 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы первыми стали стрелять, - раненый мэр таджикской Исфары Баходурзода
08:44 06.05.2021

Мэр Исфары о том, как начался конфликт на границе и как он получил огнестрельное ранение
Май 04, 2021
Фарзон Мухаммади
Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода

Председатель города Исфары Баховаддин Баходурзода, получивший огнестрельное ранение 29 апреля на таджикско-кыргызской границе, сообщил, что врачи худжандской больницы вынули пулю из его плеча, и в ближайшие дни он приступит к выполнению своих обязанностей.

Баховаддин Баходурзода 4 мая в беседе с Радио Озоди рассказал, что 29 апреля поехал на переговоры с представителями Кыргызстана на водозабор "Головной" и был ранен в плечо. По словам мэра, он в течение четырех часов не мог покинуть место конфликта. Стрельбу первыми начали кыргызские военнослужащие, утверждает очевидец событий.

Накануне власти Таджикистана обвинили военнослужащих Кыргызстана в кровопролитии на таджикско-кыргызской границе. В опубликованном 3 мая сообщении Генпрокуратуры Таджикистана говорится, что кыргызские пограничники открыли прицельный огонь из автоматического оружия в сторону представителей местных властей и сотрудников правоохранительных органов Таджикистана, прибывших на водозабор "Головной" для урегулирования инцидента. "В результате стрельбы председатель города Исфара Баходурзода Баховаддин, сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены", отмечает надзорный орган.

Власти Кыргызстана, в свою очередь, обвинили Таджикистан в "незаконных действиях" и сообщили о возбуждении 11 уголовных дел в связи с конфликтом на границе.

Беседа корреспондента Радио Озоди с мэром Исфары Баховаддином Баходурзода состоялась в центральной городской больнице Худжанда.

- Я чувствую себя хорошо, планирую вернуться к работе в ближайшие дни, сказал градоначальник Исфары.

- Когда Вас перевели из Исфары в худжандскую больницу?

- Это было 30 апреля, нужно было извлечь пулю из плеча. Операция прошла успешно. Сейчас чувствую себя хорошо, и готов служить своей Родине и своему народу.

- А куда конкретно Вас ранило?

- Ранило в правое плечо, а врачи извлекли пуля из левого плеча.

- Cейчас уже известно, из какого оружия была выпущена пуля?

- Пока нет, это предстоит определить экспертизе.

- Расскажите, как все произошло и как вас ранили?

- В тот день мы прибыли на водозабор "Головной" для урегулирования инцидента, произошедшего накануне. К сожалению, военнослужащие соседнего государства без предупреждения открыли огонь и меня ранило.

- Вас сразу доставили в больницу?

- Нет, в течение четырех часов я не мог покинуть место конфликта.

- Кто оказал Вам первую помощь?

- Первую помощь мне оказали один из работников районной администрации и сотрудники милиции.

- Когда, точнее, в который час началась стрельба?

- Стрельба началась в первые часы конфликта. Сначала они начали закидывать в нашу сторону камнями, потом начали стрельбу, в результате чего я получил ранение. Это было 29 апреля, примерно в 13:05 или 13:10 часов. Нам стало известно, что у водозабора собралась огромная толпа из жителей соседнего государства и хотели решить проблему путем переговоров с кыргызскими властями.

- Когда таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения?

- 28 апреля.

- Сколько камер видеонаблюдения установлено на таджикской стороне?

- Со стороны Таджикистана – три камеры, со стороны Кыргызстана – четыре или пять.

- Место, где устанавливали камеры, это таджикская территория или территория Кыргызстана?

- Территория Таджикистана. На этой стороне реки.

- А что говорит по этому поводу кыргызская сторона?

- Мы доказали, что согласно картам, все это территория Таджикистана.

- Они согласились с этим?

- Они лишь сказали: если не уберете камеры, то мы уберем их силой.

- Кто все-таки начал войну?

- Войну начала кыргызская сторона. Это однозначно! Они первыми начали бросать камни, спустя некоторое время кыргызские военные начали без предупреждения стрелять в сторону граждан Таджикистана.

Баховаддину Баходурзода 45 лет. Он в 1999 году окончил Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики по специальности юрист. Работал консультантом в Управлении юстиции Согдийской области, последние шесть лет, до назначения мэром Исфары, был главой этого управления.

В результате столкновений на таджикско-кыргызской границе 28-29 апреля погибли десятки человек с обеих сторон, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Власти Таджикистана статистику жертв и раненных не обнародовали, Радио Озоди установило имена 18 погибших. Агентство"Азия-Плюс" сообщило, что в ходе конфликта были ранены 88 таджикистанцев. По данным кыргызских властей, в конфликте погибли 36 человек, в том числе двое детей, ранены - 183.

Источник - Радио Озоди
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