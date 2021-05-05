На Тенгизе бастуют рабочие "Казстройсервиса"

16:18 06.05.2021

На Тенгизе бастуют рабочие подрядной организации "Казстройсервис", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



В соцсетях распространяется видео, на котором рабочие выражают недовольство системой начисления зарплаты. Как сообщили изданию в руководстве "Казстройсервиса", на месте митинга осталось около 50 человек. С ними ведут диалог представители акимата и ТШО. Остальные рабочие, по словам представителей компании, разошлись.



"Всего в проекте ТШО задействовано 511 наших работников. Дело в том, что зарплата начисляется согласно количеству рабочих часов и фактически отработанных часов - данная формула утверждена Минфином. Бывает, что ставка "прыгает" по месяцам, но в целом по году она соответствует уровню зарплаты, зафиксированному в трудовом договоре.



Кроме того, были претензии к условиям питания и проживания. Но ТШО регулярно проводит аудит, там достаточно высокие стандарты, и в любом случае мы стараемся всегда реагировать на жалобы и требования работников. Ранее жалоб не было", - цитирует издание руководство компании.



В ТШО сообщили, что знают о ситуации сотрудников субподрядной организации, которые выразили озабоченность по поводу начисления зарплаты.



"ТШО внимательно следит за ситуацией. Руководство компании-подрядчика предпринимает действия для решения возникшего вопроса. Ввиду того, что речь идет о внутренних вопросах субподрядной организации, все запросы по этому поводу следует направлять руководству данной компании", - отметили в компании.