В Москве умер подававший большие надежды литератор из Ташкента Артем Дудников

11:24 06.05.2021

АРТЕМ ДУДНИКОВ: УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НА ВЗЛЕТЕ



В Москве умер подававший большие надежды литератор из Ташкента Артем Дудников.



Ему было всего 32 года.



Внезапно остановилось сердце…



Артем возглавлял профсоюз при Союзе писателей России, был первым лицом по Москве в международной Творческой гильдии, слыл прекрасным ювелиром (его первая специальность).



У него недавно родился ребенок…