Узбекским чиновникам запретили дорогие автомобили

11:26 06.05.2021

Узбекским чиновникам велено уменьшить аппетиты насчет персональных авто, об этом извещает правительственное постановление.



Теперь в течении пяти лет можно не думать о новом транспорте.



Также автомобили будут распределять строго по рангу.



Министрам и главам областей положены автомобили до 46,6 тысяча долларов, их заместителям – до 34,9 тысяча долларов.



Причем, указаны и "лошадки". Например, чиновники низшего звена могут кататься на легковушках только с мощностью до 1800 "кубиков".



Продать машину можно лишь через аукционные электронные торги.



Также устанавливаются ограничения на объем пробега.