Новообразованный Госкомитет Киргизии по экологии и климату возглавила активистка Динара Кутманова

18:11 05.05.2021

Кутманова Динара Асиевна назначена председателем Государственного комитета по экологии и климату, сообщает 5 мая пресс-служба президента.



Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.



Госкомитет вошел в состав кабинета министров.