Жапаров решил радикально реоразогнать КырАрмию - старую упразднить и образовать несколько отрядов спецназа и "дружинников"

19:31 05.05.2021

5 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Послание президента. Вооруженные силы Кыргызстана будут реформированы



Сегодня президент подписал новую Конституцию.



Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он рассказал о реформе, которая пройдет в Вооруженных силах страны.



По его словам, нужны серьезные изменения в Вооруженных силах, он назвал это реформой, которая включает в себя два основных направления.



Нам необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.



Садыр Жапаров

Кыргызстан перейдет к созданию "народных дружинников". Эта система, по мнению главы государства, обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений.