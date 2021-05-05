Мини-война между Киргизией и Таджикистаном и ее возможные причины, - Ст.Притчин

00:01 07.05.2021 ГРАНИЦА КАК ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ И ИНСТРУМЕНТ МОБИЛИЗАЦИИ



СТАНИСЛАВ ПРИТЧИН

К.и.н., старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН.

5 мая 2021



ГРАНИЦА В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ И ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ОСТАЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ КОНФЛИКТОВ

В ночь с 1 на 2 мая, по итогам многочасовых, проходивших в приграничной Баткенской области Киргизии переговоров, правительственные делегации Киргизии и Таджикистана подписали протокол о делимитации и демаркации границы, предполагающей разделение 100 км из 400 км неопределенной границы. Срочные переговоры потребовались из-за неожиданно острого конфликта на границе с применением тяжелого вооружения, приведшего к гибели более пятидесяти человек с обеих сторон.



Удалось стабилизировать ситуацию и договориться об отводе войск из пограничных районов. Но вряд ли это будет означать полное урегулирование конфликта и устранение первопричины многолетних споров и противоречий.



Пограничный вопрос: истоки



Конфликты между Киргизией и Таджикистаном и до нынешнего острого противостояния происходили регулярно. Только за последние двенадцать лет в отношениях между Киргизией и Таджикистаном отмечено более 150 различного рода инцидентов и столкновений. До последнего времени схожая ситуация наблюдалась и в узбекско-киргизских отношениях. Конечно, и в советское время случались инциденты, но разовые и не настолько системно, как после обретения независимости.



Почему же пограничный вопрос в Ферганской долине стал столь конфликтным в отношениях новых независимых государств? Причин несколько.



Во-первых, определение границ между республиками, входящими в состав СССР, носило достаточно формальный характер, не предполагающий, что через какое-то время они станут государственными. Для советских властей в первую очередь было важно добиться управляемости территории, устранить, например, риски создания моноэтнических республик. Как итог такой политики – сегодня практически во всех новых независимых государствах Центральной Азии проживают этнические меньшинства из соседних стран. Более того, в Ферганской долине сосуществует сразу несколько анклавов с компактно проживающими этническими меньшинствами, которые продолжают тесно взаимодействовать со своим материнским государством. Текущий конфликт произошел как раз рядом с крупнейшим в регионе анклавом Ворух на территории Киргизии, где проживает около 40 тысяч таджиков.



Во-вторых, критически важную роль в высокой конфликтности играет сложный географический характер местности в Ферганской долине и экономический уклад жизни местного населения. Благоприятный климат и плодородные почвы предопределили активное развитие сельского хозяйства, а ограниченные водные ресурсы требуют особой гибкости в отношениях и учета взаимных интересов в вопросах распределения водных ресурсов. В условиях крайне высокой демографической плотности в регионе любая административная граница проходит рядом, а порою через села и аилы поэтому существует огромный запрос на максимальную открытость и справедливость использования пастбищ, родников, колодцев, так как от этого зависит выживание многих людей по обе стороны границы.



В-третьих, в нынешнем сером, неразрешенном статусе границы в регионе заинтересованы ряд влиятельных игроков – контрабандисты и контролирующие наркотрафик преступные группировки. Учитывая, что один из основных каналов поставки афганского опиума в Россию и далее в ЕС идет как раз через Ферганскую долину, наличие "серых" зон позволяет максимально безопасно пересекать границу между Таджикистаном и Киргизией. Схожая ситуация с контрабандистами, для которых членство Киргизии в ЕАЭС и разница цен внутри Союза и в Таджикистане открывает массу возможностей при нелегальной трансграничной торговле.



В-четвертых, проблемы с урегулированием пограничного вопроса у стран региона возникают из-за трудностей при государственном строительстве и сложностей с выработкой консолидированных решений внутри новых независимых государств и обществ. Так, например, за тридцать лет независимости из 970 км киргизско-таджикской границы делимитировано лишь около 500, остальные 400 так и остаются серой зоной, которая становится благодатной почвой для регулярных конфликтов. Во многом это происходит из-за отсутствия политической воли руководств двух стран заниматься сложным, не приносящим политических дивидендов вопросом, а также из-за неготовности местных властей и проживающих в приграничных районах людей к компромиссным решениям.



Отсюда вытекает пятый важный фактор, препятствующий окончательному решению пограничного вопроса в Фергане, – политизация пограничного вопроса. Любое намерение центральных властей наталкивается на серьезное сопротивление местных общин, воспринимающих любое изменение устоявшегося, но незакрепленного договором статус-кво как предательство национальных интересов. Политизация работает и в обратную сторону: если властям нужно, к примеру, отвлечь внимание общества от провалов в других сферах, пограничный конфликт может быть раздут сознательно. Судя по всему, текущий конфликт стал как раз таким прецедентом.



Мини-война между Киргизией и Таджикистаном и ее возможные причины



Нынешний конфликт между Киргизией и Таджикистаном выделяется своей интенсивностью, уровнем вовлечения армии и количеством жертв. Так, с таджикской стороны, согласно предварительным данным, погибли 16 человек и ранено свыше 110 жителей. По данным министерства здравоохранения Киргизии, в результате боестолкновений с киргизской стороны погибли 35 человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили свыше 180 граждан. Беспрецедентным для пограничных конфликтов стало информационное противостояние, особенно это касается Киргизии, где произошла резкая мобилизация общественного сознания и рост патриотических, антитаджикских настроений.



Одним из возможных триггеров резкого обострения на киргизско-таджикской границе могло стать урегулирование пограничного вопроса межу Киргизией и Узбекистаном, как бы парадоксально это ни звучало. Благодаря серии переговоров на высшем уровне к концу марта Киргизии и Узбекистану удалось делимитировать границу за счет обмена территорий в разных частях протяженной границы Ферганской долины. Уже 23–25 марта в Ташкенте правительственная делегация КР во главе с Камчыбеком Ташиевым провела переговоры о делимитации границ. Стороны подписали протокол об обмене территориями.



Согласие официального Бишкека вызвало неоднозначную реакцию жителей приграничных районов. Тому же Ташиеву пришлось во время встреч с местными жителями обещать перезапустить переговоры с Ташкентом и снизить площадь участка, передаваемого узбекской стороне. Сделать это – означает дезавуировать двусторонние договоренности с Ташкентом. Вряд ли официальный Бишкек готов пойти на это и, возможно, поэтому взял курс на обострение отношений с Таджикистаном.



В начале апреля были проведены масштабные учения вооруженных сил КР в Баткенской области с привлечением около 2 тысяч военнослужащих, тяжелого вооружения и авиации. Одновременно с этим Киргизия в отношениях с Таджикистаном пошла на открытую переговорную дипломатию, которая выглядит скорее, как настрой на срыв переговоров, чем на нацеленность достичь компромисса по границе. Глава правительственной комиссии КР по демаркации Камчыбек Ташиев 26 марта на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что по анклаву Ворух Киргизия передала два предложения Таджикистану. Согласно заявлению Ташиева, Киргизия предложила в качестве первого варианта – в кратчайшие сроки делимитировать границы анклава Ворух и обеспечить его стабильную связь с Таджикистаном, а в качестве второго – совершить обмен территорий, в результате чего Киргизия получит контроль над Ворухом, в ответ республика предоставит свою территорию такой же площади в другой части границы. Естественно, Таджикистан не мог согласиться на такие условия. В итоге произошла однодневная, но почти полноценная война с применением всех видов стрелкового оружия.



Ситуация в Афганистане и экономика против продолжения конфликта



Ожидать качественного изменения пограничного вопроса после заморозки конфликта и начала официальных переговоров не стоит. Нельзя также ожидать и скорого разрешения пограничного вопроса. Подписанный главами спецслужб Киргизии и Таджикистана документ является в этом плане скорее символическим жестом урегулирования противоречий на высшем уровне, чем реальным решением проблемы. При этом стратегически ни Бишкек, ни Душанбе не заинтересованы в системном конфликте и серьезной, затяжной дестабилизации ситуации. Обе страны крайне тяжело переживают экономические последствия коронавируса. Отвлечение ресурсов на военные действия точно не в интересах ни государств, ни обществ. Добавляет негатива неопределенная ситуация в соседнем Афганистане, которая требует скоординированного подхода стран ОДКБ в целом и Киргизии с Таджикистаном в частности, поскольку эти две страны находятся в непосредственной близости с Афганистаном. В случае дестабилизации они первыми окажутся под ударом.



В таких непростых обстоятельствах для лидеров Таджикистана и Киргизии, а также для обществ двух стран стоит непростая задача – перестать демонизировать друг друга, постараться как можно скорее вернуть отношения в прежнее конструктивное русло и в ближайшие месяцы постараться закрыть пограничный вопрос, чтобы раз и навсегда остановить конфликты в Ферганской долине. Источник - Россия в глобальной политике

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