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|За что извинялся перед таджиками кыргызский дуумвир Ташиев? (опять скандал)
21:19 06.05.2021
Видео с участием Ташиева было смонтировано
6 мая 2021 - Бакыт Басарбек
видео тут -
www.vb.kg/doc/400555_video_s_ychastiem_tashieva_bylo_smontirovano.html
Видео с участием Ташиева было смонтировано
Видео переговоров с таджикской делегацией с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева было смонтировано. К такому выводу приходишь после просмотра всего видео переговоров.
На кадрах видно, что глава ГКНБ извинился в начале встречи. Есть мнение, что за опоздание кыргызской делегации.
Кем было смонтировано видео неизвестно, но судя по всему цель у них была не только дискредитировать главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, но и внести раскол в общество Кыргызстана.
Отметим, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео переговоров кыргызстанской и таджикистанской делегаций, в котором глава ГКНБ Ташиев якобы извинился сразу после слов о том, что "кыргызский народ всегда будет вместе с таджикским народом".