"Фейсбук" сохранил блокировку Трампа. Трамп назвал это позором для США

20:22 05.05.2021

5 мая 2021,

Former President Donald Trump gestures with open arms at a conference in FebruaryАВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Независимый надзорный совет компании Facebook в среду поддержал блокировку аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в "Фейсбуке" и "Инстаграме", но призвал вновь пересмотреть это решение через 6 месяцев.



В обеих соцсетях тогда еще президента Трампа забанили после штурма Капитолия 6 января. В "Твиттере", где Трамп был еще активнее, его забанили примерно в то же время, причем бессрочно.



Во вторник Трамп запустил свой официальный сайт, на котором будут публиковаться пресс-релизы в характерном для него стиле.



Сам экс-президент в связи с решением Facebook заявил, что оно яляется позором для США.



"То, что сделали Facebook, Twitter и Google, - это абсолютный позор и унижение для нашей страны", - заявил Трамп.



На своем сайте Дональд Трамп заявил, что соцсети лишили его права на свободу слова, и пригрозил привлечь их к ответу.



Атмосфера с высоким риском насилия

Совет, решения которого обязательны для исполнения ведущей соцсетью мира, подчеркнул, что Трамп своими комментариями о нашествии, которое устроили его сторонники в здании Капитолия, "создал атмосферу с высоким риском насилия".



При этом Совет постановил, что "компании Facebook не следовало вводить неопределенное и нестандартное наказание посредством полного запрета на пользование соцсетью" и потребовал, чтобы компания через полгода пересмотрела свое решение и приняла оправданные и пропорциональные меры.



Совет также рекомендовал Facebook "публично объяснить правила, которыми она руководствуется, применяя санкции к аккаунтам влиятельных пользователей".



В заявлении Совета говорится, что когда Facebook принимает решение наказать пользователя, компания дожна выяснить, снизился ли риск прежде, чем запрет будет отменен, а если Facebook обнаружит, что пользователь продолжает представлять серьезный риск, то следует наложить новый, определенный по срокам запрет.



Тем временем Twitter, также отказавший Трампу в своих услугах после январских событий на Капитолийском холме, а также другие соцсети, последовавшие этому примеру, не подают никаких признаков того, что намерены пересматривать свое решение о запрете.



Трамп, его сторонники и представители консервативных кругов раскритиковали запреты как форму цензуры и предлагают ввести законы, которые наказывали бы такие компании или ограничивали их право регулировать свободу слова в соцсетях.



Если верить источникам, близким к Трампу, он скорее всего захочет пойти на выборы 2024 года, и возвращение на платформу "Фейсбука" жизненно необходимо для его политического камбэка.



Бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз назвал решение Совета "печальным днем для Америки, но еще более печальным днем для "Фейсбуков" всего мира, которые до сих пор наслаждались правовой атмосферой дикого дикого Запада", уточнив, что многие члены Конгресса теперь обратят на компанию пристальное внимание и зададутся вопросом, а не стала ли она монополистом, а не следует ли ее раздробить.



Обходной маневр

Ранее бывший президент открыл на своем вебсайте раздел, где он может оставлять сообщения, которые его подписчики могут переопубликовывать в "Твиттере" и "Фейсбуке".



Как отметил старший советник Трампа Джейсон Миллер, этот раздел для сообщений - не та платформа, которую собирается запустить Дональд Трамп, и пообещал в ближайшее время поделиться дополнительной информацией по этому поводу.



Раздел же носит неофициальное название "Со стола ДональдаТрампа" и содержит сообщения, которые можно переопубликовывать и ставить под ними лайки. По некоторым данным, сайт был разработан компанией Campaign Nucleus, созданной бывшим старшим советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом.



Сообщения на этом сайте повторяют недоказанные утверждения Дональда Трампа, что он проиграл кампанию 2020 года из-за распространенных нарушений в ходе голосования и клеймят тех республиканцев, которые позволяли себе критические замечания в адрес бывшего президента.



"Твиттер" и "Фейсбук" старательно удаляют эти сообщения, переместившиеся в эти соцсети с других аккаунтов, утверждая, что Трамп таким образом пытается обойти запрет на пользование этими соцсетями.