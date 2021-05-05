 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За что извинялся перед таджиками кыргызский дуумвир Ташиев? (опять скандал)
21:19 06.05.2021

Видео с участием Ташиева было смонтировано
6 мая 2021 - Бакыт Басарбек

видео тут -
www.vb.kg/doc/400555_video_s_ychastiem_tashieva_bylo_smontirovano.html

Видео с участием Ташиева было смонтировано

Видео переговоров с таджикской делегацией с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева было смонтировано. К такому выводу приходишь после просмотра всего видео переговоров.

На кадрах видно, что глава ГКНБ извинился в начале встречи. Есть мнение, что за опоздание кыргызской делегации.

Кем было смонтировано видео неизвестно, но судя по всему цель у них была не только дискредитировать главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, но и внести раскол в общество Кыргызстана.

Отметим, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео переговоров кыргызстанской и таджикистанской делегаций, в котором глава ГКНБ Ташиев якобы извинился сразу после слов о том, что "кыргызский народ всегда будет вместе с таджикским народом".

Источник - Вечерний Бишкек
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