Guardian: США представляют более серьезную угрозу для демократии, нежели Россия или Китай

18:15 05.05.2021 Восприятие США как угрозы для демократии выросло за год более чем вдвое. В 53 странах, выбранных для проведения опроса, большинство респондентов уверены, что именно Америка, а не Россия и Китай, является угрозой стабильному миру. Подробности читайте в статье.



The Guardian (Великобритания): по результатам опроса, США представляют более серьезную угрозу для демократии, нежели Россия или Китай



Патрик Уинтур (Patrick Wintour)



В53 странах, выбранных для проведения опроса, большинство респондентов уверены в ценности демократии, а главными угрозами люди считают экономическое неравенство и влияние крупных технологических компаний



Соединенные Штаты сталкиваются с массой трудностей, пытаясь представить себя в качестве главного хранителя демократии во всем мире. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, которые показали, что во многих странах мира люди считают Соединенные Штаты более серьезной угрозой для демократии, нежели Россию или Китай.



Согласно результатам этого опроса, уровень поддержки демократии остается высоким несмотря на то, что граждане демократических стран оценивают результаты усилий их правительств по борьбе с коронавирусным кризисом менее одобрительно по сравнению с гражданами менее демократических стран.



Главной угрозой для глобальной демократии респонденты считают неравенство, однако в Соединенные Штатах опрошенные также назвали одним из главных вызовов крупные технологические компании.



Этот опрос проводился среди 50 тысяч человек в 53 странах по заказу фонда "Альянс демократий" (Alliance of Democracies Foundation).



Результаты этого опроса покажутся довольно неприятными министрам иностранных дел стран Большой семерки, которые сейчас проводят переговоры в Лондоне, поскольку в ходе этих переговоров они совместно приняли на себя роль защитников демократических ценностей, решительно настроенных противостоять автократии.



Этот опрос проводился компанией по изучению общественного мнения Latana с февраля по апрель, то есть на его результатах, возможно, присутствует некоторый отпечаток "похмельного синдрома" после внешней политики Дональда Трампа. В целом результаты опроса показали, что по сравнению с прошлым годом отношение к Соединенным Штатам начало постепенно улучшаться.



Весной 2020 года граждане как более демократических, так и менее демократических стран были в одинаковой степени удовлетворены тем, как их правительства справляются с пандемией (70%). Но год спустя рейтинги одобрения снизились до 65% в менее демократических странах и упали до 51% в более демократических странах. В Европе этот показатель составляет 45%. А в некоторых странах Азии положительный рейтинг достигает 76%.



Самым поразительным выводом по итогам опроса стало то, что почти половина (44%) респондентов в 53 странах выразили обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты угрожают демократии в их странах. Между тем о своем страхе перед влиянием Китая сообщили только 38%, а в страхе перед влиянием России признались только 28% опрошенных. Возможно, эти результаты являются отражением восприятия сравнительной мощи Соединенных Штатов, однако они доказывают, что ни Соединенные Штаты, ни страны Большой семерки не могут с легкостью облачиться в мантию защитников демократии.



По сравнению с прошлым годом восприятие Соединенных Штатов как угрозы для демократии по всему миру в значительной мере усилилось, и этот показатель вырос с +6 до +14. Прирост оказался особенно высоким в Германии (+20) и в Китае (+16).



В число стран, жители которых в большинстве своем негативно относятся к влиянию Соединенных Штатов, вошли Россия и Китай, за которыми следуют европейские демократии.



Результаты опроса показали высокий уровень приверженности демократическим ценностям: 81% респондентов по всему миру сказали, что для них важно, чтобы в их стране была демократия. Но только немногим более половины (53%) сказали, что их страна уже является демократией, - и это касается даже тех стран, которые формально являются демократиями.



Главной угрозой для демократии респонденты назвали экономическое неравенство (64%).



Практически во всех странах, где проводился опрос, кроме Саудовской Аравии и Египта, ограничения на свободу слова воспринимаются как менее серьезная угроза для демократии, нежели неравенство.



Между тем около половины опрошенных (48%) сказали, что влияние крупных технологических компаний - в противовес простому существованию социальных сетей - является угрозой для демократии в их стране. Среди демократий больше всего влияние технологических гигантов беспокоит жителей Соединенных Штатов (62%), однако по сравнению с прошлым годом рост этого показателя наблюдается во многих других странах, что находит отражение в росте уровня поддержки идеи ужесточения регулирования в социальных сетях.



Респонденты в Норвегии, Швейцарии и Швеции сильнее всего убеждены в том, что их страны являются демократическими. Такого же мнения придерживаются и китайцы, где 71% респондентов сказали, что Китай - демократия. В России только 33% респондентов считают свою страну демократической. Уровень глобальной поддержки планов Джо Байдена по проведению "Демократического саммита" является высоким во всех странах, кроме Китая и России.



Результаты этого опроса станут довольно неприятным открытием для некоторых демократий Восточной Европы, таких как Венгрия, где только 31% опрошенных ответили, что их страна - демократия. Такой же процент опрошенных назвали свои страны демократиями в Нигерии, Иране, Польше и Венесуэле.



Андерс фон Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen), председатель фонда "Альянс демократий", бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Дании, сказал: "Результаты этого опроса показывают, что демократия все еще живет в сердцах и умах людей. Теперь нам необходимо оправиться от пандемии covid-19 и принести демократию и свободу тем народам, которые хотят, чтобы их страны стали более демократическими".



"Позитивная поддержка, оказываемая "Альянсу демократий", будь то инициатива D10 в Соединенном Королевстве или предложенный президентом Байденом "саммит демократий", доказывает, что люди хотят теснее сотрудничать, чтобы дать отпор автократам. Лидеры должны принять к сведению мнения людей и действовать в соответствии с ними".



Оригинал публикации: US seen as bigger threat to democracy than Russia or China, global poll findsОпубликовано 05/05/2021 Источник - иноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620227700

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Следует наращивать темпы вакцинации населения - А. Мамин

- Правительство рассмотрело меры поддержки МСБ

- Кадровые перестановки

- Невыученные уроки из 90-х: казахстанский мегаплан по приватизации

- Инфляция в Республике Казахстан

- Крымбек Кушербаев провел встречу с руководителями рабочих групп Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Чем занимается "Казахинвест"?

- Архисельхозпроекты и бесплатные земли

- В Комитете Мажилиса обсудили концепцию проекта Социального кодекса