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О финансовых истоках "великогрузинского шовинизма", - А.Чичкин
10:36 06.05.2021

30 апреля 2021

Алексей ЧИЧКИН

Сепаратиста век недолог?

Несмотря на политический "развод", Грузия остается одним из крупнейших в бывшем Союзе финансовых должников России. Уже в 1991–1992 годах полученные Грузией от РФ так называемые "технические" кредиты позволили грузинским властям оперативно закупить различные советские вооружения: не только в России, но и в других странах экс-СССР, и в Восточной Европе.

Чтобы попытаться в буквальном смысле изничтожить Абхазию и Южную Осетию, которые де-факто отделились от Грузии еще в 1990–1991 гг. При этом Южная Осетия официально объявила о своем выходе из состава Грузии уже 17 марта 1991 года, что стало "весомым" предлогом для новых зачисток южных осетин грузинскими войсками.

Но регулярные силовые акции Грузии практически совпадают по времени с мощной кредитной подпиткой со стороны Москвы. Если точнее, Грузия в первой половине 90-х годов получила от РФ вдвое большую кредитную сумму, чем получили, например, Армения и Азербайджан, и на треть больше, чем Молдова.

Неудивительно в этой связи, что именно в 1991–1993 годах состоялись первые вторжения грузинских войск в эти регионы, которые сопровождались не только кровавыми репрессиями против абхазов и осетин, но и депортациями. Вопреки сложившимся представлениям, грузинская армия при вторжениях в Абхазию и Южную Осетию более чем на 70 % была оснащена советским и российским вооружением.

Не менее примечательно и то, что Указ Президента РФ Дмитрия Медведева о запрете поставок Грузии вооружений и товаров двойного назначения состоялся только в январе 2009 года – то есть через четыре месяца после очередной войны Тбилиси с Южной Осетией. А ведь спасли республику от уничтожения российские войска...

Что же касается закупок советских и российских вооружений, это, по данным грузинских источников и американо-британского "The Military Balance", продолжалось вплоть до 2012 года, когда в России произошла кадровая рокировка на самом верху. Повторим, "запретный" Указ российского президента последовал лишь в 2009-м.

Но по оценке Руслана Пухова, директора Центра анализа стратегий и технологий, сделанной на сетевом ресурсе "Лента.ру" 20 января 2009 года, было принято обоснованное

"решение российских властей прекратить поставки продукции двойного назначения в Грузию, которые имели место, несмотря на конфликт между двумя странами. Не секрет, что грузины много чего получали из России по полуофициальным каналам. Например, "КамАЗы", да и еще другую технику двойного назначения".

Квоты есть, но денег нет

По данным "Georgian Military Chronicle" (Vol. 1, No 1, November 1994), Грузия летом 1992 года присоединилась к Ташкентскому договору (май 1992 года) о разделе квот обычных вооружений в Европе, которые причитались бывшему СССР. Уже в июне-августе 1992 года российские войска передали из этой квоты крупную партию вооружений Грузии.

От бывшей Ахалцихской мотострелковой дивизии Советской армии Грузия получила 109 танков Т-55, 164 бронемашины, 76 артиллерийских систем. Достались Тбилиси и 29 истребителей-перехватчиков СУ-15. Кстати, уже в августе 1992 года началось наступление грузинских войск в Абхазии...

Длительная финансовая и военно-техническая "подпитка" Грузии со стороны РФ была обусловлена, скорее всего, тем, что Москва стремилась сохранить свои военные объекты и базы в Вазиани (вблизи Тбилиси), портах Батуми, Поти и вблизи грузино-турецкой сухопутной границы (Ахалкалаки).

О финансовых истоках "великогрузинского шовинизма"

Также РФ пыталась не допустить военно-политического сближения Грузии с Турцией и в целом с НАТО. Но эти задачи решить так и не удалось. Пришлось также отказаться от проекта (2002–2004 гг.) "выделения" из состава Грузии Аджарии с российской базой в Батуми.

...А что же со старыми долгами Грузии перед Россией?

25 января 2005 года министры финансов РФ и Грузии Алексей Кудрин и Зураб Ногаидели в Москве подписали межправительственное соглашение об урегулировании грузинской задолженности перед Россией по ранее предоставленным кредитам и долговым платежам со стороны Грузии.

Поясним, что общая сумма задолженности Грузии перед Россией на 24 января 2005 года составляла около 158 млн долларов, в том числе 156,7 млн по основному долгу и 1,46 млн – по процентам. Просроченная задолженность составляла 46 млн. Часть долга в размере 111,8 млн была урегулирована до этого – по соглашению 17 января 1997 года, оставшиеся 44,8 млн – по соглашению 18 февраля 2002 года.

В связи с упомянутыми решениями, а также с принятой практикой Парижского Клуба, соглашение 2005 года включило в эту реструктуризацию просроченную задолженность и платежи по ранее неурегулированному долгу. Точнее, реструктуризация долговых платежей охватила сумму в 94,4 млн долларов.

При этом 50 % просроченной задолженности выплачивались до декабря 2006 года (они были окончательно выплачены в 2007-м). А вот оставшиеся 50 % и срочные платежи за период с 1 июня 2004 по 31 декабря 2006 года – погашаются и сейчас, подчеркнем, на самых благоприятных условиях: в течение 23-х лет с 6-летним льготным периодом!

При обслуживании реструктурированного долга применяется ставка в 4 % годовых: если платеж не произведен в срок, на задолженность начисляются проценты в 4 % плюс 1,5 % годовых. Соглашением 2005 года также предусмотрено, что правительство РФ имеет право продать или использовать до 20 % реструктурированного долга.

Средства могут быть использованы для обмена на долю в ее экономических проектах Грузии, в первую очередь по защите окружающей среды. Финансовые льготы для страны пролонгированы, притом на чрезвычайно выгодных для нее условиях.

Геноцид не заказывали?

Что же касается политики Тбилиси в грузинских автономиях, она всегда была последовательной со времени провозглашения независимости Грузии в 1918 году. Нацеливаясь, прежде всего, на ассимиляцию абхазов и осетин.

На "своих" картах "Великая Грузия" – это "Единый Кавказ"

Потому-то создание в 1920-х годах Абхазской, Аджарской АССР и Юго-Осетинской АО и инициировал И. В. Сталин.

Будучи наркомом РСФСР по делам национальностей и генеральным секретарем (с 1922 года) ЦК ВКП (б), он выступил на XII партийном съезде в 1923 году за "административно-географическое и политическое ограничение "великогрузинского шовинизма". В материалах съезда было отмечено:

"В Грузии более 30 % негрузинского населения: среди них армяне, абхазы, аджарцы, осетины, азербайджанцы. Но везде во главе стоят грузины. Среди части грузинских коммунистов родилась и до сих пор развивается идея – не очень-то считаться с этими "мелкими" национальностями: они, дескать, менее культурны, менее развиты.

Это есть шовинизм, он может превратить маленькую Грузинскую республику в арену склоки. Впрочем, он уже превратил ее в арену склоки".

Как в воду глядел Иосиф Виссарионович?!

Но и в сталинский период рецидивы "великогрузинской" ксенофобии давали о себе знать, а после кончины вождя в 1953 году они только нарастали.

В связи с этим характерно мнение Георгия Джуссоева: в начале 60-х годов он – глава осетинского столичного Сталинирского облисполкома (с 1962 года Сталинири переименован в Цхинвали), в 1964–1965 гг. – возглавлял областной совет Юго-Осетинской АО, а в 1965–1973-м был первым секретарем Юго-Осетинского обкома КП Грузии.

В 1973 году за двое суток до 7 ноября Джуссоев был снят с должности "за некомпетентное руководство" – понятно почему. По его воспоминаниям:

"Власти Грузинской ССР боялись активных связей РСФСР с ЮОАО и Абхазией, полагая, что они перейдут в РСФСР для сохранения своей идентичности и ускоренного социально-экономического развития. Все подвергалось "грузинизации" особенно в Южной Осетии: в 1951-м в Тбилиси хотели даже упразднить автономии Юго-Осетии и Абхазии, но в политбюро ЦК ВКП (б) это не разрешили. Ограничивались властями Грузии даже пассажирские перевозки между Южной и входящей в РСФСР Северной Осетией".

Кроме того, в Тбилиси "отвергали проект еще 1936 года – железной дороги между Северной Осетией и нашей АО (Алагир-Цхинвал, 155 км: почему-то этот проект поныне не реализован… – Прим. авт.). Все, кто в автономиях активно осуждали такую политику, выселялись в Грузию или даже арестовывались. То есть в отношении осетин и абхазов продолжалась досоветская линия".

P. S.

С распадом СССР такая политика переросла в войны на истребление абхазов и осетин. Но самоотверженность этих народов в борьбе за суверенитет при поддержке России привела к созданию национальной государственности Абхазии и Южной Осетии.

В отношении аджарцев в Грузии проводится менее жесткая политика.

Во-первых, потому, что большинство из них мусульмане – это поныне имеет важное значение в контексте взаимоотношений Грузии с мусульманскими странами, особенно с соседней Турцией.

Во-вторых, республиканская автономия гарантирована Аджарии еще по Карсскому договору 1921 года РСФСР, Грузии, Армении и Азербайджана с Турцией.

Приверженность этому документу Грузия неоднократно подтверждала с 1991 года.

Источник - topwar.ru
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