REUTERS/Maxim Shemetov



В случае неудачи этой тактики последуют хитроумные уловки для подкупа части политического и бизнес-класса России: тех, кто хранит авуары на анонимных счетах в швейцарских банках, обучает детей в британских университетах, поселяя их затем где-нибудь в Майами.



В более широком контексте можно предвидеть: отмену санкций Соединенными Штатами, за которыми потянутся сателлиты из ЕС; приглашение вновь примкнуть к привилегированному западному клубу G7; обещание (которое не сдержат) более не опекать альянс олигархов и националистов в Киеве; всякие мелкие "печеньки" в площадной стилистике Мадлен Олбрайт.



Ясно, что США полностью не свернут свой патронаж над взращенным ими агрессивно-националистическим режимом в Киеве. "Майданутая" Украина – слишком выгодный постоянный раздражитель под боком у России, в ее "мягком подбрюшье". Однако американцы вполне могут сделать вид, что Москва якобы обретает свободу рук в украинском вопросе. И все же проигравшим от саммита Обамы-Харрис-Байдена и ВВП станет именно Киев, где начнут сознавать, что США используют их как разменную монету и без стеснения бросят, если понадобится, как они это сделали с тайванцами в 1971 году и с грузинами в 2008 году.



Одним словом, все "наладится". Даже если мировая финансовая олигархия не сумеет посадить в Кремле марионеточного президента, окруженного прозападными агентами влияния, чтобы затем воевать с Китаем "до последнего русского солдата", будут предприняты серьезные усилия, чтобы разрушить сцепку Москвы и Пекина. Будут попытки внести сумятицу и раскол в названное "стратегическим" партнерство двух стран-соседей, охватывающее самые чувствительные, болезненные для западного доминирования сферы – высоких технологий, военного сотрудничества и (в теории) финансов.



В ближайшие годы в треугольнике Россия – Китай – США будет искрить и дымить. Источник - Фонд стратегической культуры

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