Богатства природы идут с молотка. НацВырубПарки Казахстана, - А.Бектенова

00:05 07.05.2021 Богатства природы идут с молотка

Национальные парки Казахстана и другие охраняемые природные территории давно стали добычей коррупционеров и дельцов. Многочисленные скандалы вокруг нацпарков лишь подтверждают, что без неусыпного контроля они будут проданы и затем уничтожены



Алма Бектенова, turanpress.kz, 5 мая 2021



Рубить нельзя помиловать

Самый свежий скандал с покушением на природное достояние произошел в конце апреля в старейшем Дендрологическом парке Шымкента. Там приступили к реализации некоего проекта "Удача", призванного "украсить" парк объектами общепита. Эко-активисты, между тем, заявили о том, что во имя украшательства спилили многолетние деревья. Как это заведено в нашей стране, отдавших распоряжение о рубке деревьев найти не удалось.

Подобные истории повторяются во многих дворах, скверах, аллеях и садах: ради бизнеса или без особой причины зверски уничтожаются зеленые насаждения, уникальные ландшафты, а вместе с ними и надежды людей дышать чистым воздухом. Когда же речь идет об "облагораживании" национальных парков, бедствие приобретает огромные масштабы.



Драма Иле-Алатауского парка

События, происходящие в Иле-Алатауском парке в последние годы, могут послужить отличной иллюстрацией отношения к природе со стороны крупных чиновников и бизнеса.

Еще не забылось массовое убийство 2012 года, когда террористы учинили в парке кровавую расправу, как опасность нависла над самим заповедником.

Кстати, в 2009 году Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Иле-Алатауского нацпарка Абая Бегембетова. Его обвинили в незаконной передаче прав на владение землей на территории парка. В общей сложности Бегембетов передал юридическим и физическим лицам 225 земельных участков площадью более 400 гектаров.

Кроме того, финансовая полиция возбудила уголовные дела по фактам незаконной передачи прав на владение землей в отношении бывших акимов Талгарского и Енбекшиказахского районов Алматинской области (в черте которой преимущественно расположен парк) Кенжебека Омарбаева и Керимтая Абдрахманова. Ущерб, нанесенный государству, составил около 26,5 млрд долларов. То естьмахинации с земельными наделами в охраняемой зоне явно носят хронический характер.

А в июле 2020 года стало известно, что нацпарк отдал 35 гектаров земли особо охраняемой природной зоны частному предпринимателю – ТОО "Turanga Group" на 49 лет для развития экотуризма. Эта новость вызвала бурную реакцию у общественности и экологов. Кроме того, в СМИ и соцсетях то и дело появлялись сообщения о незаконно переданных земельных участках нацпарка в частное пользование и самовольной застройке.

Помимо прочего, в августе сотрудники КНБ заявили о ликвидации крупнейшей нарколаборатории, чьи владельцы приобрели коттедж в Иле-Алатауском нацпарке, развернув в нем производство синтетического наркотика. У наркодельцов изъяли более 55 кг мефедрона, около тонны прекурсоров, крупную сумму в иностранной валюте, а также огнестрельное оружие.

По сообщениям администрации парка, некоему бизнесу в 2013 году был предоставлен участок сроком до 49 лет для осуществления туристической деятельности и строительства гостевого дома. В дальнейшем дом был продан другому юридическому лицу, хотя земля оставалась в собственности парка, а в доме открыли нарколабораторию. По данным СМИ, в 2020 году на территории парка землей распоряжались свыше 250 частников, и чем они в действительности там занимались, видимо, известно только матушке природе. Хотя, по утверждению администрации, это легальный общепит и прочие развлечения.

Примечательно, что в 2017 году межведомственная комиссия выявила 253 незаконно выданных земельных участка. Из них 143 участка находятся в границах Алматинской области, 110 участков – в границах Алматы. Как утверждают специалисты, сегодня существует множество проблем с определением границ парка и разграничением охранных зон, также на территории масса заброшенных объектов и строений неясного назначения и собственности.

В частности, по мнению эколога Сергея Куратова, "бизнесмены, когда нужно, то обращаются в акимат, то в Комитет лесного хозяйства и, лавируя между двумя инстанциями, получают земельные участки. А Комитет лесного хозяйства проявляет поразительное безразличие к судьбе нацпарков. За счет этого там творится правовой хаос. Масса территорий сдана в аренду вроде бы под туризм, но там такие дворцы стоят, к которым близко не подойдешь – мощные заборы с колючей проволокой, вооруженные охранники, собаки. Никто не хочет этим серьезно заниматься. Почему? Потому что кому-то это выгодно".

В июле прошлого года на волне скандала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что парк будут развивать по американской методике. "В результате тендерных процедур определен отечественный инвестор, который взял на себя обязательство развивать инфраструктуру нацпарка с условием не наносить вред окружающей среде", - сообщил Нысанбаев. По его словам, инвестор должен облагородить парк, убрать громоздкие рестораны, неопрятные шашлычные и мусор. Инвестор якобы учтет все пожелания экологов и населения.

"Хотим заверить, что в случае невыполнения условий договор будет расторгнут с инвестором в одностороннем порядке. Также хотим подчеркнуть, что земли нацпарка не продаются, это запрещено законом Республики Казахстан. Речи о продаже или передаче иностранцам в аренду земель Иле-Алатауского национального парка быть не может, так как это противоречит законам РК", - заверил Нысанбаев. Некоторые независимые эксперты предложили отследить, как скоро в парке грянет очередной скандал.



Не первый и не последний

Инвестор, планирующий построить в национальном парке туристические комплексы, появился не просто так, а в рамках глобальной концепции. В 2019 году правительством была утверждена государственная программа развития туристской отрасли на 2019-2025 годы. Конкурс по передаче земель в аренду проходил в рамках этой программы. Кроме Иле-Алатау развитию должны подвергнуться озеро Алаколь, Щучинск, Боровое, Баянаульская, Имантау-Шалкарская курортные зоны. А также озеро Балхаш, Туркестан, Мангыстау, Нур-Султан, Байконур, Чарынский каньон и Алтын-Эмель. Все бы ничего, но чтобы развиваться по-американски, нужно и с коррупцией бороться по иным стандартам.

Интересно, что в июле 2020 года Минэкологии открыло горячую линию, призвав граждан

жаловаться на нарушения в национальных парках. Однако же активисты, заявляющие о беззаконии, не всегда удостаиваются даже адекватного ответа.



Трагифарс Кок Жайляу

Скандал с так называемым горнолыжным курортом Кок Жайляу – один из самых громких и долгоиграющих, кроме того, он тесно примыкает к скандалам Иле-Алатау.

Курорт задумали строить около восьми лет назад, и у экологов и граждан сразу появилось ощущение, что с отечественными методами "развития" природных зон урочища Кок Жайляу мы вскоре лишимся. Например, еще в 2019 году появилось сообщение о том, чтоболее 100 гектаров Иле-Алатауского парка могут передать курорту. Проект строительства вызвал ожесточенные споры, противодействие со стороны жителей и экологов. А вот бывший аким Алматы Бауыржан Байбек представил проект на форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России.

В итоге в октябре 2019 года президент Токаев попросту запретил застраивать Кок Жайляу, заявив, что еще один горнолыжный курорт городу не нужен, и призвал прислушаться к мнению экологов. "В Алматы есть еще одна проблема – строительство горнолыжного курорта Кок Жайляу. Не будем вновь возвращаться к этому вопросу, поэтому сегодня я запрещаю заниматься этим проектом. Он не нужен городу", - сказал президент.

Кроме того, он велел акимату Алматы озаботиться ликвидацией 86 свалок на Большом Алматинском озере и урочище Медеу. Собственно, это поручение на фоне наполеоновских планов по строительству курорта лучше всего говорит о том, как чиновники относятся к природным памятникам. "Примите меры по недопущению загрязнения туристических объектов", - заявил президент Токаев. Напомним, что изначально под курорт планировали отвести до 300 тысяч квадратных метров, отгрохать гостиницы на 6 тысяч мест и чуть не сотню лыжных трасс.

Стране непостроенный курорт обошелся дорого. В августе 2020 года были обнаружены нарушения при финансировании этого проекта, о чем сообщил заместитель председателя Комитета внутреннего госаудита МФ РК Ержан Мынжасаров.

"Соответствующее аудиторское мероприятие выявило отдельные факты нарушения законодательства. Материалы переданы правоохранительным органам, то есть конкретно в департамент Агентства антикоррупционной службы по городу Алматы, для принятия процессуального решения", - пояснил Мынжасаров.

Кстати, журналист Вадим Борейко подсчитал бюджетный ущерб от проекта горного курорта и получил жутковатую цифру в 70 млн долларов.



Тут вам не Израиль

Прежде чем перейти к еще одному эпичному провалу курортных проектов, вспомним скандал, разгоревшийся в национальном парке "Кокшетау". Там в 2019 году сотрудники обвинили директора в некомпетентности. Работники заявляли, что генеральный директор сначала развалил коллектив, а после довел до упадка и сам заповедник. По мнению сотрудников, из-за неоправданных решений пострадала флора и фауна парка.

А теперь о проекте в урочище Бозжыра, расположенном на территории заказника "Жабай ушкан".Заказник создан в соответствии с постановлением акима Мангистауской области в 2012 году и относится к государственному региональному природному парку "Кызылсай" управления природных ресурсов и природопользования области. Ради любопытства стоит посмотреть фотографии урочища – из подобных скальных красот Израиль и Иордания заколачивают миллионы долларов, продавая марсианские виды туристам.

Но Казахстан – это вам не Израиль, мысль сохранить великолепные скалы в первозданном виде посещает наших чиновников и бизнесменов лишь после окрика президента. Словом, в Бозжыре повторилась история Кок Жайляу, разве что времени она заняла поменьше.

В ноябре 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть проект строительства гостиницы в Бозжыре.

"С учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что инвесторы, открывшие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предлагали реализовать в Бозжыре проект бутик-отеля "Бозжыра сафари-отель". За несколько дней до президентского заявления вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев приехал в Мангистаускую область и в красках описал, какие преференции сулит строительство отеля. Дескать, он станет точкой притяжения туристов, позволит создать инфраструктуру и в то же время сохранит урочище от "диких" посетителей.

Вице-министр даже сослался на кошмарный пример розового солевого озера Кобейтуз, ставшего звездой соцсетей и убитого наплывом людей в считанные недели. "Мы видели на примере озера Кобейтуз в Акмолинской области, которое за пару месяцев так пострадало, и государство приняло решение об ограничении посещения этой местности. Поэтому мы должны найти оптимальное, взвешенное решение, которое будет служить и Бозжыре и защищать ее", - сказал Уркен Бисакаев.

Однако экологи и активисты были категорически не согласны с тем, что спасать урочище должен отель. По некоторым данным, под объект планировалось выделить 80 гектаров земли, а стоимость может составлять около 100 млн долларов.

В феврале 2021 года в далеком Париже прошла акция в защиту урочища Бозжыра.

Живущие во Франции соотечественники и их единомышленники присоединились к движению против строительства на территории казахстанского заповедника.

Всплыли и новые подробности. Оказывается, отель планировали оснастить виллами, бассейнами и вертолетной площадкой. В феврале в Мангистау прошли общественные слушания, после которых жители региона запустили онлайн-петицию с призывом пересмотреть проект и перенести место размещения отеля дальше от урочища. Участники парижской акции выступили в поддержку мангистауцев.

"Вы поймите, что мы не против развития туризма, как нас пытаются выставить некоторые люди. Мы за развитие туризма, но это должно быть с соблюдением экологических норм, чтобы не убивать животных, растения. Там ведь краснокнижные животные и растения, уникальные виды. Их нельзя портить. Экологи республиканские говорят, что нельзя строить как минимум в радиусе 20 километров", - пояснила организатор акции Дана Муса.

"Мне в этом месте понравилась его природная дикость. И если я еду в подобные места, то ищу что-то другое, нежели SPA-отель. Поэтому я пришел сегодня в поддержку Бозжыры, потому что знаю его. Мне повезло, я там был. Считаю это привилегией, потому что многим казахстанцам не довелось там побывать", - заявил фотограф Жорди Лагут.

Собственно, в словах француза суть цивилизованного отношения к природе. Отнюдь не все прекрасные места на Земле должны быть застроены отелями и ресторанами. Тем более, нельзя в угоду сиюминутной выгоде дельцов и недобросовестных чиновников подвергать опасности уникальные национальные парки. Но, несмотря на ряд принятых программ и концепций развития туризма и охраны природы, в этой сфере царит хаос. Сегодня казахстанскую природу спасают активисты из соцсетей, а высшее должностное лицо государства вынужден регулировать подобные конфликты, что называется, в ручном режиме. Все перечисленное говорит о недоработках природоохранного законодательства, о коррупции, о многочисленных лазейках, позволяющих протащить очередной "проект" там, где некому будет поднять скандал. Источник - turanpress.kz

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