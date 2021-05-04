Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана

06:58 06.05.2021

6 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы - председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление в городе Баткене Баткенской области.



Переговоры, напомним, состоялись 1-2 мая 2021 года.



"В духе взаимного доверия и добрососедства, ссылаясь на древнюю историю мирного сосуществования двух братских народов состоялся обстоятельный обмен мнениями по принятию безотлагательных мер, направленных на урегулирование ситуации на таджикско-кыргызской границе, возобновлению и активизации работы совместной комиссии", - говорится в сообщении.



Главы делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики выразили полное взаимопонимание в вопросе о необходимости скорейшего описания линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.



По данным агентства "Ховар", стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.



Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию таджикско-кыргызской государственной границы на вышеуказанных участках с 5 по 9 мая 2021 года.



Одновременно с этим на участках Овчи Калача Бабаджан Гафуровского района, Чоркух, Сомониен, Ходжаи Ало города Исфары Согдийской области Республики Таджикистан, а также населенных пунктов Максат, Кулунду Лейлекского, Коктош, Коктерек, Аксай Баткенского районов Кыргызской Республики рабочие группы сторон сроком до 17 мая 2021 года приступят к проведению топографических работ и описанию проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на вышеуказанных участках.



Достигнута договоренность о том, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления таджикско-кыргызской государственной границы, в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов Республики Таджикистан стороны совместно построят и таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу Ходжаи Ало - Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги (Капчыгай). Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран.



Для скорейшего начала строительства указанной автомобильной дороги топографическим рабочим группам поручено совместно с проектными организациями произвести в срок до 1 июня 2021 года полевое обследование данного участка на землях практического использования Баткенского района.



Стороны согласились приступить к проектному описанию линии прохождения таджикско-кыргызской государственной границы на участке Ворух после завершения строительства автомобильной дороги Ходжаи Ало - Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги (Капчыгай).



Стороны договорились, что очередное совместное заседание состоится на территории Республики Таджикистан.



Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды "Головной". После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.



В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.



По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.



По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.



По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье "Преступление против мира" УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.



Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.