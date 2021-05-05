Киргизию приводят к новому конституционному порядку, - "Къ"

07:15 06.05.2021

В обращении к народу президент говорил о войне и кризисе



"Коммерсантъ" от 05.05.2021, 17:56

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую конституцию, принятую на общенациональном референдуме 11 апреля. Теперь у господина Жапарова будет куда больше полномочий, чем было у его предшественников. В частности, глава государства сможет назначать и увольнять министров без оглядки на парламент. Между тем выступление президента по этому поводу было посвящено не столько основному закону, сколько тяжелым вызовам, с которыми столкнулась страна: от упадка экономики до ситуации на границе с Таджикистаном, которая далека от урегулирования.



В Киргизии официально вступает в силу новая конституция, подготовленная после очередной волны протестов и отставки правительства в конце 2020 года. Напомним, что по этому поводу в стране прошло два референдума: один в январе, когда гражданам предлагали выбрать, поддерживают ли они переход к президентской форме правления или нет, а второй - в апреле, когда было необходимо утвердить уже готовый текст.



Но речь Садыра Жапарова, посвященная этому знаковому событию, была совсем не радостной.

"Сегодня я волею судьбы стою перед вами, подписав основной закон - конституцию Кыргызской Республики! Я обращаюсь к каждому из вас, ко всем сыновьям и дочерям нашего народа, от мала до велика! - заявил он и перешел к тяжелым и болезненным темам.- Мы стали свидетелями событий, угрожающих территориальной целостности и безопасности Кыргызстана. Для сохранения мира и стабильности были приняты все необходимые меры. Хочу выразить мои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в этих событиях".



Президент Киргизии, разумеется, имел в виду пограничный конфликт с Таджикистаном, который унес жизни 36 киргизов. "Нам необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях,- заявил господин Жапаров.- С другой стороны, мы перейдем к созданию ""народных дружинников"". Эта система обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений".



Еще одной темой выступления Садыра Жапарова стало экономическое положение страны.



Ни одному из предшествующих президентов не выпали на долю столь сложное положение и кризисная ситуация, как сейчас",- сказал господин Жапаров.



Экономическое состояние Киргизии сегодня не вызывает оптимизма даже у властей. Заявление президента по этому поводу было больше похоже на очередные сводки военных действий. "В прошлом году темпы роста ВВП нашей страны снизились почти на 9%",- уточнил он и добавил: такого не было последние 20 лет. "Дефицит бюджета увеличился втрое по сравнению с предыдущими годами и составил 3% от ВВП. К концу года размер внешнего долга составил 58% к ВВП, достигнув критического уровня",- сыпал президент пугающими цифрами.



С принятием новой конституции ответственность за решение всех этих проблем будет лежать преимущественно на самом главе государства - его полномочия серьезно расширились. Отныне президент возглавляет правительство страны, а руководитель его аппарата исполняет обязанности премьер-министра. Назначение и увольнение всех министров и даже глав местных администраций также лежит на главе государства. А вот парламент даже не сможет выразить правительству недоверие.



Как в Киргизии прошел референдум по изменению Конституции

Кроме того, в системе государственной власти появляется новый коллективный орган - Курултай. Он может выдвигать собственные законодательные инициативы. "Нам нужно найти свой путь через кыргызскую идентичность, иными словами, необходимо найти собственную модель экономического развития. Для широкого, открытого, всестороннего обсуждения относительно столь важной и значимой для нас цели накануне тридцатой годовщины независимости призываю провести всемирный Курултай кыргызского народа",- предложил президент.



В послании Садыра Жапарова все сказано верно, но остается главный вопрос - какая команда будет заниматься поставленными вопросами? - отметил в беседе с "Ъ" экс-премьер Киргизии Темир Сариев.



- Времени в обрез, терпение народа истощается, критика действий власти увеличивается. Второй момент - у президента достаточно мощные полномочия по новой конституции. Их можно использовать для принятия быстрых, нужных, иногда непопулярных решений для оживления экономики и улучшения жизни населения. Но если эти широкие полномочия будут направлены на укрепление личной власти и подавление инакомыслия и оппонентов, то можно ожидать очередного взрыва недовольства в обществе. У людей еще есть надежда на лучшее, но действовать надо без промедления".



Между тем перед Киргизией стоит и еще одна непростая задача - проведение честных парламентских выборов. Напомним, именно подозрения в фальсификациях и сговоре ряда партий, близких к экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову, привели к массовым протестам и практически полному разрушению государственной власти осенью 2020 года. Новые же выборы должны пройти осенью 2021 года.



Кабай Карабеков, Бишкек