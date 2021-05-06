Раскол Украины никуда не делся: киевскому режиму не сломать полстраны о колено, - С.Князев

00:04 07.05.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 06.05.2021



Диктат Шпрехенфюрера разбивается о сопротивление русских Украины



Несмотря на всю официальную украинскую пропаганду, почти 2/3 жителей юго-востока Украины открыто выступают против насильственной украинизации, которая при Зеленском, вступив во второй этап, зашла еще дальше, чем было при Порошенко.



Агрессивное наступление на русский язык, на свободу говорить на родном языке, на права русских и русскоязычных продолжается. "Мовный омбудсмен" Тарас Креминь, получивший в СМИ и у блогеров прозвище Шпрехенфюрер, обнародовал недавно отчет о результатах своей работы в 2020 году. В документе содержатся замечания в адрес оппозиционных депутатов и чиновных лиц, посмевших публично выступать на русском языке. В отчете Шпрехенфюрера имеется также требование убрать с сайта Одессы советское видео с гимном города – песней из фильма "Белая акация" (1957 год), есть доклад о закрытии примерно 300 школ с обучением на русском языке и напоминание театрам и циркам о том, что с июля 2021 г. они также должны перейти на "мову".



И тем не менее, несмотря на старания Шпрехенфюрера, жители юго-востока, говорящие в основном по-русски, менять отношение к родному языку не собираются. Параллельно с докладом Креминя обнародованы результаты соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерова. Результаты свидетельствуют о том, что население исторической Новороссии ропщет, люди недовольны "мовными" реформами.



Тарас Креминь.



Тарас Креминь. Фото: mova-ombudsman.gov.ua



Заподозрить фонд "Демократические инициативы" в тайных пророссийских симпатиях невозможно. Это структура, финансируемая международным спекулянтом Джорджем Соросом и американским государственным агентством USAID***, активно поддерживает ориентацию Украины на Запад и курс на вступление в НАТО.



Часть включенных этим фондом в исследование по языку вопросов носили манипулятивный характер и психологически склоняли опрашиваемых давать ответы, выгодные сторонникам "мовы". Например, вопрос о том, все ли граждане Украины должны владеть государственным языком, не включал варианта ответа вроде "должны владеть украинским, но имеют право общаться на русском". И несмотря на такую постановку вопроса, на востоке Украины лишь 28% опрошенных заявили, что они полностью согласны с тем, что на мове обязаны общаться все жители страны (29% в той или иной степени не согласны с данным утверждением, 38% "скорее согласны", 7% не определились с ответом). В целом по стране только 40% безапелляционно согласились с необходимостью общего владения украинским языком, еще 39% сделали это с оговорками.



Не был включен в исследование и вопрос о происходящем сегодня полном переводе на мову процесса образования. Вместо этого организаторы опроса решили дипломатично поинтересоваться, поддерживают ли их собеседники идею перевода на украинский язык "большей части" предметов в государственных учебных заведениях. Однако даже с такой мягкой формулировкой полностью на востоке Украины согласился лишь 21% участников опроса, 40% заявили о том, что выступают против, 29% поддержали идею с оговорками, а 11% не дали определенного ответа.



В целом по Украине перевести большинство предметов в школах на украинский язык безоговорочно согласны 45% опрошенных, а 17% выступают против украинизации образования, даже в "мягкой" версии.



Самым же ярким показателем отношения населения к украинизации стал вопрос об обязательном использовании мовы в сфере обслуживания (которое было внедрено в законодательном порядке в конце 2020 года).



Только 8% жителей юга Украины и 14% востока полностью поддержали идею "украинизации" сферы торговли и услуг. Выступили против 56% населения исторической Новороссии. Остальные согласны на украинизацию "с оговорками" либо побоялись отвечать на этот вопрос (такая боязнь на Украине распространена, действует страх попасть под репрессии).



Итак, несмотря на годы отчаянной украинизаторской пропаганды и усилия ведомства Шпрехенфюрера, почти две трети населения юго-востока Украины открыто отвергают попытки заставить их общаться на мове в бытовых условиях. У киевского режима не получается создать "единую и неделимую" Украину под антироссийским флагом. Новороссия в культурно-языковом отношении – это другая страна.