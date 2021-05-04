 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший замнач УВД Сурхандарьинской области Узба найден повешенным в хлеву
07:26 06.05.2021

В Узбекистане бывший замначальника УВД повесился в хлеве

В Сурхандарье повесился бывший замначальника УВД. В январе 2021 года на основе документов о выходе на пенсию он был освобожден от должности. Областная прокуратура прокомментировала данный инцидент.

Как сообщается, 3 мая текущего года мужчина, проживавший в махалле "Марказий Сурхон" Жаркурганского района, повесился в хлеве рядом с домом.

В предварительном заключении Кумкурганской районной судмедэкспертизы указано, что смерть была вызвана сдавлением верхних дыхательных путей и механической асфиксией. На его теле не было найдено других телесных повреждений.

По факту самоубийства ведется доследственная проверка прокуратурой Жаркурганского района.

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Источник - centralasia.media
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