Главу КазМинздрава Цоя просят не морочить людям голову липовой отчетностью по вакцинации

00:40 06.05.2021

Нигматулин попросил Цоя не морочить голову казахстанцам по вакцинации



В Казахстане количество вакцинированных от коронавируса начнут считать по-новому. Министра здравоохранения Алексея Цоя попросили учитывать только тех граждан, кто вакцинирован двумя компонентами вакцины, передает корреспондент zakon.kz.



Вопрос о темпах вакцинации на пленарном заседании Мажилиса подняла депутат Лариса Павловец.



На заседании правительства 19 января вы и вице-премьер Ералы Тугжанов озвучили, что в первом полугодии будет вакцинировано 2 млн человек, а до конца года планируется вакцинировать 6 млн человек. Но на 4 мая первым компонентом вакцинировались - 1 422 204 человека, вторым компонентом - 347 774 человека. Почему я об этом говорю? Потому что как врач я знаю, что вакцинированным считается человек, получивший две дозы вакцины, никак иначе. Поэтому исходя из показателя охвата вторым компонентом - 347 474 человека, нет уверенности, что к концу года вакцинируется 6 млн человек. Алексей Владимирович, какие меры предпринимаются министерством для увеличения темпов вакцинации? - спросила мажилисвумен министра здравоохранения.

Отвечая на вопрос, Алексей Цой отметил, что уже после первого компонента вакцины у человека появляются антитела к вирусу.



Второй компонент неизбежно идет за первым. То есть, когда граждане сделали первый компонент, второй компонент догоняет через 21 день, или максимум через 45 дней. В любом случае наши граждане второй компонент получат. Надо понимать, что даже привившись первым компонентом, на 15-й день появляются антитела. Соответственно, сейчас вакцина у нас в наличии есть, есть четкие графики поставок. У нас ежедневно, вчера допустим 117 тыс. граждан получили вакцины. То есть темпы наращиваются, - ответил глава Минздрава.

Но такой ответ не удовлетворил депутата, в связи с чем Лариса Павловец попросила уточнить, считается ли вакцинированным человек, привившийся одним компонентом вакцины.



Нужен полный курс вакцинации, если это двухдозная вакцина. Однозначно нужно сделать две вакцины, - пояснил министр.

То есть мы можем считать вакцинированным человека, который получил две дозы. Скажите, пожалуйста, сколько у нас получило второй компонент по стране? - уточнил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Алексей Цой ответил, что второй компонент получили 400 тыс. казахстанцев.



400 тыс. на сегодня. Поэтому когда вы ходите в СЦК, встречаетесь с журналистами, с населением, пожалуйста, четко говорите о цифрах, которые есть, хорошо? А то вот эта эквилибристика уже всех разбалансировала. Вы сказали 21 день, кто-то из ваших заместителей вышел и говорит 90 дней. Сейчас говорите максимально 45 дней. Но мы же полностью всех запутали. Мы двигаемся в рамках международного стандарта, Алексей Владимирович, так да? Ваши дипломы посмотришь, вы там все организаторы здравоохранения, еще кто-то – так организуйте вакцинацию. Потому что одна информация выходит, потом выходит другой ваш сотрудник и совсем другую дает, третий - вообще с другой стороны на это смотрит. И у населения нет понимания, - подчеркнул председатель Мажилиса.

Он добавил, что средств на вакцинацию выделено достаточно, и нужно лишь правильно организовать кампанию.



400 тыс. на сегодняшний день, вы сами подтвердили. Давайте не будем людям головы морочить. Две вакцинации, значит две вакцинации надо проходить. Алексей Владимирович, договорились? Что-то сегодня все голоса пропадают у министров. Договорились? - спросил Нигматулин.

-Да, - ответил Алексей Цой.



Напомним, 4 мая на заседании правительства министр здравоохранения сообщил, что привились от коронавируса уже 1,5 млн казахстанцев.



Тамила Языкова, Нур-Султан