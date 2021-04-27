 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Загадочные степняки. Изотопный анализ вывел скифов на чистую воду, - А.Спирин
10:28 06.05.2021

Степняки занимались агрономией и скотоводством, сбывая продукцию эллинам, а затем и римлянам
Александр Спирин

Золотой скифский гребень прекрасно
иллюстрирует особенности характера
скифских племен. Фото из книги "Древние
цивилизации", М.: Мысль, 1989"Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы!" – запальчиво утверждал Александр Блок в своем знаменитом стихотворении "Скифы". Наш поэт не определил этнической принадлежности обитателей степей, которых селили еще античные историки в Северном Причерноморье вплоть до Прикаспия и далее к востоку. Название их взято у греков и, в частности, у Геродота, писавшего о скифах. Эллины называли скифов также сарматами-савроматами, явно намекая на то, что те жили в землянках, а не в привычных для греков домах (корень CAYP мы видим в слове "завр/заур", от которого пошло название дино- и другие завры). "Скиф" же означал острое режущее оружие, например косу. В этом нет ничего удивительного. Оседлые в окрестностях греческих колоний скифы выращивали зерновые. А рассказы о свирепых налетах степняков на полисы были либо преувеличенными, либо связаны с тем, что городскую стражу в Афинах несли скифские наемники.
Российские ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова А. Мовсесян и В. Бахолдина, следовавшие в своих изысканиях гипотезе автора "Геродотовой Скифии", определили в общей сложности черепную вариабельность 621 представителя народов, населявших пространства от Восточной Европы до Средней (Центральной) Азии. Это проще и дешевле секвенирования (расшифровки) последовательностей ДНК. Цель – прояснить вопрос о происхождении скифов. По результатам этого исследования был сделан вывод, что характер черепов "поздних" скифов был генетически гомогенным. Скифы Бронзового века были сходны с людьми Срубной культуры и в меньшей степени – среднеазиатской культуры Окунево.

Иной подход применили в Университете штата Мичиган в г. Энн-Арбор (США). В работе также принимали участие коллеги из немецких университетов Киля и Йены. Антропологи полагались на определение изотопов стронция, кислорода и углерода в зубной эмали, а также азота и углерода в коллагене костей. Свою статью в журнале PLOS авторы начали со свидетельств античных источников, согласно которым мобильные и воинственные степняки представляли постоянную угрозу растущим средиземноморским империям – с Железного века и до классического времени. Мнение это, согласно современным авторам, оказалось не совсем верным. Но никому до сих пор не пришло в голову исследовать скифскую диету, что стало возможно благодаря изотопам.

Изотопный анализ показал, что люди жили оседло и занимались агрономией и скотоводством, сбывая свою продукцию на рынках-агорах полисов – эллинских, а затем и римских. Не их ли имел в виду Геродот, писавший об оседлых "царских" скифах?

Сотрудники Института науки и истории человека в Йене, которым помогали ученые из Института общей генетики и цитологии Алма-Аты, общими усилиями "прочитали" ДНК, выделенные из костных остатков 111 обитателей евразийских степей (скифов и нескифов). Были выделены два источника их геномов – восточноалтайский и западноуральский. Судя по результатам анализов одного из восточных захоронений людей с конями, можно сделать вывод, что восточные скифы были предками гуннов-сианьбей (Hun-Xianbei – Xi по-китайски "запад", bei – "север"). Закат скифов, по мнению авторов, был вызван образованием на востоке мощных конфедераций, а также движением на север выходцев из Персии.

Между эллинами и скифами происходил интенсивный взаимообмен. Кстати, это отчасти отражено в трехуровневой пекторали, украшающей коллекции Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Считается, что она была сделана золотых дел мастером какой-то греческой колонии на берегу Черного моря. Но степняки время от времени приносили с собой чуму, что их явно не красило в глазах эллинов. Те, однако, постоянно изображали скифов и "союзных" им амазонок на своих амфорах и вазах. На некоторых вазах сохранились даже имена чужих для греков героев и богов. Так, некий Идантирс будто бы отказал в поклонении богам персидского Дария, заявив, что только Зевсу и Гестие (богине домашнего очага и покровительнице женщин) он может поклоняться.

Геродот упоминал Апи-Гею, Сироса-Аполлона и Аргимпасу-Афродиту. Уж не скифских ли женщин-амазонок Помпей провел во время своего триумфа после победы над понтийским царем Митридатом. А в "Илиаде" рассказывается об отважных амазонках, пришедших на помощь троянцам. Даже непобедимому Ахиллу пришлось напрячь все силы, чтобы победить их предводительницу Пентиселею.

Амазонок, как и скифов, греческие мастера росписи ваз изображали во фригийский колпаках и штанах до щиколоток, которые претили эллинам. Неудивительно, что амазонки изредка входили в контакт со скифами (скифскими воинами) ради продолжения потомства.

27.04.2021

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620286080
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