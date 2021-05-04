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Невыученные уроки из 90-х: казахстанский мегаплан по приватизации, - Петр Своик
18:45 05.05.2021

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ИЗ 90-Х: КАЗАХСТАНСКИЙ МЕГАПЛАН ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

Если мы хотим получить наиболее емкое представление о действительном состоянии казахстанской экономики и настроениях ее владельцев, то лучше всего всмотреться в утвержденные правительством списки объектов приватизации. Такого еще не было: в частные руки планируется передать свыше 700 компаний, а доля государства в экономике должна сократиться до каких-то 14 процентов!

В том числе, можете себе только представить(!), на продажу выставляются самые экономичные и самые крупные электростанции национальной энергосистемы, НПЗ (до того модернизированные), масса других инфраструктурных объектов, учреждения культуры, образования и здравоохранения. В том числе и такие, значение которых для государства и нации подчеркивает даже каждое слово названия, например, "Национальный научный медицинский центр" в Нур-Султане.

Происходящее – такой форс-мажор, поиск объяснения которого позволяет на многое открыть глаза и увидеть в реальном свете.

Надо сказать, что казахстанцам вообще не пришлось поучаствовать в процессах приватизации. В начале 90-х людям раздали так называемые жилищные купоны, на которые имеющие квартиры могли их приватизировать, однако вскоре квартиры стали оформлять и так, а купоны не пригодились. Потом появились ПИКи – приватизационные инвестиционные купоны, подобие российских ваучеров, с такими "усовершенствованиями", что затея оказалась полностью пустая, ни рынка акций, ни дивидендов гражданам не появилось. Была еще "массовая приватизация" в виде конкурсных продаж парикмахерских, магазинчиков, других мелких объектов. Вот тогда, да, частный собственник образовался, но отнюдь не массовый.
И только по завершении кампаний началось главное – "приватизация по индивидуальным проектам", в ходе которой произошел взаимовыгодный обмен: руководство Казахстана смогло вывести на внешние рынки лежащие тогда на боку нефтедобывающие и металлургические комплексы, а те обрели частных хозяев – реально иностранных, или как бы иностранных.
Вперед в светлое ОЭСР

Начнем с того, что "Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года" предусматривает "кардинальное сокращение доли государственного участия в экономике". Зачем – не уточняется, это ведь и так всем понятно. А кому – непонятно, но пожалуйста, не сочтите это наше утверждение как попытку увести в конспирологию. Все открыто и записано в том же "Национальном плане…": к 2025 году Казахстан собирается подготовить заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития. А стандартам ОЭСР надо соответствовать.

Но тут вот какое дело, заявку на вступление подать можно, а вступить – не получится. Хотя такое намерение ОЭСР и сейчас всячески поддерживает, и будет поддерживать вплоть до 2050 года, если, конечно, сама до того времени сохранится.

Это та же заманивающая история, что и с поставленной в "Стратегии 2050" целью вхождения Казахстана в число тридцати наиболее конкурентоспособных государств.

На самом деле никакой "тридцатки" или любого иного числа стран с развитой экономикой, в компанию которых (с их же подачи) устремилось наше "развивающееся" государство, не существует. По существу, это альянс США и Евросоюза с такими их сателлитами и союзниками, которых геополитические обстоятельства тоже сделали причастными к контролируемому пока Западом мировому капиталу. Прежде всего, к капиталу финансовому, а также и промышленному.

Сейчас глобальный капитал сам находится, как известно, в системном кризисе, а схватка между "финансистами-глобалистами" и "промышленниками-националистами" расколола сами же западные элиты, но это – не наша история.

В Казахстан финансовый капитал заходить не посчитал нужным, местный фондовый рынок с мировым почти не связан, "инструменты" на нем – мизерны. Производительного национального кредита нет вовсе, а национальные инвестиции плетутся вслед иностранным.
Что же касается промышленного капитала, это, в основном, экспортно-ориентированная нефтегазодобыча и металлургия, почти вся давно уже приватизированная, причем – иностранными собственниками.

И такого придаточного положения "суверенного" Казахстана на внешних рынках, в рамках нынешней экономической и политической модели – не изменить.

Таким образом, вся нынешняя масштабная приватизация направлена не на главные для нашей экономической модели внешние рынки, а вовнутрь страны и национальной экономики. Конкретно – на энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую и для сырьевых экспортеров, но более всего – для обеспечения внутренней экономической, социальной деятельности. И на "социалку" во всем ее разнообразии: образование, здравоохранение, СМИ, культура, спорт, туризм, развлечения и просто отдых.

И вот тут возникает чрезвычайно интересный вопрос: а зачем (если отвлечься от настойчивых подсказок руководящего правительством иностранного консалтинга) правительству так уж потребовалось все это продавать? И еще интереснее: а кто мог бы проявить желание и возможность все это купить?

Покупателям Казахстана на заметку

Разберемся сначала со вторым вопросом, присовокупив к нему такое руководящее указание, данное президентом Токаевым: "Следует возобновить программу "Народное IPO", реализуя акции в первую очередь физическим лицам. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства".

Насчет "возобновить" – это отсыл к 2011 году и тогдашним похожим словам президента Назарбаева: "Народное IPO предоставит сотням тысяч простых казахстанцев возможность владеть акциями крупнейших предприятий, а также новый инструмент инвестирования и преумножения сбережений".
На самом деле тогда никакой "народности" не получилось, приобретателей акций оказалось чуть более трех десятков тысяч, а выручка совсем не той, чтобы хватило на инвестиции.

И ныне мы можем рассчитывать не на большее, у населения денег элементарно не хватает даже на жизнь.

К месту сказать, никакого "народного IPO" ни в Постановлении правительства о приватизации, ни в "Национальном плане…" – нет, даже упоминания.

Почему глава государства публично пообещал "каждому гражданину нашей страны" неосуществимое, его ли вводит в заблуждение правительство, или он – казахстанцев, это тоже вопрос.
Хлопотную госсобственность – скинуть на рынок

Посмотрим на другой оборот: а на какой платежеспособный спрос могут рассчитывать новые приобретатели?

Тут все дело в том, что если действительно руководствоваться "стандартами ОЭСР", то Казахстан в нынешней своей роли поставщика сырья в Евросоюз и в Китай, получателя готовых товаров из России и Китая – слишком перенаселенная страна.
Для такого функционала из 18 миллионного населения вполне хватило бы и 8 миллионов, а на остальных приходится условно зря тратить ресурсы. Которых в компрадорской и "вывозной" экономической модели вообще мало, а в нынешний кризис – тем более.

И да, приватизация экономической и социальной инфраструктуры освободит бюджет от необходимости ее поддерживать, Минфин даже получит разовую подпитку, но – платежеспособный рынок вокруг приватизированных объектов, и ныне проблемный, дополнительно "оптимизируется".

Собственно, для частного предпринимателя сокращение клиентуры, компенсируемое ростом стоимости услуг, может быть, было бы и приемлемым. Но иностранный инвестор на такой скукоживающийся рынок точно не польстится, а что касается потенциальных местных приобретателей, то они и так уже владеют всем в нашей стране.

Получается замкнутый круг: поскольку экономическая и политическая власть в Казахстане сосредоточена, как мы понимаем, в одних руках, бенефициары такой модели вынуждены тратить бюджетные (фактически – свои) ресурсы на то "лишнее" население, которое не участвует в процессе зарабатывания денег на экспорте сырья и на внешнем кредитовании и инвестировании.

Соответственно, правильные подсказки из ОЭСР хорошо ложатся и на местный государственный, так сказать, интерес – сбросить хлопотную госсобственность в рынок.

Однако стоит тем же хозяевам страны ее купить, как у них же, ради сохранения бизнеса, возникнет необходимость в бюджетном субсидировании, госзаказах, льготных кредитах и вообще той госопеке, от которой замышлено избавиться.
Кроме того, по ходу мирового кризиса казахстанские компрадорские элиты, глядя на подвергающихся санкциям тех же российских олигархов, предусмотрительно задумываются о возврате отложенного на Родину, путем вложения, например, в базовые электростанции или НПЗ. Что мы, со своей стороны, считаем разумным, своевременным и всячески бы приветствовали.

Впрочем, боюсь, вдохновители нынешнего приватизационного суперплана, еще раз все просчитав, сами на такое не решаться. И планы правительства так и останутся планами. Не в первый раз.

Петр СВОИК

4 мая 2021

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620229500
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