Кыргызы первыми стали стрелять, - раненый мэр таджикской Исфары Баходурзода

08:44 06.05.2021

Мэр Исфары о том, как начался конфликт на границе и как он получил огнестрельное ранение

Май 04, 2021

Фарзон Мухаммади

Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода



Председатель города Исфары Баховаддин Баходурзода, получивший огнестрельное ранение 29 апреля на таджикско-кыргызской границе, сообщил, что врачи худжандской больницы вынули пулю из его плеча, и в ближайшие дни он приступит к выполнению своих обязанностей.



Баховаддин Баходурзода 4 мая в беседе с Радио Озоди рассказал, что 29 апреля поехал на переговоры с представителями Кыргызстана на водозабор "Головной" и был ранен в плечо. По словам мэра, он в течение четырех часов не мог покинуть место конфликта. Стрельбу первыми начали кыргызские военнослужащие, утверждает очевидец событий.



Накануне власти Таджикистана обвинили военнослужащих Кыргызстана в кровопролитии на таджикско-кыргызской границе. В опубликованном 3 мая сообщении Генпрокуратуры Таджикистана говорится, что кыргызские пограничники открыли прицельный огонь из автоматического оружия в сторону представителей местных властей и сотрудников правоохранительных органов Таджикистана, прибывших на водозабор "Головной" для урегулирования инцидента. "В результате стрельбы председатель города Исфара Баходурзода Баховаддин, сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены", отмечает надзорный орган.



Власти Кыргызстана, в свою очередь, обвинили Таджикистан в "незаконных действиях" и сообщили о возбуждении 11 уголовных дел в связи с конфликтом на границе.



Беседа корреспондента Радио Озоди с мэром Исфары Баховаддином Баходурзода состоялась в центральной городской больнице Худжанда.



- Я чувствую себя хорошо, планирую вернуться к работе в ближайшие дни, сказал градоначальник Исфары.



- Когда Вас перевели из Исфары в худжандскую больницу?



- Это было 30 апреля, нужно было извлечь пулю из плеча. Операция прошла успешно. Сейчас чувствую себя хорошо, и готов служить своей Родине и своему народу.



- А куда конкретно Вас ранило?



- Ранило в правое плечо, а врачи извлекли пуля из левого плеча.



- Cейчас уже известно, из какого оружия была выпущена пуля?



- Пока нет, это предстоит определить экспертизе.



- Расскажите, как все произошло и как вас ранили?



- В тот день мы прибыли на водозабор "Головной" для урегулирования инцидента, произошедшего накануне. К сожалению, военнослужащие соседнего государства без предупреждения открыли огонь и меня ранило.



- Вас сразу доставили в больницу?



- Нет, в течение четырех часов я не мог покинуть место конфликта.



- Кто оказал Вам первую помощь?



- Первую помощь мне оказали один из работников районной администрации и сотрудники милиции.



- Когда, точнее, в который час началась стрельба?



- Стрельба началась в первые часы конфликта. Сначала они начали закидывать в нашу сторону камнями, потом начали стрельбу, в результате чего я получил ранение. Это было 29 апреля, примерно в 13:05 или 13:10 часов. Нам стало известно, что у водозабора собралась огромная толпа из жителей соседнего государства и хотели решить проблему путем переговоров с кыргызскими властями.



- Когда таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения?



- 28 апреля.



- Сколько камер видеонаблюдения установлено на таджикской стороне?



- Со стороны Таджикистана – три камеры, со стороны Кыргызстана – четыре или пять.



- Место, где устанавливали камеры, это таджикская территория или территория Кыргызстана?



- Территория Таджикистана. На этой стороне реки.



- А что говорит по этому поводу кыргызская сторона?



- Мы доказали, что согласно картам, все это территория Таджикистана.



- Они согласились с этим?



- Они лишь сказали: если не уберете камеры, то мы уберем их силой.



- Кто все-таки начал войну?



- Войну начала кыргызская сторона. Это однозначно! Они первыми начали бросать камни, спустя некоторое время кыргызские военные начали без предупреждения стрелять в сторону граждан Таджикистана.



Баховаддину Баходурзода 45 лет. Он в 1999 году окончил Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики по специальности юрист. Работал консультантом в Управлении юстиции Согдийской области, последние шесть лет, до назначения мэром Исфары, был главой этого управления.



В результате столкновений на таджикско-кыргызской границе 28-29 апреля погибли десятки человек с обеих сторон, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Власти Таджикистана статистику жертв и раненных не обнародовали, Радио Озоди установило имена 18 погибших. Агентство"Азия-Плюс" сообщило, что в ходе конфликта были ранены 88 таджикистанцев. По данным кыргызских властей, в конфликте погибли 36 человек, в том числе двое детей, ранены - 183.