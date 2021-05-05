В Казахстане стало на 22 генерала больше

11:40 06.05.2021

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса, передает пресс-служба Акорды. О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса



ПОСТАНОВЛЯЮ: присвоить: Воинское звание генерал-лейтенант: Хусаинову Марату Рахимовичу, Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу; Воинское звание генерал-майор: Аймурзину Айдару Асфандияровичу, Акбалину Рустему Нурсултановичу, Алдиярову Нурлану Капановичу, Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу, Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу, Кучекбаеву Мереке Матимовичу, Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу; Специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Дуанбаеву Айбару Аманбековичу, Конкашеву Шингису Рахатовичу, Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу; Специальное звание генерал-майор полиции: Баймукашеву Мурату Калибековичу, Бекиеву Оналу Ботаевичу, Дарменову Акынкали Даутбаевичу, Заппарову Арыстангани Расилхановичу, Масимову Нурлану Мырзахановичу, Тулебаеву Марату Сагинтаевичу; Специальное звание генерал-майор юстиции: Ешмагамбетову Жанату Болатовичу; Классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Әбдіханов Қайрат Әлиханұлы, Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу, Кожабаеву Максату Аманкуловичу, Шалабаеву Серику Рыскалиевичу; Высший квалификационный класс 3 категории: Шабдар Нұрлан Аманкелдіұлы. Президент Республики Казахстан К.Токаев