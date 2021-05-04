Найдено тело пропавшего в потопе Карагандинского депутата Нурлана Сулейменова

20:27 05.05.2021

Тело 62-летнего депутата Нурлана Сулейменова нашли в Карагандинской области



Поиски предпринимателя Нурлана Сулейменова велись с 10 апреля. Сначала в реке был найден его автомобиль.

Поисковики обследовали с помощью эхолота, квадрокоптера и розыскных собак территорию площадью свыше 10 километров. Поисковые работы были затруднены из-за высокого уровня воды и полного отсутствия видимости. Погибший был обнаружен в 50 метрах от берега и в четырех километрах от места, где ранее был найден его автомобиль.



Ранее в этом районе Карагандинской области были зарегистрированы переливы талых вод и подтопление нескольких населенных пунктов.



Депутат маслихата Нурлан Сулейменов пропал 8 апреля.