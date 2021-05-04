Болотбек Купешев возглавил Минобразования Кыргызстана

16:59 05.05.2021

Купешев Болотбек Душекович назначен министром образования и науки, сообщает 5 мая пресс-служба президента.



Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Ранее министром образования был Алмазбек Бейшеналиев.



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КУПЕШЕВ Болотбек Дуйшекович

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[..1959 - ..]

директор школы-гимназии №69 им. Германа Гмайнера (до октября 2004 г.)

С 6 октября 2004 - апрель 2005 - глава администрации/аким Октябрьского района (центрального "спальника") г. Бишкека.

Депутат Бишкекского городского кенеша.

Член партии "Моя страна".



С 22 дек. 2008 - аким Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.



с 5 мая 2021 - министр образования и науки КР