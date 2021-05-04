 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмона позвали на парад в Москву, Жапарова - нет
18:07 05.05.2021

МИД Кыргызстана известны факты выдворения граждан Кыргызстана, временно или постоянно пребывающих на территории Таджикистана. Как сообщает пресс-служба ведомства, указанный вопрос находится на постоянном контроле Министерства иностранных дел начиная с середины марта 2021 года.

Вопрос был взят под контроль, когда начала поступать первая информация о проведении внезапных проверок в Жергеталском районе РТ (с 2009 года таджики начали переименовывать все кыргызские названия на персидские, как и название района, которое в 2016 году переименовали в Лахшский) со стороны паспортно-миграционной службы МВД Таджикистана.

По сообщению МВД Таджикистана, в районе действительно проживают этнические кыргызы с двойным гражданством. "Это нормальное явление", - сказал начальник пресс-центра МВД Таджикистана Нусрат Махмадзода.

В Жергиталском районе Таджикистана проживают около 60 тыс. человек, кыргызы составляют более 50% населения района. По данным "Азаттыка", в районе 20 тыс. человек имеют гражданство Кыргызстана.

Аналогичная ситуация в Мургабском районе Горного Бадахшана, где из 15 тыс. населения кыргызы составляют большинство. До 1929 территория района входила в состав Кыргызской АССР, но была передана соседней республике после создания Таджикской ССР и составляет 27% территории страны (38,4 тыс кв км).

Таким образом, в долгосрочной перспективе тут вполне возможен "крымский" сценарий с референдумом об отделении и присоединении к другой стране или "донбасский" вариант по защите мирных граждан с кыргызскими паспортами.

Тем временем российский президент Владимир Путин пригласил в Москву Рахмона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 7 апреля он говорил, что на Парад Победы никто из иностранных лидеров не приглашен, потому что год не юбилейный.

На встрече 8 мая в Москве обсудят конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, назвал Песков причину приглашения (позже он сообщил, что встреча была запланирована до конфликта на границе).

Теперь в Бишкеке нужно будет дождаться, какова будет реакция стратегического партнера на открытую агрессию Таджикистана против соседа. Несомненно, военные действия на границе сильно подпортили репутацию России, как гаранта безопасности в регионе.



В социальных сетях распространяются видеоролики, снятые военнослужащими Пограничной служба Кыргызстана в первые минуты начала вооруженного нападения у водозабора "Головной".

Снят момент, когда на "Головном" таджикская сторона первой начала применять оружие против гражданских – автоматы, минометы. В ответ пограничники Кыргызстана начали стрелять по позициям таджикских военных.

Видео снято на камеру мобильного телефона. В кадре показан вид на "Головной" из бинокля. Кыргызские военнослужащие заняли позиции на горе над водозабором, в это время внизу происходит конфликт между жителями сел Кыргызстана и Таджикистана.

...

После вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе произошли кадровые изменения.

Вчера вечером первой появилась информация об освобождении от должности советника премьер-министра Арзыбека Бурканова. С этим именем связаны большие кадровые назначения в области и влияние на президента. Например, президент Жапаров говорил, что поручил ему, как советнику на общественных началах, решить проблему в муфтияте, которое позже вылилось в скандал и арест муфтия Максата Токтомушева.

В середине февраля этого года начальником ОВД города Баткен стал его родной брат Нурланбек Бурканов. Одновременно его приближенное лицо Маруфхан Тулаев (по данным оппозиционных СМИ - бывший водитель Бурканова) стал первым заместителем полпреда в Баткенской области.

Позже сам Бурканов легализовался уже как советник премьера Марипова.

Омурбек Суваналиев освобожден от должности полномочного представителя правительства в Баткенской области в связи с переходом на другую должность. Его приближенное лицо заместитель полпреда в Баткенской области Эрлан Сапарбаев подал в отставку.

Новым полномочным представителем правительства в Баткенской области стал первый заместитель начальника Пограничной службы Абдикарим Алимбаев.

Кадровые перестановки могут указывать, что позиции главы ГКНБ Камчыбека Ташиева усилились, а в самой области взят курс на милитаризацию.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620227220
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