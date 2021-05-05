Чем отличаются кыргызский и таджикский варианты текста Совместного заявления по границе?

15:47 06.05.2021

Сравнение - Чем отличаются кыргызский и таджикский варианты текста Совместного заявления по границе?



Бишкек (АКИpress) – Кыргызстан и Таджикистан обнародовали тексты Совместного заявления правительственных делегаций двух государств по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.



Таджикистан озвучил свой вариант текста вечером 5 мая 2021 года через государственное информационное агентство "Ховар".



Кыргызстан сделал это на следующий день, 6 мая – текст опубликован на официальном сайте правительства.



Однако два варианта текста совместного заявления отличаются.



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https://kg.akipress.org/news:1700738/?from=kgnews&place=maincats