Европа жаждет реванша? - В.Панов

00:33 06.05.2021 Россия читает резолюцию Европарламента и помнит уроки Великой Отечественной

Валерий Панов

30.04.2021



Европарламент принял очередную провокационную резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику". В этом так называемом документе содержится "букет" предложений на случай… нападения РФ на Украину. С какого, извините, "бодуна" Россия должна всей своей военной мощью навалиться на "нэзалэжную", не объясняется. Как и не говорится, когда это может случиться. Впрочем, для Европы, объединенной страхом перед возможной российской "агрессией", это и не важно. Главное, члены ЕС продемонстрировали свою сплоченность, единство, решимость в преддверии войны на территории "восточного форпоста НАТО", чтобы отстоять "свободу" Украины.



Для противодействия "агрессору" они готовы пойти на крайние меры и даже отрезать себя от российских углеводородов, начиненных, как считают в Вашингтоне, "молекулами авторитаризма". Резолюция, например, призывает Европейский союз и его членов при начале конфликта немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключив ее из платежной системы SWIFT.



Подобные предложения в здравом уме придумать невозможно. Но есть среди них и вполне рациональное: заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, а также закрыть им въезд в ЕС. (За требование относительно олигархов отдельное ЕС спасибо, но зачем же для этого ждать нападения России?..) В резолюции также содержатся требования остановить завершение строительства газопровода "Северный поток-2" и прекратить "строительство спорных атомных электростанций Росатомом". Здесь торчат настолько большие американские уши, что комментировать это положение не хочется вообще.



Продолжать и дальше цитировать этот пропагандистский бред Брюсселя нет никакого смысла: все в полном соответствии с набившей оскомину западной матрицей. НАТО, как известно, использует точно такой же набор антироссийских обвинений.



Тем более нет никакого желания оправдываться или что-то доказывать Западу. Все нынешние попытки Москвы объясниться с Вашингтоном и Брюсселем на равных похожи на разговор здорового человека со слепым и глухим. С моей точки зрения, гораздо важнее, что резолюция принята подавляющим большинством депутатов - за было отдано 548 голосов. 113 парламентариев воздержались. И только 25 - против. Это голосование четко обозначило две тревожные тенденции на Европейском континенте.



Во-первых, что в Европе накоплен огромный конфликтный потенциал в отношении России. Во-вторых, что он достиг такого уровня, когда впору говорить о новом "крестовом походе" на Восток. Или, в лучшем случае, - о подготовке к нему, точным признаком чего может служить массовая высылка российских дипломатов из нескольких европейских государств, начало которой было положено Чехией. Затем в скандал включились страны Прибалтики и Польши, к ним присоединились Румыния, Болгария… Кто следующий? Европейская солидарность потребует новых жертв. Конфронтационный процесс набирает такие темпы, что реально может привести к разрыву дипломатических отношений Москвы с рядом европейских стран. Причем, в первую очередь, с "младоевропейцами", которые самим фактом своего существования обязаны России.



Между тем вдоль западных рубежей России идут масштабные учения НАТО, продолжаются разведывательные полеты авиации стран альянса, усиливается группировка натовских кораблей в Черном и Балтийском морях. Подобными методами обычно прощупывается оборона противника. Притом что Европа недавно присела от страха, когда Россия в считаные дни перебросила к своим границам с НАТО крупную группировку войск. Нас, как говорится, на зуб не возьмешь.



Удивительно, но в тот самый день, когда принималась упомянутая еврорезолюция, 29 апреля, ровно 76 лет тому назад Красная армия начала в Берлине штурм рейхстага.



В ночь на 1 мая над его зданием было водружено Знамя Победы. Но бои продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы врага, засевшие в отсеках подвалов, капитулировали в ночь на 2 мая. Более 1100 тыс. советских воинов были награждены медалью "За взятие Берлина".



"Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои", но перед тем, 25 апреля 1945 г., советские войска встретились на Эльбе возле города Торгау с американскими. В немецком городе в честь исторической встречи союзников установлен памятник. На Арлингтонском кладбище в Вашингтоне есть мемориальная доска, посвященная "Духу Эльбы". Сей "дух" союзничества давным-давно улетучился. Сегодня Россия для США военный противник №1. Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил на днях, что новые вооружения России специально разработаны для противостояния современному комплексу противоракетной обороны и могут серьезно изменить характер ее ядерных сил. Он также признал, что период, когда США могли осуществлять проекцию силы за рубежом, фактически без какого бы то ни было значительного сопротивления со стороны других крупных держав, прошел. Дескать, "нас просто уничтожат". Европейцы понимают ли, что американский "зонтик" стал дырявым? И если понимают, то отчего вдруг бывшего своего освободителя стали считать врагом, оккупантом и агрессором? И вдруг ли?



И вот еще один апрельский день из недавней истории. 10 апреля отмечается Международный день движения Сопротивления. Он посвящен всем, кто противодействовал нацистам, фашистам и японским агрессорам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха и его союзников. Безусловно, честь и хвала тем героям, которые в условиях оккупации и победы коллаборационистов, продолжали оказывать сопротивление врагу. Но, надо признать, что масштабы европейского Сопротивления (исключая территорию СССР/России, Югославии и Греции) были весьма сильно преувеличены в идеологических и политических целях еще во времена существования стран социалистического содружества во главе с СССР. Тогда хорошим тоном было закрывать глаза на то, что многие государства были участниками гитлеровского блока или сдались гитлеровцам практически без сопротивления. Сопротивление в этих странах было минимальное, особенно по сравнению с поддержкой, которую они оказали нацистской Германии.



По сути, Адольф Гитлер тогда создал прообраз современного Евросоюза (и НАТО), но идеологически тогдашний Европейский союз стоял на позициях нацизма, фашизма и расизма (нынешний - на принципах толерантности, политкорректности и либерального фашизма).



Экономические, демографические и военные ресурсы Европы были объединены с целью уничтожения советской (русской) цивилизации. Большая часть Западной Европы просто пошла за Гитлером, так как это было в интересах хозяев Запада, которые собственно и создали проект "Третий рейх". Не зря германские нацисты брали за идеал Британскую империю и ее расистские порядки. "Вечный рейх" во всех красках и весьма наглядно показал то будущее, которое ждет все человечество, если победит западный проект нового мирового порядка. (Потому Россия - враг и сегодня.)



В некоторых государствах видимость сопротивления возникла только при приближении Красной Армии (Венгрия, Австрия и Чехия) и когда открыли т. н. Второй фронт, в других оно было, можно сказать, символическим. В Польше, например, основой движения сопротивления была Армия Крайова, которая подчинялась польскому правительству в изгнании и верховному главнокомандующему польских вооруженных сил, находившемуся в Великобритании. Основной целью Армии Крайова было восстановление польского государства при поддержке Великобритании и США. То есть большая часть польского сопротивления ориентировалась на Запад. Поляки рассматривали СССР как второго врага вместе с Германией. Однако в годы существования Советского Союза этот факт старались не замечать, чтобы не обижать союзников и европейских "партнеров", включая братские социалистические страны. Так стоит ли сегодня рассчитывать даже не на дружеские, а просто на нормальные отношения с Польшей?



Напомним, вторжение в Польшу началось 1 сентября 1939 года, и уже через несколько дней серьезное сопротивление было сломлено. Уже 17 сентября польское военно-политическое руководство бежало из страны, бросив войска, которые еще продолжали сопротивление. Дания 9 апреля 1940 г. выкинула белый флаг практически сразу. Уже через час после начала операции правительство и король отдали приказ вооруженным силам не оказывать сопротивление немецким войскам и капитулировали. Норвегия при поддержке союзников (в основном британцев) продержалась больше, до начала июня 1940 г. Нидерланды капитулировали в течение первых пяти дней войны - 10- 14 мая 1940 г. Бельгийская кампания продолжалась с 10 по 28 мая 1940 г.



Быстро пала Франция: немецкие войска начали захват страны 5 июня 1940 г., а уже 14 июня капитулировал Париж. 22 июня было подписано перемирие. Очевидно, хозяева Запада пожертвовали Францией, чтобы усилить Третий рейх и дать фюреру спокойный тыл. Борьба с Англией на море и в воздухе на второй фронт явно не тянула. Гитлер был уверен, что ему дадут возможность спокойно разгромить Россию за летнюю кампанию 1941 года. Судя по всему, хозяева Англии дали ему обещание, что настоящего второго фронта не будет (вспомним таинственный полет Рудольфа Гесса в Англию и его загадочную смерть в крепости Шпандау, Западный Берлин, 17.08.1987 г.).



Почти вся континентальная Европа к 1941 г. так или иначе, без особых потрясений вошла в империю Гитлера. Остальные страны Европы хоть и не приняли прямого, открытого участия в войне с Советским Союзом, но так ли иначе работали на Третий рейх. Даже нейтральные Швеция и Швейцария экономически поддерживали Германию, кроме того они были местом для "отмывания" золота, серебра, драгоценностей и другого добра, награбленного в Европе и СССР. Мощь вермахта, вторгшегося в Советский Союз, обеспечивали миллионы высококвалифицированных работников всей континентальной Европы. Только на территории самой Германской империи трудилось более 10 млн квалифицированных рабочих из различных европейских стран. Общая сумма материальных ценностей, награбленных Германией в оккупированных странах, составила к 1941 г. 9 млрд фунтов стерлингов. Это при нацистах Европа стала экономическим целым - фактически тем Евросоюзом, что после войны воссоздавался опять во главе с той же Германией, но уже под руководством США, под оккупацией которых Европа "благоденствует" до сих пор.



А тогда из двух десятков европейских стран почти половина - Испания, Италия, Норвегия, Дания, Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия, Хорватия (выделенная тогда из Югославии) - совместно с Германией вступили в войну с СССР, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы. Несмотря на этот убойной силы факт, западными историками Вторая мировая часто представляется некоей "битвой между тираниями и демократиями", окончившейся триумфом последних.



Хотя именно СССР воевал на стороне демократий, и именно он обеспечил общую победу. Притом что большинство демократий проявили себя, мягко говоря, не лучшим образом.



Сначала две главные европейские демократии (Великобритания и Франция) предали демократичнейшую Чехословакию, которая после этого предала саму себя. Имея одну из сильнейших армий в Европе, она капитулировала без единого выстрела. Вермахт образца 1938 г. еще ни разу не нюхал пороха и имел на своем счету только мирный аншлюс (присоединение) Австрии.



Окажи чехословацкая армия сопротивление - вся мировая история могла бы пойти по-другому пути. Но не нашел этот народ в себе сил сопротивляться. Во время Второй мировой Чехия была такой же оружейной "кузницей" Рейха, почти как Урал для СССР.



Моравско-Остравский промышленный район немцы весной 1945 г. удерживали даже после потери Берлина, настолько он был для них важен. Горькие раскаяния о союзе с нацистами, видимо, будоражат остатки исторической памяти чехов, им хочется очиститься от проклятого прошлого, и они не находят ничего лучшего, как обвинить во всех своих бедах СССР/Россию. Прием не нов. Более того, он стал типичным для нынешней Европы.



Потом, когда Гитлер напал на Польшу, те же две демократии совершили второе предательство. Осенью 1939 г. вермахт был еще далек от той формы, которую достиг к весне 1940-го. Для разгрома Польши Гитлер задействовал большую часть вооруженных сил (в частности, 100% танков), на Западе оставались лишь не вполне боеспособные части (в основном резервные). При этом одна только Франция, тем более коалиция Франции и Великобритании, превосходила Германию по численности личного состава и количеству техники, не уступая по качеству большинства видов вооружений. Превосходство же франко-британской группировки над противостоящей им немецкой на французской границе было подавляющим. Как известно, англичане и французы не сделали абсолютно ничего, равнодушно наблюдая за агонией Польши. Понятно, Франция и Британия хотели "канализировать на Восток" гитлеровскую агрессию, но зачем тогда вообще объявили войну Германии после ее нападения на Польшу? А раз уж объявили войну, так надо было воевать.



Кстати, не все в курсе, что Польша выставила более 500 тыс. добровольцев для войны на стороне Гитлера? (Для сравнения: Франция - около 200 тыс.) Заметим, что остальные европейские "борцы с фашизмом" отправили воевать за Гитлера более двух млн своих граждан.



Но - о поляках. Текст присяги польских солдат гласил: "Клянусь перед Богом этой священной клятвой, что в борьбе за будущее Европы в рядах немецкого вермахта я буду абсолютно послушным верховному командующему Адольфу Гитлеру, и как смелый солдат я готов в любое время посвятить силы для выполнения этой присяги". Любопытно было бы понять, по какую сторону линии фронта Второй мировой войны больше поляков воевало? Но в состав Польши по итогам Второй мировой войны вошло примерно 25% территории Германии в границах 1937 г. Вспоминать о том, что Варшава обязана своим продвижением на Запад лично тов. Сталину и СССР в Польше не любят. Амплуа безвинной жертвы "агрессивной России" польским деятелям очень пришлось по душе. Так же сильно, как украинским и литовским.



После войны французы, которых лично де Голль включил в число победителей, тоже создали нарратив о массовом Сопротивлении, в который сами и уверовали (для справки: в рядах Сопротивления погибло примерно 20 тыс. французов, а в рядах вермахта на Восточном фронте - не менее 40 тыс.).



В общем, европейцы не были готовы драться не только до последнего, но, как правило, и до первого солдата. Свободолюбивая Европа покорилась тоталитарному режиму Гитлера и приспособилась к нему, дожидаясь, что их освободят другие.



Если малым странам (Бельгии, Голландии, Норвегии, Дании) это отчасти было простительно именно из-за их малости, то позор Франции оправдания не имеет. Впрочем, не только ее. В преступлениях нацистского режима участвовал весь набор европейских народов, сдавшихся Гитлеру и пошедших к нему на службу, и сегодняшние политические "цидульки", составляемые в Европе с самооправдательными и реваншистскими целями, не могут для нас значить что-либо существенное. Вместе с тем надо понимать, что та же резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ (2019 г.), полностью уравнивающая роли СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны, кроме того, что имеет чисто прагматическую цель - выкачать из России деньги на содержание некоторых обанкротившихся экономик, направлена на то, чтобы демонизировать Россию как правопреемницу СССР и подготовить правовую почву для лишения ее права выступать против пересмотра итогов войны.



Два года тому назад чешский кадровый военный и политолог, основатель Академии им. Масарика и Бати Станислав Балик рассказал в интервью одному известному изданию "Хало новины", почему Запад пытается представить Россию в качестве агрессора.



"Самый большой грех России - в том, что она не стала колонией Запада. В 2000 году Путин спас Россию в самый последний момент. Уже печатались деньги для тех частей России, которые должны были стать независимыми", - объяснил он.



Запад всегда хотел уничтожить Россию как государство, ей отводилась роль колонии, а ее населению - участь рабов. По сути, России была уготована судьба современной Украины, которая уже начала дробиться. Но в 2000 г. президент Владимир Путин спас Россию, поэтому его патриотическая политика сейчас преподносится Западом как агрессивная, как угрожающая Европе и всему миру.



Станислав Балик сказал правду. К сожалению, ныне таких правдолюбцев на Западе можно на пальцах одной руки пересчитать. В общем, всех мы освободили, всем надарили земель, никого не забыли - и нам за это сейчас плюют в лицо. Дошло уже до шизофрении: когда человек в Восточной Европе говорит, что победа СССР над нацизмом - освобождение, то его считают предателем. Но если следовать логике, что последствия 9 мая 1945 г. - это так ужасно, то надо также признавать, что и все другие действия СССР в тот период столь же омерзительны.



Согласитесь, разве могут быть правильными решения тех, кто принес тиранию на вашу землю? Посему Польше надлежит отдать Силезию, Померанию и Пруссию немцам, Украине вернуть западную часть страны полякам, Черновцы - румынам, Закарпатье - венграм, Литве отказаться от Вильнюса и Клайпеды, Румынии - от Трансильвании, Чехии - от Судет и Тешина, Болгарии - от Добруджи.



И тогда все будет абсолютно честно. По-европейски порядочно! Но куда там! Наши бывшие "братья" по совместному проживанию в социалистическом содружестве в сталинские "подарки" вцепились мертвой хваткой. И поневоле задаешься вопросом: а что бы с ними произошло, отбрось СССР Гитлера ровно до своих границ и не пойди в Европу дальше? Что сейчас осталось бы от территорий тех стран, которые незадолго до Дня Победы называют свое освобождение советскими войсками "оккупацией"?



Да пустыня осталась бы, выжженное поле с кружащим над ним вороньем. Но сегодня они цветут и пахнут. Правда, пришлось сменить хозяина. Без "доброго дяди" они никак и никуда. А этот "дядя" учит их ненавидеть Россию. В письме, с которым президент США Джо Байден обратился к Конгрессу, сказано, в частности: "…считаю, что вредоносная внешняя деятельность правительства России… представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы". В спектакле под названием "Приструнить Россию" самым активным образом участвуют бывшие наши "братья". Им отведена роль шакалов. Они, скажем прямо, провоцируют Россию на войну, а по большому счету - провоцируют войну в Европе. Они там, в своих "Европах", страстно желают реванша над Россией, чтобы не оставить и следа от нее.



Но это уже было. Это мы уже проходили в середине 1930-х - 1940-х гг. Флаг тогда у них был один на всех и другого цвета.



И чтобы они не сомневались, что мы хорошо помним уроки истории и поблажек им теперь не будет, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предупредил "организаторов любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности" о том, что те в случае чего "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".



Он также выразил уверенность, что у России хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Глава государства выразил в то же время и надежду, что "никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту". "А где она будет проходить, - добавил Путин, - это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".



В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о списке "недружественных" государств, который будет составлен в России. Пока речь идет о Польше, республиках Прибалтики, а также о Чехии, которая сейчас находится на острие очередной информационной атаки Запада на Москву. Также эта версия списка содержит Украину (куда без нее нынче!) и три англосаксонских государства – Великобританию, Австралию и Канаду. "Недружественные страны", заметим, - это пока еще не совсем юридическое, но уже официальное понятие в России. Такая формулировка содержится в указе президента РФ "О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств", в рамках которого правительству необходимо "определить перечень недружественных иностранных государств". При этом важно не столько то, кто именно попадет в этот перечень на первом этапе, а то, что он станет частью абсолютно новой практики, которой Москва прежде избегала, хотя ее активно использовали против нее самой. На Украине, например, специально для России ввели понятие "государство-агрессор", после чего в разной степени были реализованы инициативы о том, что воспрещается "государствам-агрессорам" и что может грозить гражданам за сотрудничество с ними. В российской практике ничего подобного не было, но теперь мы имеем дело с аналогом такого механизма, жесткость действия которого президент пока оставляет исключительно за собой – если все началось с указа, то и впоследствии, можно предположить, будет регулироваться указами. Пока не наступит необходимость закрепить понятие "недружественное государство" в виде федерального закона.



Таким образом, очевидно, игра в бирюльки с недоброжелателями России закончилась, что вполне соответствует общественным настроениям. Недавно на канале "Россия 1" было отмечено: 89% населения страны считает, что наша внешняя политика должна быть жестче.



И еще. Всех очень волнует вопрос: не повторится ли 1941 год? Судя по всему, думаю, что нет, не повторится. Источник - Столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620250380

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