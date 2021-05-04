Бывший замнач УВД Сурхандарьинской области Узба найден повешенным в хлеву

07:26 06.05.2021

В Узбекистане бывший замначальника УВД повесился в хлеве



В Сурхандарье повесился бывший замначальника УВД. В январе 2021 года на основе документов о выходе на пенсию он был освобожден от должности. Областная прокуратура прокомментировала данный инцидент.



Как сообщается, 3 мая текущего года мужчина, проживавший в махалле "Марказий Сурхон" Жаркурганского района, повесился в хлеве рядом с домом.



В предварительном заключении Кумкурганской районной судмедэкспертизы указано, что смерть была вызвана сдавлением верхних дыхательных путей и механической асфиксией. На его теле не было найдено других телесных повреждений.



По факту самоубийства ведется доследственная проверка прокуратурой Жаркурганского района.