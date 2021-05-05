За что извинялся перед таджиками кыргызский дуумвир Ташиев? (опять скандал)

21:19 06.05.2021

Видео с участием Ташиева было смонтировано

6 мая 2021 - Бакыт Басарбек



видео тут -

www.vb.kg/doc/400555_video_s_ychastiem_tashieva_bylo_smontirovano.html



Видео с участием Ташиева было смонтировано



Видео переговоров с таджикской делегацией с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева было смонтировано. К такому выводу приходишь после просмотра всего видео переговоров.



На кадрах видно, что глава ГКНБ извинился в начале встречи. Есть мнение, что за опоздание кыргызской делегации.



Кем было смонтировано видео неизвестно, но судя по всему цель у них была не только дискредитировать главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, но и внести раскол в общество Кыргызстана.



Отметим, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео переговоров кыргызстанской и таджикистанской делегаций, в котором глава ГКНБ Ташиев якобы извинился сразу после слов о том, что "кыргызский народ всегда будет вместе с таджикским народом".