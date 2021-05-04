Российский дипломат Рогов возглавил офис ОБСЕ в Бишкеке

07:32 06.05.2021

Посол Алексей Рогов из России был назначен главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.



Он был советником российской делегации в комиссии ООН по правам человека в Женеве, руководителем отдела по правам человека и гражданскому обществу в представительстве России при ООН в Нью-Йорке, и советником-посланником в посольстве России в Копенгагене, Дании.



До своего назначения в Бишкеке он был заместителем директора Департамента по новым вызовам и угрозам МИД России.



А.Рогов окончил факультет востоковедения Московского государственного университета по специальностям политология, исламское право и исламская культура. Его области специализации - борьба с наркотиками и терроризмом, предупреждение преступности, Афганистан и Центральная Азия, пограничный контроль, ОБСЕ, УНП ООН, ЦАРИКЦ, Процесс Парижского пакта.