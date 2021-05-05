В Казахстане запущен онлайн портал для чествования "Бессмертного полка"

11:00 06.05.2021

Группой казахстанских общественных деятелей и блогеров запущен портал для проведения "Бессмертного полка" в онлайн режиме.



Проект получил название "Жаужүрек полк". В числе авторов проекта Президент "Национальной Федерации Дебатов", автор YouTube-канала Болат Бухарбай, известная телеведущая Махаббат Есен, блогер Яков Федоров, автор YouTube-канала "Ave adicus" Аширбек Адилет. Авторы проекта отмечают, что из-за пандемии коронавируса проведение акции офлайн является невозможным, поэтому, таким образом они решили отдать дань уважения Героям войны. Это не просто сайт - это альбом вечной памяти, посвященный Героям Второй мировой войны. Мы чтим подвиги наших дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу, проливавших кровь за наше светлое будущее – написала на своей странице одна из авторов проекта Махаббат Есен. Для участия в акции необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Второй Мировой войны. Вместе с тем, проект также рассказывает о роли Казахстана во Второй мировой войне и достижениях отдельных казахстанских героев. Онлайн-шествие героев войны начнется 9 мая в 10:00. Трансляция акции пройдет на аккаунтах проекта в социальных сетях.



Источник: https://24.kz/ru/news/culture/item/472202-v-kazakhstane-zapushchen-onlajn-portal-dlya-chestvovaniya-bessmertnogo-polka