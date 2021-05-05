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"Пьем из реки, едим людей". США доведут страны экс-СССР до ужасов Африки?
11:29 06.05.2021

"Пьем из реки, едим людей". США доведут страны экс-СССР до ужасов Африки?

/ Георгий Зотов / АиФ

47-летний беженец из Южного Судана Ибрагим аль-Хамади (он принадлежит к исламскому меньшинству республики: мусульман на юге 6,2 %) десять лет назад стоял в очереди на голосование о независимости пять часов, пока наконец не удалось опустить бюллетень в урну.

"Мы были в восторге - оооо, американцы помогли нам получить свое государство! - вспоминает аль-Хамади. - Все говорили: ну, теперь заживем как Эмираты, будут небоскребы и поезда из чистого золота. Ведь 75% месторождений суданской нефти отойдут именно к нам, а здесь всего 10 миллионов населения. Мы будем купаться в деньгах!"

Южный Судан считался амбициозным проектом США - политики из Вашингтона заявляли: мы освободим людей от диктатуры генералов на севере, устроим прекрасную демократию на зависть остальным. Другие люди в Африке посмотрят на такую радость, свергнут своих тиранов, да и заживут по американскому образцу.

"Уже через 2 года после независимости между боевиками президента и вице-президента Южного Судана началась резня, - вздыхает Ибрагим. - Жгли деревни, уничтожали посевы, разразился голод - десятки тысяч южносуданцев умерли, включая двух моих детей. Во всех городах шли бои между племенами, 200 тысяч человек были убиты. Бросив свой дом, я бежал обратно в Северный Судан - у меня сохранился паспорт. Здесь я живу несколько лет, в трущобах, в ужасных условиях. Но мне страшно вернуться домой: там в любой момент могут ограбить, изнасиловать, убить. Если бы я только знал, чем обернется независимость..."

Теперь американские дипломаты в столице Южного Судана Джубе ездят на броневиках с отрядами охраны, опасаясь похищения с целью выкупа. Проект США о "свободе и счастье" с треском рухнул, как ранее в республиках бывшего СССР.

"Пешком 200 километров"

Согласно данным ООН, в экс-"метрополии" проживает 860 000 беженцев из Южного Судана (всего из новой страны бежало 2,5 миллиона - четверть населения).

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"Это у вас в Африке кругом туалет!". О смешных случаях с суданцами в СССР"Мы не препятствуем их возвращению, - рассказывает директор Внешнего информационного совета в Хартуме Сумайя Альхади. - У многих людей тут остались дома, квартиры... Они приезжают, устраиваются на работу. Понятно, сначала мечты были чересчур радужными - отделятся, и сразу будет много денег, автомобилей и вкусной еды. Суданцам до сих пор больно от раздела нашей родины, но мы начинаем воспринимать Южный Судан как независимое государство". В неофициальных разговорах суданские чиновники добавляют похлеще - зачем следовало помогать разваливать страну, если приходится бежать в слезах к границе прежней "империи" и умолять ее приютить бывших граждан, каковые еще 10 лет назад радостно проголосовали за отделение от Судана?

"Я вместе с пятью моими детьми шла пешком 200 километров, чтобы вырваться из ада, сотворенного людьми, - вспоминает в беседе со мной беженка из Южного Судана Джозефина Риак. - Мы неоднократно попадали под обстрел и повстанцев, и правительственных войск. Я вернулась на север Судана и лишь тогда впервые за годы смогла нормально поесть".

"Улыбка отрезанными губами"

В Хартуме часто встречаешь на улицах молодых инвалидов без рук и ног. Конфликт между севером (где живут арабы-мусульмане) и югом (с чернокожими христианами) закончился 16 лет назад, но народ по-прежнему подрывается на минных полях. Война шла почти сорокалетие - с 1955 по 1972 гг. и с 1983 по 2005 гг., погибло 2,5 миллиона человек - в основном мирные жители. Суданская армия действовала жесточайше и не стеснялась (как давно принято в Африке) стрелять в подростков и детей, авиация бомбила школы и больницы, боевики из "народных сил самообороны" захватывали целые деревни в рабство - об этом охотно писали западные СМИ.

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"Правда, в публикациях не указывалось, что повстанцы с юга во время своих рейдов вырезали арабские селения, жгли дома и насиловали женщин, - сообщает врач Абдуррахман аль-Рахими. - Мне приходилось видеть людей с отрубленными руками и отрезанными губами. Партизаны говорили изувеченным: "улыбайтесь своему диктатору"".

Похоже на войну в Югославии, где зверствовали все стороны, но в тюрьму в Гааге сели почти одни сербы. Милые ангелы на одной стороне и сущие дьяволы на другой - тема привычная, и западная пресса охотно "топила" за повстанцев, выставляя власти Судана безумными чудовищами и убийцами.

Резня за доходы от нефти

"Особенно старались американцы, - считает преподаватель Мухаммед аль-Омар. - Рассказы о преступлениях суданского режима оправдывали поставки повстанцам Южного Судана нового оружия. Режим и верно был не сахар, однако обращать внимание на уничтожение боевиками мирного арабского населения в США не желали".

В 2005 году было заключено перемирие, и лидер партизан Джон Гаранг стал вице-президентом Судана. Тем не менее Западу единая страна была не нужна, и США продавили идею референдума о независимости юга: им было важно разорвать республику на две части, ослабить власть враждебного американцам диктатора Омара аль-Башира и лишить суданцев 75% нефтяных месторождений. Едва цель была достигнута и Южный Судан стал самостоятельным государством, американские СМИ и правительство потеряли к нему всякий интерес. Вскоре среди южан началась резня - народности нуэр и динка не поделили доходы от нефти, десятки тысяч людей были убиты в столкновениях. В прошлом году война в Южном Судане завершилась, но беженцы туда не возвращаются.

"Заставим съесть своих"

"Зачем? - удивляется моему вопросу беженка Виктория Риак. - В нашем государстве нет водоснабжения, даже в столице нет электричества - только в дорогих отелях. Со времени провозглашения суверенитета я пью воду из реки, подсвечиваю бензиновой лампой".

Бытовые условия новой страны подтвердил мне и российский дипломат, останавливавшийся в столице Южного Судана Джубе: "Мой номер стоил $250 долларов в сутки, свет - только от дизельного генератора, а в комнате жила здоровенная крыса".

В республике забирают 10-летних детей в солдаты, в Джубе перебили всех представителей народности динка (включая женщин и детей), полевые командиры заняты угоном скота и грабежами. Практикуются массовые изнасилования и даже ритуальный каннибализм (для устрашения врага) - жертвами людоедов стали тысячи людей. Беженец Ибрагим аль-Хамади клянется мне, что сам видел, как расчленяли трупы людей из племени нуэр. "Что вы с ними сделаете?" - спросил он боевика. "Заставим их братьев съесть своих ублюдков", - расхохотался повстанец.

Едва в Южном Судане разразился голод, ООН повезла туда еду. Так местные чиновники установили цену за въездную визу для ооновцев в 10 000 (!) долларов США. Пусть их собственный народ умирает, они лучше отлично наживутся.

Напомню, что в 2011 году президент США Обама поздравил Южный Судан со "становлением на путь демократии", а глава МИД ЕС Кэтрин Эштон заявила о "прекрасном будущем" новой республики. Теперь Америка сама ввела санкции (!) против государства, за основание которого так отчаянно ратовала. Зато в Северном Судане уже откровенно рады - "слава Аллаху, мы избавились от южан".

В Судане с восторгом ждут базу ВМФ РФ.

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"Русские, забирайте Красное море!". Нужна ли России военная база в Африке?"Именно такая политика велась Западом и по отношению к СССР, затем в направлении России, - считает преподаватель Мухаммед аль-Омар. - Главное, разорвать большую страну в клочья обещанием сепаратистам райской жизни. А то, что после распада империи люди начинают жрать друг друга, Америке неважно. Вот граждане Южного Судана и едут работать сюда дворниками и таксистами".

Да, как и жители некоторых республик бывшего Советского Союза, хлынувшие в Россию после независимости. Американские политики словно саранча - прилетели в одну землю, съели ее дочиста и полетели дальше. Метод один и тот же и никогда не меняется.

Источник - aif.ru
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