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Россия встречает соотечественников новыми барьерами, - Е.Трифонова
18:10 05.05.2021

Чиновники на местах не знают базовых норм миграционного закона
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

Соотечественники столкнулись с очередным барьером на пути легализации в России. У них стали часто не принимать документы, если в наличии нет загранпаспорта иностранного государства. Чиновники почему-то именно его считают единственным способом удостоверения личности заявителя. При этом у РФ есть двусторонние соглашения с рядом стран о признании внутренних паспортов. Среди них – и ID-карты, с которыми иностранцы вообще-то могут свободно пересекать границу с Россией. По мнению правозащитников, проблема возникла из-за безграмотности местных работников МВД. Но само ее появление, а главное, - разрастание, уже много говорит об отношении властей к переселенцам из "русского мира".

В Госдуму пошли вопросы от соотечественников по поводу документов, которые признаются миграционными органами как действительные удостоверения личности. Дело в том, у иностранных граждан (ИГ) часто требуют тамошние загранпаспорта, в том числе, и на детей. И если таковые отсутствуют, то чиновники отказываются принимать документы для оформления статуса в России.

Такое право у миграционных органов имеется, хотя далеко не во всех случаях данное требование правомерно. Поскольку в ст. 10.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан" четко говорится, что документами, удостоверяющими личность, являются паспорт и "иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина".

Например, для приезжих из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана таковым законным удостоверением признаются и обычные внутренние паспорта этих стран. А для переселенцев из стран Прибалтики вполне законной может быть, в том числе, книжка моряка или удостоверение пилота. Для их детей и вовсе возможна "отметка в паспорте родителя с фотографией ребенка, либо его паспорт".

Как пояснила "НГ" замруководителя Института стран СНГ Александра Докучаева, для ряда стран их соглашения с Россией позволяют, помимо загранпаспортов, использовать и внутренние паспорта, исполненные в пластике, то есть ID-карты. Для детей, подтвердила она, достаточно будет свидетельства о рождении. "И любой из этих видов документов должен восприниматься как требуемый документ", потому что это находится в строгом соответствии с базовым федеральным законом.

При этом, подчеркнула Докучаева, речь идет о проблемах преимущественно у наших соотечественников, ведь именно они оформляют в России долгосрочные статусы. И выходит, что эти люди приезжают в страну с документом, который де-юре признается полноценным удостоверением личности, а де-факто миграционные органы отказываются их таковыми принимать. То есть, чтобы все-таки как-то легализоваться, будущим переселенцам приходится возвращаться в страну исхода. Только затем, чтобы "исполнить, по сути дела, прихоть чиновника", - вернуться в РФ с иностранным загранпаспортом. Эта ситуация усугубляется тем, что границы сейчас частично закрыты, цены на билеты только повышаются, а значит, не у каждого есть возможность перемещаться туда-сюда.

К примеру, вот обращение к депутату Госдумы Константину Затулину ("Единая Россия") от русского по происхождению гражданина Киргизии, который собирался пройти комиссию по признанию его носителем русского языка. Однако в миграционном центре "Сахарово" в принятии документов ему отказали, потребовав предъявить киргизский загранпаспорт. При этом переселенец въехал в нашу страну по ID- карте, то есть он находится в России на законных основаниях именно с этим удостоверением личности. Такая ID-карта должна признаваться всеми госорганами, так как она предусмотрена в качестве документа для въезда, выезда и пребывания на территории РФ граждан Киргизии в соответствии с рядом международных соглашений и постановлением правительства "О взаимных поездках граждан РФ и граждан Киргизской Республики" от 21.09. 2005 № 575. Кстати, это решение призвано было дополнить "Протокол от 24.03.2005 года к Соглашению между правительством Республики Беларусь, правительством Республики Казахстан, правительством Кыргызской Республики, правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 года".

Наш соотечественник, заметила Докучаева, начинает путь к гражданству России через статус носителя русского языка. А затяжка с оформлением документов обостряет проблему лечения его малолетнего ребенка, которое возможно только в России, для чего важно иметь российское гражданство. А больше всего печально то, что причина возникновения этой и многих других острых ситуаций, по мнению Докучаевой, кроется в элементарной безграмотности чиновников на местах: "В самом Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ подтверждают обязанность сотрудников принимать любой документ, если о нем говорится в соглашениях РФ с теми или иными странами СНГ. Но человек общается с инспектором в окошке, который, видимо, в такие тонкости не посвящен".

В результате звучат формальные оговорки типа того, что на пластиковые карточки не поставить штамп но разрешении на временное проживание (РВП). "Но это не проблема человека и даже не упущение закона, где в принципе нет подобных ограничений. Закон полностью на стороне заявителя, который пришел к чиновнику с этой картой", - заявила Докучаева. По ее словам, сотруднику МВД ничего не мешает поставить отметку в отдельный вкладыш. Кстати, напомнила она, вкладыши давно пора сделать и для приезжих из Украины. Им в России проштамповывают отметками о РВП внутренние паспорта, делая их таким образом недействительными. Ведь по украинским законам несанкционированные записи в этом документе от имени чужого государства запрещены. А если паспорт аннулируется, его владельца ожидают большие хлопоты и даже серьезные неприятности.

Поскольку, по данным Докучаевой, с украинцами это продолжает происходить "сплошь и рядом", понятно, что российскую бюрократию не слишком интересуют проблемы представителей "русского мира" за рубежом. Однако еще удивительнее, что происходит прямо какое-то демонстративное пренебрежение и российскими законами, важными для этих людей.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620227400
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