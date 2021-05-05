 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый миропорядок после коронавируса, - Die Welt
21:06 05.05.2021

5 мая 2021 г.
Штефани Больцен | Die Welt

"Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас объявил целью саммита "Большой семерки" определение общего курса "против авторитарных режимов мира". Прежде всего Великобритания и США проводят жесткую линию в отношении Китая. Но и Германию критикуют за ее геополитику", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В нескольких минутах ходьбы от роскошного особняка Ланкастер-Хаус, где до среды проходят переговоры министров иностранных дел стран "Большой семерки", стоит скамейка. Отлитый из бронзы в полный рост Уинстон Черчилль сидит с сигарой в руке, беседуя с Франклином Д. Рузвельтом. Этот памятник был установлен к 50-ой годовщине окончания войны в 1995 году в память об "особых отношениях", связывающих Вашингтон и Лондон", - повествует журналистка Штефани Больцен.

"Так близко, как Рузвельт и Черчилль, министры иностранных дел подойти друг к другу не могут, а во время переговоров их даже разделяет экран из акрилового стекла. Но, по крайней мере, спустя два года они наконец-то снова находятся в одном помещении, и отношения между Старым и Новым Светом стали проще с избранием Джо Байдена", - говорится в статье.

"Даже больше, чем личные встречи, наконец-то вновь ставшие возможными из-за ослабевающей пандемии коронавируса, эту конференцию "Большой семерки" отмечает новое геополитическое притязание. "Это встреча либеральных демократий, которые хотят вместе выступить против авторитарных режимов по всему миру", - заявил в начале встречи министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он добавил, что такого не было за последние четыре года с Дональдом Трампом. Какая именно страна имелась в виду в этом заявлении, политик из СДПГ пояснил быстро: "Экономические интересы существуют везде, но вопросам прав и свобод человека должно уделяться больше внимания, когда речь идет о Китае".

"С приближением конца пандемии коронавируса и сменой власти в Вашингтоне прорисовывается новая совместная стратегия Запада в отношении Китая, - отмечает издание. - Госсекретарь США Энтони Блинкен задал курс в самом начале встречи "Большой семерки". Его страна не хочет "сдерживать Китай или подавлять его рост. Мы стремимся поддерживать сложившийся международный порядок, в который наши страны так много вложили за многие десятилетия", сказал Блинкен".

"По информации Bloomberg, во вторник в Лондоне переходил из рук в руки американский документ, в котором предлагается механизм консультаций на уровне G7 по вопросам политики в отношении Китая. Он должен обеспечить скоординированную и, следовательно, более эффективную реакцию, если Пекин, будучи "системным соперником" (Маас), зайдет слишком далеко. Во второй половине дня министр иностранных дел Германии подтвердил, что в вопросе Китая "Большая семерка" хочет "более тесно координировать свои действия на весьма широкой основе". Соперничество с Китаем "исходит не от нас", подтвердил Маас, оно стало результатом поведения Китая, на которое "Большая семерка" должна найти совместный ответ", - передает издание.

"В прошлом месяце британское правительство ввело санкции против четырех китайских чиновников в ответ на бесчеловечное обращение Пекина с мусульманским меньшинством уйгуров. Тот факт, что вскоре после этого Европейский Союз последовал примеру и ввел санкции, свидетельствует об изменении мышления на континенте", - отмечает Die Welt.

"Однако для правительства Германии встреча "Большой семерки" (...) не является гармоничной во всех отношениях. Беседа с коллегой Мааса Блинкеном неизбежно затронула тему "Северного потока-2". Недавно президент США Байден снова передал через своего пресс-секретаря, что российско-германский газопровод - это "плохая сделка, которая разделяет Европу и делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией". По его словам, газопровод препятствует Европе в достижении собственных целей в области энергетической и общей безопасности".

"Мы также говорили о "Северном потоке-2" и снова обменялись известными друг другу позициями, - сказал Маас после примерно 40-минутного разговора. - Нет ничего нового". Политик из СДПГ сказал, что разные взгляды на "Северный поток-2" - это единственный вопрос, по которому между Берлином и Вашингтоном есть проблемы".

"Строительство газопровода почти закончено. Недавно после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) просигнализировала желание пойти навстречу. Она показала готовность к временному прекращению строительства и предложила поставить эксплуатацию газопровода в случае его завершения в зависимость от поведения России", - пишет Die Welt.

Источник: Die Welt

Источник - ИноПресса
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