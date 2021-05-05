 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава РосМИДа Лавров успокаивает казахстанских "союзничков"
08:58 06.05.2021

Сергей Лавров раскритиковал позицию ряда российских политиков по Казахстану

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью казахскому агентству "Хабар" ответил на вопрос, почему, несмотря на то что Казахстан является стратегическим партнером России, из уст российских политиков иногда звучат провокационные речи. Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана "большим подарком со стороны России".

"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: "Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой "оперы"",- допустил Сергей Лавров.

В то же время он подчеркнул, что "никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит". "Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга,- напомнил глава МИД РФ.- Мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы, подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законами, являются частью международного права".

Сергей Лавров назвал "сомнительные, провоцирующие высказывания" со стороны некоторых парламентариев "неизбежной частью демократической жизни". "Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами. Я заверяю, что никогда подобного рода высказывания, подрывающие имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут обличены даже подобием реальной политики",- пообещал российский министр.

Напомним, в Казахстане крайне возмутились словами Вячеслава Никонова ("Единая Россия") о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России (и Советского Союза.- "Ъ")". МИД Казахстана передал России ноту в связи с высказыванием политика. Как следует из сообщения на сайте казахского МИДа, в ней отмечалось, что "участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами". Ранее в схожем с Вячеславом Никоновым ключе высказался депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия"). "МИД Казахстана ожидает адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации",- подчеркнули в Нур-Султане.

Елена Черненко

Источник - kommersant.ru
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