В КабМине Киргизии два новых зама - Жылдыз Бакашова и Азамат Дыйканбаев

17:11 05.05.2021

05 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Кто стал заместителями председателя кабинета министров



Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля, Улукбек Кармышаков назначен заместителем председателя кабинета министров - министром экономики и финансов.



Другим заместителем председателя кабмина назначена Жылдыз Бакашова. Она - бывший директор Национальной библиотеки. Образование высшее, доктор филологических наук, профессор, советник государственной службы 1-го класса.



Президент подписал еще один указ - о назначении Азамата Дыйканбаева заместителем председателя кабинета министров - министром цифрового развития. Прежде возглавлял Госагентство связи.



Ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.