Иран и Израиль готовятся к схватке: 900.000 евреев вернутся в Россию? - А.Ситников

07:18 06.05.2021

Тель-Авив и Тегеран ждут подходящего момента, чтобы стереть с лица Земли друг друга



Александр Ситников



Глава Моссад в статусе министра разведки Израиля Йоси Коэн 29 апреля заявил агентству Reuters, что обязательно последует война с Ираном, если Соединенные Штаты и другие державы продавят соглашения, которые Тель-Авив сочтет "плохой ядерной сделкой". Коэн обозначил израильские требования. Это не только отказ Ирана от обогащения урана, но и замораживание ракетных программ, прекращение поддержки Хезболлы и ХАМАС.



Посол Израиля в США Гилад Эрдан заявил, что администрация Байдена будет учитывать требования Израиля. В целом, он назвал перспективы антиядерного соглашения с Ираном туманными. "Мы оцениваем, к нашему сожалению, что иранцы откажутся от такой дискуссии", - сказал он израильской общественной радиостанции Kan.



Времени, кстати, осталось мало. 21 мая истекает срок действия соглашения между Ираном и МАГАТЭ о мониторинге иранской ядерной деятельности. Если к этому времени Тегеран и страны-подписанты не договорятся, Израиль, если верить угрозам главы Моссад, будет вынужден принять свои меры.



Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан признал, что переговоры находятся в "неясном месте", и не факт, что сделка вообще состоится. Представитель России в ООН по ядерной безопасности Михаил Ульянов тоже не излучает оптимизма. По его словам, "мы не должны ожидать прорывов в ближайшие дни".



Похоже, что Тель-Авив и Вашингтон пытаются найти выход из тупика, в том числе и потому, что США еще не готовы к полномасштабной войне с Ираном. В течение последней недели глава Моссад встречался и с госсекретарем Энтони Блинкеном, и президентом США Джо Байденом, после чего израильские официальные лица выразили "глубокую озабоченность" ядерной деятельностью Ирана.



Йоси Коэн на каждом углу твердит, что "регион по спирали втягивается в войну". Его позиция такова: Израиль не верит словам Ирана о том, что исламская ядерная программа носит исключительно мирный гражданский характер. Тель-Авив убежден, что Тегеран тайно работает над созданием ядерной боеголовки и средств ее доставки с помощью баллистической ракеты.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не так давно заявил: "На Ближнем Востоке нет угрозы более серьезной, более опасной, более насущной, чем та, которую представляет фанатичный режим в Иране". Все это в сумме дает основание полагать, что сегодня вероятность войны между Израилем и Ираном как никогда велика.



С одной стороны, Израиль находится в невыгодном положении с точки зрения географии. До границы Ирана еврейским самолетам придется лететь 1226 км по прямой, тогда как проиранская Хезболла (возглавляемая Хасаном Насралла), фактически подконтрольная персам, базируется рядышком. На первый взгляд, с учетом разрекламированных успехов Тегерана по ракетной программе этот факт не сулит ничего хорошего Тель-Авиву.



С другой стороны, ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) уже отработала дозаправку истребителей F-35 в воздухе, сделав ее рутинным мероприятием, о чем имеются свидетельства в ходе многочисленных учений. Значит, представители Минобороны Израиля не так уж и лукавят, когда утверждают, что у ПВО Ирана нет "иммунитета" от израильских бомбардировок, причем по всей территории Персии. Дескать, даже ЗРК С-300 не перехватит самолеты-невидимки, хотя бы потому, что режим аятолл располагает устаревшими "Фаворитами".



Что касается Хезболлы, то, по мнению Джона Рейна, эксперта по транснациональному терроризму из Международного института стратегических исследований (IISS), Иран не хочет втягивать эту организацию в войну. Рейн считает: "У израильтян и больше досягаемости, и быстрее работа ног, и когда они решают ударить, то бьют очень больно". Значит, многочисленный флот F-16 еврейских ВВС без труда способен перемолоть боевиков Хасана Насраллы. Но они в большей степени нужны режиму аятолл живыми для влияния в Ливане.



Иранский ракетный удар, безусловно, нанесет серьезный ущерб еврейскому государству, но потенциал возмездия, по оценке экспертов IISS, у персов на порядок ниже, чем у еврейских ВВС.



Да, в Сети гуляют многочисленные статьи о том, что Тегеран способен стереть Израиль за полчаса. Но, к примеру, весьма профессиональные подразделения ЦРУ и Моссад так не считают. В открытых отчетах этих спецслужб и аффилированных с ними аналитических центров говорится о том, что режим аятолл достаточно эффективно провел пиар-кампанию по якобы успехам своих ракетных программ. Однако точность и надежность основных "Шахабов" и "Мескатов" не дают основания серьезно опасаться этих вооружений. От их ударов будут страдать случайные люди, тогда как F-35 разрушат электростанции, ядерные институты, промпредприятия. Тем более, что США максимально помогут спутниковыми и иными разведданными.



В Израиле, к слову, рассматривают и сухопутный вариант. Не исключено, что Тегеран двинет через Сирию и Иорданию многочисленную армию. Тем более, что опыт кровавой ирано-иракской войны наглядно показывает, что персы драться умеют и, что важно, фанатично преданы своей стране. Правда, такое развитие событий чревато втягиванием в конфликт НАТО. Причем, Россия и Китай вряд ли помогут Ирану, несмотря на многочисленные разговоры о создании военного триумвирата.



По оценке западного экспертного сообщества, у Ирана нет шанса победить Израиль, тогда как у еврейского государства есть возможности нанести тяжелейший инфраструктурный ущерб Персии. Последствия гуманитарной катастрофы, однако, могут оказаться катастрофическими для иранского режима.



Дело в том, что до 40% населения Исламской Республики являются этническими азербайджанцами, мечтающими присоединить к Азербайджану свои анклавы - иранские провинции Западный и Восточный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан, Казвин, Меркези и Хамадан. Можно не сомневаться, они воспользуются слабостью Тегерана, тогда как репрессии против них обернутся уже военным конфликтом с Анкарой и Баку.



В то же время, история многочисленных войн показывает, что битвы могут заканчиваться вопреки изначальным потенциалам и прогнозам оракулов. Далеко за примером ходить не надо: армия США проиграла патриотам Вьетнама, западная коалиция не могла справиться с запрещенным в РФ ИГИЛ*, бравые янки бегут из Афганистана.



Другими словами, возможны самые невероятные сценарии израильско-иранской войны, вплоть до того, что ракеты "Шахаб" и "Мескат" вдруг окажутся точными. Тогда уже гуманитарная катастрофа грозит еврейскому государству.



В таком случае значительная часть населения Израиля вынуждена будет, пусть и на время, покинуть страну. В условиях испепеляющей жары и отсутствия воды (по причине уничтожения опреснителей) проживание в ней станет невозможным.



Между тем, по самым скромным оценкам, порядка 900 тысяч еврейских граждан имеют российские паспорта. Вопрос, куда они уедут, чтобы переждать коммунальный хаос, является непраздным. В конце концов, они - наши соотечественники, нравится это кому-то, или нет. И по закону легко могут вернуться в РФ.



Как пишет эксперт Леонид Якобс, по "крайней мере, 40% еврейских семей, приезжающих в США и Израиль, имеют в своей родословной русское (или славянское) наследие. Да, многие евреи ненавидели Россию до 1917 года из-за (украинских, кстати) погромов, но последующие поколения стали больше русскими, чем евреями. Таким образом, советской национальной политике можно аплодировать стоя".



Впрочем, если судить по публикациям в СМИ, то евреи с русскими паспортами с очень большой долей вероятности уедут в Америку. Иудейские журналисты показывают российскую действительность слишком уж бедной и убогой. Можно сказать и так: наши медианные зарплаты и, главное, жуткое социальное расслоение напугали даже самых пророссийских граждан Израиля.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.