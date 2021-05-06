Пост-Modernism. Путин рассказал, что будет после Moderna и где будет она сама, - репортаж А.Колесникова

21:16 06.05.2021 Пост-Modernism

Владимир Путин рассказал, что будет после Moderna и где будет она сама



"Коммерсантъ" от 06.05.2021,

6 мая президент России Владимир Путин встретился (в режиме видеоконференции из Сочи.- "Ъ") с вице-премьером Татьяной Голиковой и, считает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, ответил на вызов Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress), посчитавшего лучшей мировой вакциной продукцию американской компании Moderna.



Владимира Путина, без сомнения, взволновала информация о том, что Всемирный конгресс вакцин назвал Moderna лучшей вакциной от коронавируса в мире. Иначе отчего бы в его графике появилась внезапная встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой? Вряд ли поводом могла стать планировавшаяся в этот день (а может, даже и не в этот день, но почему бы тогда уж и не в этот) регистрация вакцины "Спутник Лайт".



В жестокой мировой конкурентной борьбе за вакцину, в борьбе, состоящей из постоянных накатов и откатов (а что ж, и не без этого) побед и поражений (среди обидных, как нелепый гол в свои ворота, для "Спутника V" - свалившийся с ковидом президент Аргентины Альберто Фернандес) - промедление смерти подобно, и ответ должен быть жестким и мгновенным. И удар по Moderna был нанесен с самого высокого уровня.



- Татьяна Алексеевна, добрый день! - радушно поприветствовал вице-премьера президент.



И начали, конечно, за здравие:



- Мы с вами встречались перед праздниками,- напомнил Владимир Путин,- и тогда по предложению главного санитарного врача приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыва между 1 мая и 9 мая, с тем чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте и таким образом поспособствовать еще раз тому, чтобы у нас снижалась опасность распространения коронавирусной инфекции.



Правда, при этом чуть ли не вся Москва почему-то работает. И гражданам это как-то в охоточку. Возможно, потому, что они хотят получить потом деньги за эти несколько междудней вместо того, чтобы отдохнуть в лучшем случае в ближнем или среднем Подмосковье (то есть, например, в новой Москве), а не как люди - в Турции и Египте (вот ради этого можно было пожертвовать чем угодно, то есть деньгами), куда вход затруднен, а выход туманен.



- Но,- продолжил президент,- как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно - как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации… И второе: знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина - "Спутник Лайт". Я бы попросил вас тоже это прокомментировать и объяснить, что это такое.



В принципе Владимиру Путину, который уже вакцинирован, и это не изменить, должно быть неинтересно, что такое "Спутник Лайт", но он же не для себя. (Но, правда, потом выяснилось, что, может, и для себя тоже.)

- Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией,- доложила Татьяна Голикова,- следим, как соблюдаются ограничительные меры в регионах с учетом вашего решения об объявлении 4–7 мая нерабочими днями, и за тем, как идет работа в регионах и по тестированию, и по вакцинации… В стадии снижения сегодня находятся 32 региона страны, в стадии стабилизации - 49, и четыре региона находятся в стадии некоторого роста.



И она уверенно продолжила:



- Собственно, три классических способа борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, они нам хорошо известны. Первый способ - это соблюдение ограничительных мер, и здесь по-прежнему действует ваш указ прошлого года о критериях снятия ограничений. Хочу сказать, что сегодня 84 региона страны, за исключением Амурской области, сохранили масочный режим.



Амурская область теперь смущает. Как это: все сохранили, и только Амурская область пренебрегла, воспользовавшись правом, данным в указе регионам, решать самостоятельно? Оказывается, так можно было?



- Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого масочного режима,- продолжала Татьяна Голикова,- потому что мы видим, что не все граждане его соблюдают, нет такого, может быть, жесткого контроля за его соблюдением, но это является в том числе способом борьбы с распространением заболевания.



Татьяна Голикова рассуждала расплывчато, но в принципе это можно было пока пропускать мимо ушей, так не для этого же все сюда сегодня пришли.



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- Второе - это массовое тестирование,- рассказала вице-премьер.- На сегодняшний день протестировано в России уже более 130 млн случаев новой коронавирусной инфекции (скоро число тестов сравняется с числом жителей.- А. К.). В основном те нормативы, которые установлены документами, соблюдаются, но ряд субъектов, особенно в праздничные дни, снизили тестирование, и мы неоднократно обращали их внимание на то, чтобы они продолжали это соблюдать! О ком идет речь - речь идет о Смоленской области, Тверской области, Ставропольском крае, республике Кабардино-Балкарии и ряде других регионов.



Зря она пренебрегла возможностью назвать эти регионы, если действительно хотела тут же решить проблему тестирования в них.



- И третий способ хорошо известный - это вакцинация,- добавила вице-премьер.- Как вы справедливо отметили, в начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились. Я бы хотела сказать, что с 31 марта по 5 мая лучшими регионами по вакцинации были Республика Тыва, Республика Калмыкия, пусть маленькие (откуда эта жестокость?! - А. К.), но Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые низкие темпы в этот же период демонстрировали Республика Северная Осетия - Алания, Приморский край, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Дагестан,- тут уж Татьяна Голикова себе не отказала.- Что касается снижения непосредственно уже в майские дни, то самое высокое снижение продемонстрировали Курганская область, Еврейская автономная область, Томская область, Чеченская Республика.



То есть вот таким элементарным способом удалось легко выяснить, где люди действительно гуляют в праздники без выходных.



Данные обновлены 27.04.2021 в 10:35 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

После этого Татьяна Голикова великодушно раскрыла тайный или по крайней мере для большинства неочевидный смысл "Спутника Лайт":



- Несмотря на то что новая вакцина "Спутник Лайт" представляет собой по сути первый компонент вакцины "Спутник V", но она в то же время является ее альтернативой. Альтернативой в какой части? Она создавалась разработчиками для того, чтобы быстро сформировать популяционный иммунитет в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. И также она создавалась для того, чтобы ее можно было использовать в том числе людям, которые уже переболели, которые имеют низкие антитела или которые не видят антител после соответствующего исследования. Во всяком случае сегодня разработчики рекомендуют, это может эффективно применяться.



Между прочим, разъяснение неожиданно оказалось понятным и очень кстати.



Между тем Владимир Путин перешел уже наконец к главному. Причем перешел, можно сказать, на личности:



- На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов. Я так понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно. Но это их вопросы.



Так Владимир Путин трактовал решение Всемирного конгресса вакцин признать Moderna лучшей мировой вакциной от коронавируса.



- Насколько я представляю себе,- продолжил он,- в том числе из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорили о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный… И дай бог, надеюсь, что так и будет. Правда ли это так на самом деле - это будет понятно только лет через десять, после многолетнего применения и анализа результатов.



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Удар был нанесен безо всякой пощады. "Десять лет" - это впечатляло. При этом очевидно, что через десять лет никакой продукт не будет ни очень инновационным, ни тем более очень современным.



Оставалось доказать, что "Спутнику V" ничего не надо доказывать уже сейчас.



- На сегодняшний день наши препараты - они все известны, сейчас "Спутник Лайт" появился, появится уже сегодня…- пожал плечами господин Путин.- Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями! Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов (какой, не скажем, но вы уж поверьте на слово, был такой. Причем, я думаю, и правда кто-нибудь сказал сгоряча.- А. К.), надежные, как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. Думаю, что он, безусловно, прав: просты и надежны, как автомат Калашникова.



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Владимир Путин повторил сравнение, так как, без сомнения, хотел, чтобы оно ушло в народ и осталось там; причем в мировой глубинный народ, где так хорошо знают и тепло относятся к автомату Калашникова или по крайней мере наслышаны о его былинной эффективности.



Владимир Путин кроме того (как и президент США Джо Байден.- "Ъ") поддержал идею "снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19":



- И это не только не противоречит, но, насколько я понимаю, соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации,- добавил он,- которая предусматривает снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. Но пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация!



Можно безо всякого опасения предлагать снятие патентной защиты: ясно, что ни Moderna, ни Pfizer на это не пойдут.



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- Безусловно, Россия бы поддержала такой подход,- продолжил президент,- имея в виду, что в современных условиях, как я уже многократно говорил, мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей! А безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира. Тогда естественно выработается популяционный в самом широком смысле этого слова общий иммунитет.



То есть Владимир Путин хотел дать понять, что он-то сам гораздо выше того, чем занимается хоть и "Всемирный", но все-таки оказавшийся мелковатым конгресс вакцин.



Теперь Владимиру Путину остается распорядиться снять патентую защиту со "Спутника V", не дожидаясь решения коллег из мира чистогана, забывших о вечных ценностях в угоду вечным прибылям. Источник - kommersant.ru

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