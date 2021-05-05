Число жертв приграничного конфликта с таджикской стороны достигло 20-ти: 10 пограничников, 1 омоновец и 9 гражданских

08:40 06.05.2021

Число жертв приграничного конфликта с таджикской стороны достигло 20.

Май 05, 2021

Мумин Ахмади

Фарзон Мухаммади



Радио Озоди установило 5 мая имена еще двух жертв пограничного конфликта с таджикской стороны. Это два жителя джамоата Чоркух Исфара 37-летний Хакимбой Ниезов и 20-летний Нусратулло Набиев.



Шукурхон Насриев, глава джамоата Чоркух, подтвердил факт смерти этих двух жителей кишлака Чоркух и сказал, что Нусратулло Набиев проходил срочную службу. Спустя шесть дней после кровавого конфликта на границе с Кыргызстаном таджикское правительство так и не опубликовало полный список раненых и убитых, хотя с их стороны уже было заявлено о нанесенном финансовом ущербе и дано указание о восстановлении поврежденных зданий и построек.



Во вторник, 4 мая Радио Озоди сообщило еще о двух жертвах пограничного конфликта – это 20-летний Аслиддин Абдузамонов и 26-летний Абдуллох Саидов из Нурабадского района. В хукумате Нурабадского района заявили, что офицер и солдат были убиты 29 апреля в ходе обстрела границы со стороны Кыргызстана и похоронены 1 мая.



Махмадаюб Кароматов, глава джамоата Хумдон в Нурабадском районе, сообщил 4 мая Радио Озоди, что Аслиддин Абдузамонов был призван в армию полтора года назад. Он служил на пограничной заставе Ходжаи Аъло в Исфаре.



"Ему снайпер попал в глаз. Во время похорон, а которых присутствовал заместитель министра обороны страны, сказали, что оба погибли при отражении вооруженного нападения на страну", - сказал Кароматов.



Абдуллох Саидов, 26-летний офицер из Нурабадского района, по словам властей также служил на заставе Ходжаи Аъло, и "имел следы ранения от снайперской винтовки на голове". "Похороны прошли в официальной обстановке. Теперь есть решение об оказании финансовой помощи их семьям", - сказал один из чиновников Нурабадского района.



Таким образом, общее число погибших в результате боестолкновений на границе с Кыргызстаном, по данным Радио Озоди, достигло 20. Фотографии и видео с похорон некоторых из этих граждан есть в распоряжении Радио Озоди. Сообщается, что число раненых составляет 88 человек. Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана выступил 3 мая с первым заявлением об ущербе, нанесенном в ходе конфликта, но при этом вообще не прокомментировал данные о жертвах.



Власти Кыргызстана заявляют, что в ходе последних пограничных столкновений 183 гражданина Кыргызстана получили ранения, еще 36 человек, в том числе двое детей, погибли. Обе страны обвиняют друг друга в развязывании войны и нанесении огромного ущерба.



Столкновения на таджикско-киргизской границе, приведшие к кровавым событиям 29 апреля, были вызваны установкой камеры видеонаблюдения на водораспределительном пункте, который был построен еще в советское время для орошения полей по обе стороны таджикско-кыргызской границы. В настоящее время Таджикистан и Кыргызстан заявляют о полном прекращении огня и вывели свои силы из приграничных районов.



Европейский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Россия призвали обе стороны соблюдать соглашение о прекращении огня. В Таджикистане и Кыргызстане находятся российские военные базы.



Хьюман Райтс Вотч призвала обе страны привлечь к ответственности лиц, которые виновны в нарушении прав человека в условиях вооруженного конфликта.



Конфликты на границе между двумя странами в основном касаются земли, воды и пастбищ. Таджикистан и Кыргызстан разделяют 970-километровую границу, примерно половина которой до сих не делимитирована и не демаркирована.



Список 20 военнослужащих и гражданских лиц, погибших в ходе вооруженного конфликта 29-30 апреля, установленных Радио Озоди:



Военнослужащие:



АСЛИДДИН АБДУЗАМОНОВ, уроженец Нурабадского района, 20 лет, солдат срочной службы погранвойск;

АБДУЛЛО САИДОВ, уроженец Нурабадского района, 26 лет, офицер-пограничник.

МЕХРУЗИДДИНИ МУХРИДДИН (БОЛТАЕВ), 26 лет, врач медчасти погранвойск в Исфаре;

МУХАММАДУЛЛО РАДЖАБАЛИЗОДА, 26-летний офицер ОМОН МВД Таджикистана;

ДЖАСУРДЖОН СУЯРКУЛОВ, пограничник, 28-летний житель села Калъачаи Азими района Деваштич;

ХАСАН АКБАРОВ, пограничник, 31-летний житель села Аловуддин района Фархор;

САЛОХИДДИН ГАДОЕВ, 28 лет, командир погранзаставы в Матчинском районе;

ШЕРАЛИ РАХМАТЗОДА, военнослужащий погранзаставы в Исфаре;

САФАР НАБИЕВ, военнослужащий погранзаставы в Исфаре;

НЕКРУЗ ГАФУРОВ, пограничник, уроженец кишлака Дахбед джамоата Каратаг г. Турсунзаде.

НУСРАТУЛЛО НАБИЕВ, 20 лет, пограничник, уроженец джамоата Чоркух города Исфара



Гражданские лица:



БАХТОВАР МАХМУДОВ, житель кишлака Найман джамоата Сурх г. Исфары;

УМЕДЖОН ЮСУФОВ, житель джамоата Овчи-Калъача Бободжон Гафуровского района;

ХИКМАТУЛЛО МАХКАМОВ, 26 лет, житель джамоата Чоркух;

ИБРОХИМ ХОШИМЗОДА, 26 лет, житель махаллы Навобод джамоата Чоркух;

СОБИР ВАХХОБОВ, 51 лет, житель джамоата Чоркух;

МАНУЧЕХР КАЛАНДАРОВ, 40 лет, житель джамоата Чоркух;

ДАЛЕР ЭШОНОВ, 33 года, житель джамоата Чоркух;

ХУСЕЙНДЖОН ШАРОПОВ, житель джамоата Чоркух.

ХАКИМБОЙ НИЕЗОВ, 37 лет, житель джамоата Чоркух