Во все тяжкие: европейцы осваивают дипломатический цирк, - Е.Федоров

10:39 06.05.2021

3 мая 2021



Что мы наделали!



Президент Байден с 2014 года ждал своего звездного часа, чтобы, наконец, отомстить ненавистной России. На россиян просто сыплются санкции, ограничения и другие мелкие пакости, призванные осложнить жизнь у себя на родине и за рубежом. Из последнего – с 12 мая американские дипломаты прекращают выдачу виз рядовым гражданам. Соединенные Штаты практически сворачивают дипломатическую деятельность на территории нашей страны. Консульский штат сокращается сразу на две трети, и из функционала оставляют только экстренные консультационные услуги. Если предположить, что сотрудники ЦРУ под дипломатическим зонтиком покидают страну в последнюю очередь, то в консульствах США сейчас останутся одни разведчики. Которые, по понятным причинам, и так не были загружены дипломатическими обязанностями. Причиной такой американской "обиды" стало решение Москвы о запрете на наем иностранных граждан представительствами США.



Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с запретными визами следующим:



"Россияне оказались заложниками позиции Вашингтона. Тут замысел Госдепа заключается в том, чтобы появились недовольные тем, что они не могут выехать в США. Однако это не Россия перекрывает выезд в Соединенные Штаты для своих граждан, а американское правительство. Они преследуют очевидную цель – повлиять на общественные настроения в негативную сторону для российских властей."



Стоит добавить, что на общественные настроения относительно российской власти может повлиять что угодно, но только не отмена виз в США. Личности, способные действительно влиять на настроения россиян, давно либо уже под персональными санкциями, либо не нуждаются в американских визах.



Для россиян, намеренных посетить страну с деловым визитом, американский выпад не должен стать серьезной преградой. Мы уже больше года активно пользуемся разными Zoom, Skype и другими технологиями, поэтому в плане бизнес-контактов проблем быть не должно. Если бизнесмену совсем невмоготу, то есть вариант получения американской визы в зарубежном посольстве. Но здесь сложности с пандемическими ограничениями. Пожалуй, больше всех пострадают туристы, но они и ранее получали визы с большими трудностями. Сейчас относительно быстро получить визу можно только в ситуации, когда на кону стоит вопрос "жизни и смерти". Что конкретно дипломаты вложили в это понятие, до сих пор непонятно.



Очередной виток российского-американского обострения – заставлять ожидать последствий от наших соседей по континенту – европейцев. Суровые моральные принципы "атлантической солидарности" заставляют столицы Европы плясать под дудку Байдена (простите за такую банальщину). США закрутили гайки по поводу покупки российских бондов и выслали дипломатов, а спустя некоторое время Чехия обвинила Москву в якобы совершенных преступлениях многолетней давности. Ждали 7 лет, чтобы разродиться относительно российского следа во взрывах складов:



"Это было самое крупное нападение на нашу территорию с 1968 года."



Петров и Боширов, о которых начали уже забывать, снова всплыли в новостных хрониках в качестве очередных виновников европейских несчастий.



"Золотой запас" Европы



Чехия, вполне осознавая собственную слабость, обратилась к коллегам по ЕС и НАТО с просьбой выдворить российских дипломатов из чувства солидарности. Сказано – сделано! Из Латвии в Москву отправлены двое, а Эстония с Литвой решились выслать по одному. Показательна реакция китайских комментаторов на эту ситуацию. В изобретательности и образности мышления китайским товарищам отказать нельзя. Один из сочувствующих России сравнил восточноевропейские страны с блохами:



"Чтобы продемонстрировать лояльность США ради какой-то призрачной надежды на то, что НАТО выполнит свои обещания по безопасности, начали напрыгивать на Россию."



Вообще, аналогии с братьями нашими неразумными стали отличительной чертой риторики китайцев. Литву обвинили в "бычьей самонадеянности", напомнив о нелюбви к Китаю. Цепную реакцию на "чешскую трагедию" пользователь под ником Нуепис описал следующим:



"Собака на въезде в деревню начала лаять, за ней стали лаять собаки из соседних дворов, но сами не знали почему."



И, наконец, вишенкой на торте народной китайской аналитики стало уличение европейцев в сезонной зависимости. Как только на континенте теплеет с приходом весны, лидеры стран становятся все более смелыми в антироссийских высказываниях, а с осенним похолоданием градус воинственности закономерно снижается.



Во все тяжкие: европейцы осваивают дипломатический цирк

Источник: q-graver.ru



Несмотря на очевидную абсурдность дипломатического театра, который демонстрирует европейская труппа, прибалтийским политикам не откажешь в расчетливости. Сейчас в этих странах осталось не так много дипломатов из России, и требуется придержать определенный лимит на случай очередной команды из-за океана. Чем будут расплачиваться Вильнюс, Рига и Таллин с Байденом, когда российские консульства опустеют? Вопрос, о котором стоит задуматься. Со временем российские дипломаты в Европе вообще могут стать "золотым запасом". Выпускников Дипломатической академии и МГИМО будут холить и лелеять, ведь когда они не останутся, придется прибегать к совсем другим мерам. В том числе и запрещать выдачу виз россиянам. А это совсем не американская история – в Европу в доковидные времена из России ежегодно только отдыхать приезжали несколько миллионов человек. К слову, турпоток в Эстонию в 2019 году насчитал почти 1,9 млн россиян! Сейчас, конечно, несравнимый пандемический спад, что и позволяет европейцам вводить санкции, не боясь экономических потерь. Но когда ковидная эпоха отступит, чем будут отстреливаться? Закрывать страны для миллионов россиян?



Впрочем, одну лазейку все-таки нашли. Угрожать России ничего не значащими лозунгами. Например, как Макрон предложил для Москвы определить "красные линии" на случай обострения ситуации на Донбассе. Получилось забавно. Зеленский всерьез рассчитывает на военную помощь НАТО и даже на оперативное включение Украины в Североатлантический альянс, а Европа предлагает только "красные линии". Европарламент на днях принял резолюцию о возможном отключении Москвы от SWIFT и заморозке "Северного потока – 2" в случае прямой агрессии против Украины. В резолюции еще идет речь о здоровье Навального и "атаке на Чехию", но это мелочи перед военным вторжением на Донбасс. Брюссель дал четкий сигнал Киеву, что ни в коей мере не будет вступаться силой своего оружия, а также расписался перед всем миром в своей беспомощности. Примечательно, что финансовые рынки громкую новость Еврокомиссии пропустил мимо ушей – российские индексы даже не дрогнули.



Весь этот дипломатический театр означает только одно – европейцам сейчас совсем не до заокеанских истерик Джо Байдена. В Париже, Берлине и других столицах гораздо более серьезные проблемы. Начиная от третьей волны COVID-19 и заканчивая спадом промышленного производства в связи с хронической нехваткой кремниевых чипов. Поэтому от дедушки Байдена приходится отмахиваться, дескать, надо санкций – получите высылку дипломатов. Или, если сильно прижмут, невнятные угрозы Москве. Это за океаном Байден может сконцентрироваться на внешних проблемах, так как законодатель очень связан в решении внутренних проблем. А в Европе все совсем не так – один только "всевластный" Макрон чего стоит, и отвлекаться от проблем Франции ему не с руки. Те же самые Соединенные Штаты не торопятся поставлять антиковидную вакцину, а указывать всегда рады.



Ну а у России после таких театрализованных представлений теперь новая проблема – куда трудоустроить такое количество освободившихся дипломатов?

Автор:

Евгений Федоров