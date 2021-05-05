Шитье платьев и узоры на посуде: жизнь в тюрьме экс-генпрокуроров и бывшего главы СГБ Узбекистана

18:43 06.05.2021

5 мая председатель правозащитного общества "Эзгулик" посетил тюрьму в Зангиоте, где побеседовал с бывшим генеральным прокурором Рашиджоном Кадыровым и бывшим председателем СГБ Узбекистана Ихтиером Абдуллаевым.



Рашиджон Кадыров был приговорен в июне 2019 года к 10 годам лишения свободы, а Ихтиер Абдуллаев в феврале 2020 года к 19 годам тюрьмы.



По словам председателя общества "Эзгулик" Абдурахмона Ташанова, рассказавшего на своей странице в соцсетях, он ознакомился с условиями в 22-й колонии в качестве члена Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека.



Члены комиссии впервые посетили колонию 5 мая, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Комиссию, созданную постановлением Олий Мажлиса, возглавляет Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека – Омбудсман.



Абдурахмон Ташанов рассказал подробности своего интервью с Рашиджоном Кадыровым и Ихтиером Абдуллаевым. "Поначалу мне было трудно узнать Рашиджона Кадырова среди заключенных", - сказал он. Потому что у всех на лице была медицинская маска. Я сам попросил администрацию тюрьмы встретиться с этим человеком. Он выглядит хорошо. "У меня хорошее здоровье и хорошее настроение. Через месяц меня переведут в колонию-поселение", - сказал он. Я разговаривал с бывшим генпрокурором 10 минут", - сказал Абдурахмон Ташанов.



Рашиджон Кадыров, возглавлявший Генеральную прокуратуру Узбекистана в течение 15 лет, был арестован 22 февраля 2018 года и приговорен Ташкентским городским судом по уголовным делам 26 июня 2019 года к 10 годам лишения свободы. Кадыров был признан виновным во взяточничестве, посредничестве в даче взяток, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.



"Ихтиер Абдуллаев рассказал мне, что "во время следствия его пытали". При этом он сказал, что претензий к администрации колонии у него нет. "Я просто хотел, чтобы мое дело было пересмотрено. Если возможно, передайте эту просьбу президенту", - сказал он мне. Я разговаривал с Ихтиером Абдуллаевым на его рабочем месте, сидя рядом с ним. Он рисует цветы на фарфоровых тарелках", - рассказал Абдурахмон Ташанов.



25 февраля 2020 года Военный суд Узбекистана приговорил Ихтиера Абдуллаева, бывшего генерального прокурора Узбекистана и бывшего председателя СГБ, к 19 годам лишения свободы. Ихтиер Абдуллаев был признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества и ряде других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями.



Абдурахмон Ташанов 5 мая в колонии № 22 в Зангиоте встретился с еще одним "известным" заключенным, Джавдатом Шарифходжаевым. "Я смог пообщаться с Шарифходжаевым всего минуту. Он не хотел отвечать на мои вопросы. Ответы были очень краткими. Он ограничился ответами "нет" и "условия хорошие", - сказал Абдурахмон Ташанов.



Бывший начальник Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы национальной безопасности Узбекистана, бывший полковник Службы национальной безопасности Джавдат Шарифходжаев был повторно судим весной 2016 года, и его тюремный срок был увеличен до 16 лет. Шарифходжаев, арестованный в 2015 году, первоначально был приговорен к четырем годам лишения свободы. Бывший полковник СНБ (ныне Служба государственной безопасности – Ред.) Джавдат Шарифходжаев был признан виновным в незаконном предпринимательстве, коррупции, вымогательстве и присвоении крупных сумм государственных средств.