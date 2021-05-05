"Бессмертный полк" в Бишкеке. Организаторы придумали необычный формат акции

11:44 06.05.2021

6 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В День Победы на одном из LED-экранов в течение дня будут транслироваться фотографии ветеранов ВОВ. Об этом 24.kg рассказала координатор акции "Бессмертный полк" в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина.



По ее словам, это подарок рекламного агентства ко Дню Победы. "Все фотографии ветеранов взяли с нашей региональной страницы на сайте www.moypolk.ru. Их трансляция уже началась, а в День Победы фотографии будут показывать целый день", - сказала она.



Зульфира Хайбуллина добавила, что ранее в столице запретили проводить акцию в традиционном формате из-за напряженной ситуации с коронавирусом в столице.



Отметим, желающий принять участие в акции "Бессмертный полк" может это сделать в режиме онлайн. Для этого необходимо сделать фотографию своей семьи вместе с портретом ветерана Великой Отечественной войны или записать видеорассказ о нем (ней) и разместить историю в социальных сетях с хештегом #СтройБессмертногоПолка, а также на сайте "Бессмертного полка".



Напомним, что в 2020 году акция также проходила в онлайн-режиме. Впервые "Бессмертный полк" в Кыргызстане прошел в 2014 году в Оше, в 2015-м к маршу присоединился Бишкек.