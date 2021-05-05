Китайские инвестиции попали под европейский надзор, - "Къ"

00:17 07.05.2021

Еврокомиссия готовится ужесточить контроль за доступом на рынок ЕС



"Коммерсантъ" от 05.05.2021,



Еврокомиссия (ЕК) подготовила предложения, усиливающие контроль над участием зарубежных компаний в сделках слияния и поглощения и госзакупках на едином рынке Евросоюза. Европейский регулятор при оценке крупных сделок намерен изучать детали доступа компании-покупателя или участника торгов к госсубсидиям в своей стране, чтобы обеспечить "справедливые условия игры" для европейских компаний. Судя по пояснениям ЕК, инициатива направлена в первую очередь против китайских компаний, которые только в рамках инициативы "Сделано в Китае 2025" могут получить субсидии в размере 1,3–1,6% ВВП.



Еврокомиссия в среду опубликовала новые предложения по ограничению доступа на единый рынок стран ЕС зарубежных компаний, получающих значительные субсидии от государства.



В ЕК недовольны тем, что компании, получающие госсубсидии, конкурируют с частными игроками, не имеющими такой поддержки.

По словам исполнительного вице-президента ЕК Маргрет Вестагер, в 2019 году накопленный объем зарубежных инвестиций в ЕС превысил $7 трлн (около 25% глобального объема), но "открытость требует справедливости". Для этого внутреннее регулирование, ограничивающее объем субсидий, необходимо распространить и на третьи страны, заявила госпожа Вестагер, отметив, что справедливые условия доступа особенно актуальны во время восстановления экономик от пандемии.



Инициатива будет вынесена на обсуждение представителей стран союза, а также европарламентариев. В нынешней версии ЕК предлагает наделить комиссию правом оценивать влияние госсубсидий на деятельность зарубежной компании и при необходимости устранять их искажающие рынок последствия. В качестве субсидии может рассматриваться как льготный заем, так и предоставление госгарантий, снижение налоговой нагрузки или прямая финансовая помощь.



В рамках этого механизма Еврокомиссия намерена проверять сделки по слиянию или приобретению европейских компаний:



если их годовой оборот превышает €500 млн и если размер иностранных инвестиций в сделке составляет как минимум €50 млн,

а также тендеры в сфере госзакупок в странах ЕС, если размер тендера с участием иностранных игроков превышает €250 млн.

Расследование может затронуть и любые другие сделки и прочие "рыночные ситуации", в которых Еврокомиссия сможет "самостоятельно инициировать" проверку иностранных участников на получение ими государственной помощи. По первым двум категориям, где установлены конкретные финансовые пороги, иностранные компании должны будут в обязательном порядке самостоятельно уведомлять Еврокомиссию, получали ли они государственные дотации от правительств государств, не входящих в ЕС. Без заключения Еврокомиссии ни одна подобная сделка не сможет быть завершена.



В пояснительной записке ЕК ссылается на то, что некоторые страны активно продвигают собственную промышленную политику, инициируя такие программы, как "Сделано в Китае 2025", в рамках которых объем поддержки китайских госкомпаний составит 1,3–1,6% ВВП.



Как пояснил во вторник исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, "подход Еврокомиссии к заключению с Китаем соглашения об инвестициях не изменился, но его ратификация в ЕС будет зависеть от общей ситуации в отношениях сторон". На российские госкомпании новые правила, вероятнее всего, не повлияют - заметные инвестиции в ЕС игроков с госучастием в условиях курса на наращивание капвложений в экономику РФ, очевидно, вызовут политическое недовольство властей.



Татьяна Едовина